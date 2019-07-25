 Румун Корнел Феруце очолив МАГАТЕ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода". Як і його попередник на посаді глави організації, Феруце в минулому працював у дипломатичній службі своєї країни.

Одне із завдань організації - перевірка дотримання Іраном умов так званої "ядерної угоди". У червні експерти МАГАТЕ підтвердили, що Тегеран вперше з 2015 року перевищив обмеження за кількістю запасів низькозбагаченого урану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер глава МАГАТЕ Амано

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, попередній керівник МАГАТЕ Юкія Амано помер 22 липня. Він очолював Міжнародне агентство з атомної енергії з 2009 року.