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 Румун Корнел Феруце очолив МАГАТЕ

Виконувачем обов'язків глави МАГАТЕ призначено румуна Корнела Феруце. Він обійматиме посаду доти, поки країни-члени не погодять кандидатуру нового президента організації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода". Як і його попередник на посаді глави організації, Феруце в минулому працював у дипломатичній службі своєї країни.

Одне із завдань організації - перевірка дотримання Іраном умов так званої "ядерної угоди". У червні експерти МАГАТЕ підтвердили, що Тегеран вперше з 2015 року перевищив обмеження за кількістю запасів низькозбагаченого урану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер глава МАГАТЕ Амано

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, попередній керівник МАГАТЕ Юкія Амано помер 22 липня. Він очолював Міжнародне агентство з атомної енергії з 2009 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139627
 
 
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А шо Руминия лидер атомной енергетики?
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