 Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами, - джерело

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні за санкцією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури співробітники НАБУ і внутрішньої безпеки Нацполіції затримали колишнього начальника поліції Одеської області генерала поліції 3-го рангу Дмитра Головіна і його колишнього заступника Костянтина Гейка. Їх притягнуть до відповідальності за розтрату майна та зловживання службовим становищем", - розповів журналіст.
"За даними джерела Цензор.НЕТ, йдеться про справу зі зникнення речових доказів. Сім контейнерів із контрабандними сигаретами, які були арештовані і вилучені співробітниками поліції Одеської області, зникли з-під арешту. Сім контейнерів - це величезна партія, кілька мільйонів доларів, якщо переправити їх до Європейського Союзу. Відповідальність за зникнення такої величезної партії заарештованих сигарет несе керівництво обласної поліції. А зниклі сигарети вже не знайти - швидше за все, вони вже давно переправлені в Європу, контрабандисти їх повернули собі, і очевидно, що поліцейські закрили на це очі не просто так. Що ж, тепер керівники відповідатимуть у суді", - констатував Бутусов.
Раніше НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка.
Святое дело - Гундяев подтвердит. И все попы РПЦ...
перспективна справа...