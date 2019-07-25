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Все про:Головін (25) затримання (2955) контрабанда (960) цигарки (388) Бутусов Юрій (989)

 Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами, - джерело

Сім контейнерів із контрабандними сигаретами, які були арештовані і вилучені співробітниками поліції Одеської області, зникли з-під арешту.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні за санкцією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури співробітники НАБУ і внутрішньої безпеки Нацполіції затримали колишнього начальника поліції Одеської області генерала поліції 3-го рангу Дмитра Головіна і його колишнього заступника Костянтина Гейка. Їх притягнуть  до відповідальності за розтрату майна та зловживання службовим становищем", - розповів журналіст.

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"За даними джерела Цензор.НЕТ, йдеться про справу зі зникнення речових доказів. Сім контейнерів із контрабандними сигаретами, які були арештовані і вилучені співробітниками поліції Одеської області, зникли з-під арешту. Сім контейнерів - це величезна партія, кілька мільйонів доларів, якщо переправити їх до Європейського Союзу. Відповідальність за зникнення такої величезної партії заарештованих сигарет несе керівництво обласної поліції. А зниклі сигарети вже не знайти - швидше за все, вони вже давно переправлені в Європу, контрабандисти їх повернули собі, і очевидно, що поліцейські закрили на це очі не просто так. Що ж, тепер керівники відповідатимуть у суді", - констатував Бутусов.

Раніше НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139626
 
   
 Топ коментарі
 
картина зеля садит свинарчукаПричина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами, - источник - Цензор.НЕТ 6650
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Та їх вся Одеса курила кілька місяців.
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Он для личного использования хранил !!!

Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами, - источник - Цензор.НЕТ 6463
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Та їх вся Одеса курила кілька місяців.
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Курить вредно,а в некоторых случаях-опасно!
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Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами, - источник

Святое дело - Гундяев подтвердит. И все попы РПЦ...
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Bihus.Info журналісти звинуватили Букіна, який тоді очолював "Укрспецекспорт", в отриманні 10 тис. доларів від контракту на закупівлю висотомірів
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тобто є факт і нуль доказів вини конкретних осіб?
перспективна справа...
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Он для личного использования хранил !!!


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Так половину за эту аферу получил прокурор жученко! Чего он не сидит ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПричина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами, - джерело
 
 
 
 
 
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