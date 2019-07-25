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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Азовське море (1147) Денісова (323) затримання (2955) танкер (11) Москалькова (147)

 Москалькова попросила Денісову з'ясувати обставини затримання російського танкера "NEYMA" і дізнатися про склад екіпажу

25 липня Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова провела телефонну розмову з Уповноваженим Верховної Ради України Людмилою Денісовою з приводу інформації у ЗМІ про затримання військовою прокуратурою і Службою безпеки України в Ізмаїлі російського танкера "NEYMA", який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь","Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці.

Про це повідомляє пресслужба Москалькової, передає Цензор.НЕТ.

"У ході бесіди Тетяна Москалькова просила Людмилу Денісову з'ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу: чи є на борту громадяни Російської Федерації, скільки їх; чи надається морякам консульська підтримка, чи не порушуються їхні права і чи отримують вони необхідні продукти харчування і питну воду, чи не потребує будь-хто з членів екіпажу медичної допомоги. Людмила Денісова зі свого боку обіцяла найближчим часом з'ясувати в СБУ ситуацію з екіпажем судна. Омбудсмени домовилися продовжити гуманітарний діалог", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Затримання російського танкера NEYMA в порту Ізмаїла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139623
 
 
 Топ коментарі
 
Севастополь пусть возвращают.
Дешевые спектакли не нужны.
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Саме так.Зебіл чергував у Ізмаіли і нарешті дочекався цього корита і сам за допомогою лассо спіймав його.
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ага.. а потом Офис прЗЕдента напишет вам письмо...
Москалькова попросила Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкер "NEYMA" и узнать состав экипажа - Цензор.НЕТ 8678
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Экипаж задержанного в Украине российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, отпустили домой.

Об этом сообщил представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг", пишет российское издание "РИА Новости".
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Москалькова, а оно тебе надо..?
Они не коксом гружени...
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надо было сказать, знаешь за что не прикидывайся дурой)))))))
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ага.. а потом Офис прЗЕдента напишет вам письмо...
Москалькова попросила Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкер "NEYMA" и узнать состав экипажа - Цензор.НЕТ 8678
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Севастополь пусть возвращают.
Дешевые спектакли не нужны.
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Зеля діє,Порося тільки язиком ляпав,сциклива позорна потвора.
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Саме так.Зебіл чергував у Ізмаіли і нарешті дочекався цього корита і сам за допомогою лассо спіймав його.
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Владелец судна заявил что экипаж уже отпустили и они едут домой, по самому танкеру он будет судится.
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Ща опять Зе от Пу получит по шапке.
Хотя возможно это сделано Пу специально для обмена на моряков ибо вернуть он их обязан, но надо сохранить лицо перед стадом, поэтому будут менять
Надеюсь капитан с экипажем так же задержаны по обвинению в пиратстве
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Фу.
Да это очевидно что договорнячок.
Договорились про моряков что будут их отдавать,а теперь придумали как это сделать красиво.
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Вот и чудненько. Осталось только Донбасс и Крым отдать красиво.
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Это в их планы не входит отдавать Крым.
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Формально нельзя. Официально пиратством является разбой в международных водах. Керченский пролив ими не является даже с российской точки зрения.
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Раньше петики писали, что напрасно СБУ задержало это судно. Уже передумали?
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Дорогих россиян просят не беспокоиться - задержание танкера и моряков будет оформлено как надо, отмазка найдется железная, - в рамках международных прав и свобод, на которые самой России глубоко насрать!
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ахахахаха)))цирк на дроте- переходите уже к обмену,все одно спектакль топорный и весь мир и так увидит,как зебоба отмывает сраку пуйлу,помогая не соблюдать решение трибунала
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Участие судна в пиратских действиях по захвату украинских кораблей в международных водах, что установлено международным морским трибуналом. Судно арестовано, команда задержана для выяснения обстоятельств пиратских действий и последующего судебного разбирательства ( вот таков должен быть ответ Украины для РФ)
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Ахххх.... она попросила... а раньше требовала, сволочь.
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https://m.antikor.com.ua/articles/315430-kandidatku_vid_slugi_narodu_zastukali_za_potsilunkami_zi_spivrobitnikom_ovk
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМоскалькова попросила Денісову з'ясувати обставини затримання російського танкера "NEYMA" і дізнатися про склад екіпажу
 
 
 
 
 
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