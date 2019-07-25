 Москалькова попросила Денісову з'ясувати обставини затримання російського танкера "NEYMA" і дізнатися про склад екіпажу

Про це повідомляє пресслужба Москалькової, передає Цензор.НЕТ.
"У ході бесіди Тетяна Москалькова просила Людмилу Денісову з'ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу: чи є на борту громадяни Російської Федерації, скільки їх; чи надається морякам консульська підтримка, чи не порушуються їхні права і чи отримують вони необхідні продукти харчування і питну воду, чи не потребує будь-хто з членів екіпажу медичної допомоги. Людмила Денісова зі свого боку обіцяла найближчим часом з'ясувати в СБУ ситуацію з екіпажем судна. Омбудсмени домовилися продовжити гуманітарний діалог", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.
Об этом сообщил представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг", пишет российское издание "РИА Новости".
Они не коксом гружени...
Дешевые спектакли не нужны.
Хотя возможно это сделано Пу специально для обмена на моряков ибо вернуть он их обязан, но надо сохранить лицо перед стадом, поэтому будут менять
Надеюсь капитан с экипажем так же задержаны по обвинению в пиратстве
Да это очевидно что договорнячок.
Договорились про моряков что будут их отдавать,а теперь придумали как это сделать красиво.