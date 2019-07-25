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Все про:ГПУ (3096) Гандзюк (343) Мангер (104) Левін Олексій (6)

 "У зв'язку з розшуком Левіна": ГПУ пояснила зупинку розслідування в справі про вбивство Гандзюк

У Генеральній прокуратурі України пояснили зупинку розслідування проти Владислава Мангера та Олексія Левіна в справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє ГПУ.

"У зв’язку з розшуком громадянина Л., якому оголошено про підозру в організації заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, та з приводу направлення до компетентних органів іноземних держав запитів про міжнародно-правову допомогу для виконання процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва, які ще й безпосередню стосуються і іншого підозрюваного громадянина М., кримінальне провадження стосовно них виділене в окреме і зупинене на підставі п.п.2,3 ч.1 ст.280 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначили, щодо інших співучасників злочину розслідування триває. Виконуються слідчі (розшукові) дії, спрямовані на доведення провини осіб, які вчинили злочини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів

Про припинення розслідування проти Мангера і Левіна дізналися журналісти програми "Слідство.Info". У них в руках опинився доступ до постанови суду.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

У звязку з розшуком Левіна: ГПУ пояснила зупинку розслідування в справі про вбивство Гандзюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139620
 
 
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Хто убив тих, бігав з плакатами:"Хто убив Катю Гандзюк?"
Інакше як пояснити їхнє загадкове зникнення? "В связи с розыском Левина": ГПУ объяснила остановку расследования в деле об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 4731
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помню как все СМИ и все ТВ каналы, лили помои на Порошенко ,в связи со смертью Гандзюк. .а сейчас она "нафиг никому не нужна" (простите за цинизм). .Политики использовали её смерть против Порошенко и лохторат на это повелся.. Вот и весь итог жизни Кати Гандзюк..
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а может по оценкам зебилов она уже и не активист и не герой.....другие времена,зеленые нравы
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Была бы она не гандзюк, а штундер, в нынешних реалиях может быть что и двинулось..
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Мангер Левина вероятно заказал и в посадке закопал, как организатора и имевшего прямую связь с исполнителем... все концы в воду...
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