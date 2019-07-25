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 До українських політв'язнів Бекірова, Балуха та Гриба допустять незалежних лікарів, - Денісова

До незаконно засуджених у Росії громадян України Едема Бекірова, Володимира Балуха та Павла Гриба допустять незалежних лікарів, які зроблять медичні висновки щодо їхнього стану здоров'я.

Про це на пресконференції повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона нагадала, що минулого тижня на зустрічі з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою омбудсмени обмінялись списками громадян, які утримуються на територіях обох держав, і домовились про надання гуманітарної та медичної допомоги, якщо така потрібна.

"Окремо, ми, безумовно, розглядали кейс Едема Бекірова - про те, що він все ж таки не може утримуватись в умовах слідчого ізолятора, тому що всі медичні показники говорять про те, що його треба відпустити додому хоча б на період досудового слідства", - розповіла вона.

За словами Денісової, вони з Москальковою домовились так: рідні Бекірова надають незалежного лікаря з російською ліцензією, який зробить медичний висновок щодо стану активіста.

"Тому зараз підбирається цей лікар. І ми будемо сприяти, щоб так і відбулося. Я особисто звернулась до пані Москалькової, щоб все ж таки його не доставляли на засідання до Красноперекопська (розгляд справи Бекірова перенесли до Красноперекопська, що більш ніж 120 км від Сімферополя, де його утримують, - ред.), тому що він просто не витримає цього... Тому ми зараз на постійному контакті", - підкреслила вона.

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Омбудсмен також зазначила, що обговорили з російською колегою і справу Балуха, де вже визначені лікарі, яких допустять до нього для медичних висновків.

"Якщо будуть такі висновки лікарів, що у нього є захворювання, які унеможливлюють утримання... Ми будемо, безумовно, клопотати, щоб змінили запобіжний захід", - наголосила Денісова. Вона також зазначила, що за результатом їхньої з Москальковою домовленості до Гриба мають допустити незалежних лікарів, тому що існують протиріччя у висновках українських та російських медиків, які його обстежували. Гриба також має відвідати лікар, який матиме російську ліцензію, але неважливо, яке в нього буде громадянство.

"Безумовно, є й питання (Євгена, - ред.) Панова. Москалькова обіцяла скайп-конференцію провести, щоб він повідомив, який в нього стан здоров'я, щоб ми могли побачити, що дійсно - все гаразд, і допомога була надана, як про це говорить російська сторона. І щодо (Володимира, - ред.) Дудки, який не може отримати медичне заключення - зараз ми теж робимо все, щоб отримати всі медичні документи, щоб знати, як далі рухатися і яку допомогу йому надати", - наголосила вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139619
 
 
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Прослеживается четкая тенденция.
Чем ближе Украина к состоянию малороссийского округа раши тем больше кремль ослабевает хватку.
И это уже невозможно не заметить.
Зебики все прекрасно понимают и понимали с самого начала.
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Ну вот. Всего то было достаточно вежливо и без истерик поговорить с Путиным. Зеленский молодец.
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Сильно много Денисовой в последнее время. И всё мимо кассы.
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Независимые врачи?!В России?!"Им сейчас подбирается врач".Профессиональный,который скажет,что никаких проблем со здоровьем у заключённых нет.Прозреваю!!!
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