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 Політика України
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Все про:допит (485) Порошенко (9520) ДБР (389)

 Допит Порошенка в ДБР розпочався і триватиме не менше години, - прессекретар Бюро

Допит п'ятого президента України Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань почався і триватиме не менше години.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прессекретар ГБР Анжеліка Іванова.

"Допит Порошенка вже почався", - сказала вона журналістам у четвер у Києві.

Іванова продемонструвала документ з проханням про перенесення допиту, зазначивши, що заяви ДБР не були голослівними.

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"Це документ, щоб не бути голослівними, щодо того, що було прохання про перенесення. Ми вирішили показати заяву адвокатів, що вони просять перенести допит на дві-три тижні. Але в зв'язку з тим, що повістка на сьогодні була, то ми, власне, і почали зараз допит", - зазначила прессекретар Бюро.

Відповідаючи на запитання, скільки орієнтовно може тривати допит, Іванова сказала, що це не менше години.

Нагадаємо, раніше експрезидент Петро Порошенко приїхав до Державного бюро розслідувань, де 25 липня має відбутися його допит.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139614
 
   
 Топ коментарі
 
У нас уже сажают с конфискацией "клоунаду и лицемерие"? Так Зеленский первый в очереди.
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За то,чьто в 2014 году воспрєпятствовал созданію Южного Малохохлаццкого Округа.
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А шо только Порошенко посадят или и других Ахметовых.
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Агов, зеботи - допит вже скінчився. Порошенко - вільний.
Теж можете перепочити... Допит Порошенка в ДБР розпочався і триватиме не менше години, - прессекретар Бюро - Цензор.НЕТ 1280
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДопит Порошенка в ДБР розпочався і триватиме не менше години, - прессекретар Бюро
 
 
 
 
 
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