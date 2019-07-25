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 Частину засуджених з ОРЛО звільнять упродовж місяця, - Денісова

Більш як десять переданих з окремих районів Луганської областей засуджених українців звільнять протягом місяця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила на брифінгу омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, напередодні Україні передали 64 ув'язнених з в'язниць на окупованій частині Луганської області.

"Ми забрали цих 64 громадян, з них 11 осіб вже найближчим часом майже протягом місяця звільняться. Тому що вони вже відбули терміни покарання", - говорить Денісова.

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Також, із в'язниці можуть звільнити ще 7 громадян України, які можуть оскаржити вирок.

"Передали 7 осіб, які були засуджені, але їхні вироки не набрали чинності. Тому що вони їх оскаржили в Апеляційному суді Луганської області. Вперше за півроку як ми проводимо цю роботу нам передали матеріали кримінальних справ цих громадян України. Ми передали їх у Луганський Апеляційний суд. Право цих людей на вільний доступ до правосуддя відновлять. Можливо, вони теж будуть вже на свободі", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139611
 
 
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А як же - за Путіна 20 % українців проголосувало, а в цілому, як прикинути, може й 60%
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"Передали 7 человек, которые были осуждены, но их приговоры не вступили в действие. Потому что они их обжаловали в Апелляционном суде Луганской области" Это как понимать? Пять лет назад их осудили? И пять лет ждали апеляцию? Или это уже работа лугандонских судей? И вообще вы зеков суда на хрена везете?
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Как это ОРДЛО решило "избавиться" от такого контингента свой же "элиты". Видать уж совсем негодные, не годятся даже в "патриЕты" русского мира.
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