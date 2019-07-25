 Переговори зі звільнення моряків активізувалися після розмови Зеленського з Путіним, - Денісова

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"В активну фазу перемовини щодо звільнення українських моряків перейшли після телефонної розмови між президентами України і Російської Федерації", - зауважила Денісова.
Уповноважений ВР з прав людини також повідомила, що між закордонними відомствами України і Росії відбуваються перемовини щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
"Мені відомо, що відбуваються перемовини між закордонними відомствами двох держав стосовно виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. І я дякую Володимиру Зеленському за всі зусилля, що він докладає до звільнення військовополонених моряків і всіх громадян, які утримують на сьогодні закладом пенітенціарної установи Російської Федерації. І я переконана, що найближчим часом буде прийнято очікуване нами рішення", - зазначила вона.
Омбудсмен додала, що процес звільнення моряків - дуже тривалий і складний, і вона тримає постійний контакт з Президентом з цього питання.
"Щодо звільнення українських військовополонених моряків. Як вам всім відомо — цей процес дуже тривалий і складний. Майже з першої доби президентства Володимира Зеленського я співпрацюю з главою держави в постійному контакті, і він координує зусилля всіх сторін у цьому напрямку", - розповіла Денісова.
Вона також закликала журналістів не шкодити перемовинам щодо звільнення військовополонених гучними заголовками
"Звертаюсь до вас дотримуватися професійної етики, коли ви шукаєте такі, знаєте, гучні заголовки для своїх новин, щоб не зашкодити цим перемовинам, які зараз проводяться", - сказала Уповноважена ВР.
Але без результату.
Цікаво що наш Зе пообіцяв путлеру, чим задовільнив його апетити ?
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Бла-бла від Денисової, бо активізація може означати що завгодно.
интересно что зеля сдал