 Переговори зі звільнення моряків активізувалися після розмови Зеленського з Путіним, - Денісова

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В активну фазу перемовини щодо звільнення українських моряків перейшли після телефонної розмови між президентами України і Російської Федерації", - зауважила Денісова.

Уповноважений ВР з прав людини також повідомила, що між закордонними відомствами України і Росії відбуваються перемовини щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

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"Мені відомо, що відбуваються перемовини між закордонними відомствами двох держав стосовно виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. І я дякую Володимиру Зеленському за всі зусилля, що він докладає до звільнення військовополонених моряків і всіх громадян, які утримують на сьогодні закладом пенітенціарної установи Російської Федерації. І я переконана, що найближчим часом буде прийнято очікуване нами рішення", - зазначила вона.

Омбудсмен додала, що процес звільнення моряків - дуже тривалий і складний, і вона тримає постійний контакт з Президентом з цього питання.

"Щодо звільнення українських військовополонених моряків. Як вам всім відомо — цей процес дуже тривалий і складний. Майже з першої доби президентства Володимира Зеленського я співпрацюю з главою держави в постійному контакті, і він координує зусилля всіх сторін у цьому напрямку", - розповіла Денісова.

Вона також закликала журналістів не шкодити перемовинам щодо звільнення військовополонених гучними заголовками

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"Звертаюсь до вас дотримуватися професійної етики, коли ви шукаєте такі, знаєте, гучні заголовки для своїх новин, щоб не зашкодити цим перемовинам, які зараз проводяться", - сказала Уповноважена ВР.