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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
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Все про:Єфремов (261) домашній арешт (40) електронний браслет (8)

 Спонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва

Колишній народний депутат Олександр Єфремов, якого звинувачують у державній зраді, прибув до Києва. Йому наділи електронний браслет.

Про це повідомив адвокат Єфремова Євген Солодко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

"Він у Києві, браслет надітий", - сказав адвокат.

Напередодні Єфремова випустили з СІЗО в Старобільську, де він провів три роки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спонсор терористів "ЛНР" Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську: З політикою не зав'язую. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139608
 
 
 Топ коментарі
 
такого при Пороху точно не було
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Та не, - поедет к Разумкову его сопартийцу из партеи рыгоонов.
Ну и пройдется по Киеву - поблагодорит зебилов за правильное голосование
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он к своему протеже и основателю партии рыгов поедет
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Та не, - поедет к Разумкову его сопартийцу из партеи рыгоонов.
Ну и пройдется по Киеву - поблагодорит зебилов за правильное голосование
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Все рыги сейчас это друзья и соратники ЗЕ.
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Як Порошенко сприяв розквіту бізнесу Медведчука
https://www.youtube.com/watch?v=8lSE1ztmsNU
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половина Киева донбасская сепарня
а тут один
одним больше, одним меньше...

харьковское метро завешено фото героев афганской войны, аушевы, папиевы и другие буряты
весь Харьков в ностальжи по савку и деды ваевали
Зеленский еще свое выгребет
но это не зельц
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Сепарня в Киеве - киевская . Похуже донбасской и многочисленнее .
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Вся сепарня в Киеве это номенклатурные потомки энкевэдешников - жиды и кацапы.
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тому петро що всіх сепарів повипускав

Мэр Луганска Сергей Кравченко, задержанный 7 августа батальоном "Айдар", сейчас на свободе.
Об этом говорится в обращении Кравченко, обнародованном на сайте Луганского горсовета.
"Последние десять дней стали самыми тяжелыми и сложными в моей жизни. Мне многое пришлось пережить, почувствовать, увидеть и услышать. Никогда и никому я не желаю пройти через все это. Сегодня я жив и на свободе", - сказано в нем.
Кравченко отметил, что хочет скорее вернуться в Луганск и приступить к работе.
Напомним, 7 августа мэра Луганска Сергея Кравченко задержали на блокпосту в городе Счастье бойцы батальона "Айдар". Кравченко припомнили поддержку сепаратисткого референдум
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Олександр Ковальов будучи керівником прокремлівської організації "Ніхто крім нас" у 2014 організовував втечу з Києва співробітників так званої «чорної роти» Беркута, які брали участь у розстрілі активістів на Майдані під час Революції Гідності. Тепер він зайняв депутатське місце серед слуг народу.
Спонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва - Цензор.НЕТ 2644
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миколо,цей покидьок не є членом партії слуга народу,а вибрався він за фейковим округом який давно потрібно було ліквідувати але петі було ніколи потрібно було дерибанти та виводити гроші в офшори.
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Видать, решил подякувать мародёру и его судебной реформе лично...
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скажу так в проблеме виноват КСУ...но как юрист поясню по пунктам--
1. Отменяя безусловное и только СИЗО КСУ выделил момент что прописанный пункт в статье УПК о СИЗО написан коряво
2. у статье есть еще 4 основания когдла прокуроры могли и обязаны были применять только СИЗО..
3.Но неопределенность с Зеленским его политикой и векторностью... и прокуроры и суды позеленели на всякий случай умысел или халатность или идиотизм власти не важно...но важен такой факт... как с Ефремовым и ему подобными...
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шото бутусов вкрай охренел, сейчас правильно писать "спонсор повстанцев"
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Не говори. Как было на сайте мародёра написано...
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мародёр вообще говорил, что они "интернациональный долг" выполняют.
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Сепары попёрли в Киев, как намазано им там теперь. В Донбасе уже не так хлебно
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"В Донбассе" они уже свежий уголь и чернозём для потомков готовят, а на Донбассе с хлебом проблемы, всю НАТУ и Европу хлебом кормят, самим не хватает.
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Зебилы, вы таки дождались этот день. Победы. Но чей?
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"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства" - одна из 144.
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Я бы сказал так: судьи сейчас в позе "чего изволите". Судьи ждут, откуда подует ветер: подует Ефремовым - будет одно, подует Зеленским - другое и т.д. Очевидно, что реформа ни к черту. Но кто гарантирует, что того же не будет при Зеленском, если уже Ефремов, Портнов, Медведчук в Киеве и управляют судами. А виноват будет Зеленский, и никто другой. Ты же не думаешь, что Портнов просто так разрешит судьям быть честными? Наверное нет. Но все свалят на Зеленского: на него повесят всех собак, когда он станет ненужным. А это случится и скоро. Там Путин в дверь ломится, долго он не позволит Зеленскому ощущать себя царем.
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Не переживай ты так! Есть Конституция Украины и у блазня нет конституционного большинства в ВР.
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Внешне все так и есть. Но вот добавь партию Медведчука и ты получишь конституционное большинство. Оно может сформироваться на день-два просто по звонку из Москвы. И ведь такое было: звонили же Турчинову, угрожали. И на пороха орали. И как скоморох себя поведет при таком давлении непонятно.
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Навіть з з цією кодлою 306 голосів для зміни Конституції не набереться.
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"Но все свалят на Зеленского" - Бачили очі, що купували, - їжте, хоч повилазьте.
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Ну, я не купував. Я понимаю ,что такое Зеленский и что за всем этим стоит. Я к тому, что ему тоже придется съесть то, что он приготовил другим. И это правильно.
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Абсурд рулит. Логичнее было бы, чтобы он прибыл в Луганск, пад-о такое.
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О какой логике идет речь? Тут зебилы клоуна выбрали, когда в стране война. Ефремов к своим приехал.
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А то прямо "Антимайдан" устроили на Донбассе.
А его создатель почему то опять в Киеве.
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"Он в Киеве, браслет надет"

Краще би зашморг на шию.
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Тоді треба повернути Азарова, Януковича... Все тепер буде ригівське?
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Не кажи "гоп" поперед батька в пекло
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Кажи чи не кажи, але таких багато повилазило Спонсор террористов, бывший глава "Партии регионов" Ефремов прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 3987
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Так, але спочатку Мертвячуковіч має всім його "колишнім" роботою забеспечити
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Убийца спокойно ходит по Киеву. А граждане самоотверженно срутся между собой в интернете
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Убийца спокойно ходит по Киеву.

А в Луганске его наверно бы угрохали. За копанки.
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Луганчане выехали в Киев, а яйца оставили на родине?
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Ясно.
Наверное нацжены, нацкорпуса и т.п. уже его отлавливают?
Или нет?
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Впрочем как и "портнова из Вены",даже приличную охрану подонку выделили..хэрой и товарищь бени как никак .
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Нацжены только за Порошенко шорхались.
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Тут не браслет нужно одевать...ну,где оно, ото пламенное патриото-тягнибоко?
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Так довіра у зебілів. З них і будуть запитувати.
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А причём сторонники Зе?Отреформированный Петькой суд так решил,вот и кушайте на здоровье.
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При тому, що їх більшість, а судді залежні від призначень Зе. Забувайте про Пєтю, бо тепер зелена відповідальність.
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Чого ж ті залежні судді так довго тягнули кота за "вирок" ще при Петі? Боялись що Голобородько їх звільнить?
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ну и где "возмуженные "НацЖоны", "Анальные Пружины", "С14" и "орлы из банды семенченко", звизданутый клоун Коханивський и прочие "недоразумения имени Ивана Бубеника".. где же вы, сраные Поцреоты?!
Это вам не на Пороха, свой проплаченные хавальники открывать, за денюжку Авакова/Каломойского?!.. тьфу, на вас!!!
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У них були тільки націоналістичні гасла. По суті вони були ліві екстремісти, як колись йося сралін до 1917 року. Ну ще Білецький , мабуть хотів стати новим фюрером.
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вот, тока при Порохе эти типа "националисты", были ветеранами и героями, а сейчас они имеют очень сомнительный статус.. ближе к "убийцам в составе незаконных вооруженных формирований (нацбатов, тербатов, добробатов)..
А такие типа "националисты" как Семенченко и Береза, вообще занимались рейдерством в интересах Каломойского и стали соавторами Илловайской трагедии, совместно с россиянским Генштабом..
А такой "националист" как Билецкий, вообще имеет в заднице крепкую кавказскую руку, которая ему "националисту" говорит, когда и на кого открывать свой рот..
поэтому, я этих "националистов" считаю политическими провокаторами!
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тьфу, на вас!!!

Та да,политические титушки...
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Зебилы, цветы приготовили? Дурошлёпы, навыбирали....
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Удивительно. Власть - народная; но в Киев массово возвращаются не заробитчане, а сепаратисты.
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Надеются должности получить при народной власти, пока движуха пошла...
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Ефремов прибыл в Киев
тогда уже надо
Ефремов прибыли в Киев
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пусть едет в Луганск к тем кого спонсировал , они же своего не выгонят
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Зачем ему...？ он Луганск в Киев привезет...теперь у него все пучком...
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Это случается,когда в стране правит не Закон,а договорняки и круговая порука.
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Сегодня вечером в эфире угро-финской телевизионной гавнопомойки "112" будет принимать поздравления....
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Поражает не выход Ефремова, а умение украинских судей переобуваться на ходу. За Петром еще, как говорится, постель не выстудилась, а двери тюрем уже нараспашку.
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Этапировать в ОРДЛО и не выпускать оттуда,пускай наслаждается жизнью в свободной республике
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А чо в Киев ? Почему не в свой родной Луганск ?
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А чо в Киев ? Почему не в свой родной Луганск ?

Там русский мир - там голодуха а вместо хлеба лишь макуха...
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Поздравляю всех зебилсв, вы сделали это вместе
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Морда красная,как у палача Спонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва - Цензор.НЕТ 4214 или гипертоника предсмертного Спонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва - Цензор.НЕТ 4214
Перекрасится в Зелёного борцуна и к Зеле примкнет Спонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва - Цензор.НЕТ 4214
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А нац дружины могут только за Прохом по всем городам гоняться? Стадо!
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Все упоротые зебилы в аеропорту с цветочками встречают красномордого соратничка? Что то не видно тут на форуме.
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Лично поблагодарить спасителей Данилюка, Зеленского.
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Порох в отставке , беня и портнов сначала , теперь ефремка прибыл , совпадение ?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСпонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва
 
 
 
 
 
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