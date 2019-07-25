 Спонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва

Про це повідомив адвокат Єфремова Євген Солодко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".
"Він у Києві, браслет надітий", - сказав адвокат.
Напередодні Єфремова випустили з СІЗО в Старобільську, де він провів три роки.
Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.
Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.
Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.
Ну и пройдется по Киеву - поблагодорит зебилов за правильное голосование
https://www.youtube.com/watch?v=8lSE1ztmsNU
Прогулка Клинчаева по майдану
а тут один
одним больше, одним меньше...
харьковское метро завешено фото героев афганской войны, аушевы, папиевы и другие буряты
весь Харьков в ностальжи по савку и деды ваевали
Зеленский еще свое выгребет
но это не зельц
Мэр Луганска Сергей Кравченко, задержанный 7 августа батальоном "Айдар", сейчас на свободе.
Об этом говорится в обращении Кравченко, обнародованном на сайте Луганского горсовета.
"Последние десять дней стали самыми тяжелыми и сложными в моей жизни. Мне многое пришлось пережить, почувствовать, увидеть и услышать. Никогда и никому я не желаю пройти через все это. Сегодня я жив и на свободе", - сказано в нем.
Кравченко отметил, что хочет скорее вернуться в Луганск и приступить к работе.
Напомним, 7 августа мэра Луганска Сергея Кравченко задержали на блокпосту в городе Счастье бойцы батальона "Айдар". Кравченко припомнили поддержку сепаратисткого референдум
1. Отменяя безусловное и только СИЗО КСУ выделил момент что прописанный пункт в статье УПК о СИЗО написан коряво
2. у статье есть еще 4 основания когдла прокуроры могли и обязаны были применять только СИЗО..
3.Но неопределенность с Зеленским его политикой и векторностью... и прокуроры и суды позеленели на всякий случай умысел или халатность или идиотизм власти не важно...но важен такой факт... как с Ефремовым и ему подобными...
А его создатель почему то опять в Киеве.
Краще би зашморг на шию.
А в Луганске его наверно бы угрохали. За копанки.
Наверное нацжены, нацкорпуса и т.п. уже его отлавливают?
Или нет?
Это вам не на Пороха, свой проплаченные хавальники открывать, за денюжку Авакова/Каломойского?!.. тьфу, на вас!!!
А такие типа "националисты" как Семенченко и Береза, вообще занимались рейдерством в интересах Каломойского и стали соавторами Илловайской трагедии, совместно с россиянским Генштабом..
А такой "националист" как Билецкий, вообще имеет в заднице крепкую кавказскую руку, которая ему "националисту" говорит, когда и на кого открывать свой рот..
поэтому, я этих "националистов" считаю политическими провокаторами!
Та да,политические титушки...
тогда уже надо
Ефремов прибыли в Киев
Там русский мир - там голодуха а вместо хлеба лишь макуха...
Перекрасится в Зелёного борцуна и к Зеле примкнет