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 Політика України, Здоров'я
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Все про:медицина (752) Супрун Уляна (482)

 В Україні діє 41 кардіоцентр: де вони працюють, смертність від інфарктів знизилася на 20%, - Супрун

В Україні вже працює 41 кардіоцентр, де можна отримати екстрене стентування у разі інфаркту міокарда. Загалом кардіоцентрів у країні 73, в інших тривають роботи з облаштування.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"41 кардіоцентр вже є в експлуатації, вони вже надають допомогу, загалом є 73 центри, інші вже закупили ангіографи, але ще повністю не зробили ремонти", - сказала Супрун.

Вона зазначила, що запуск кардіоцентрів, тобто завершення встановлення устаткування і ремонт приміщень, - відповідальність місцевої влади.

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"Там, де працюють кардіоцентри, смертність від інфарктів знизилася на 20%, це суттєва зміна. Нам потрібно, щоб запрацювали всі 73 кардіоцентри", - підкреслила Супрун.

Вона нагадала, що уряд впроваджував програму зі створення кардіоцентрів на умові співфінансування з регіонами. Також через міжнародні організації закуплено 25 тисяч стентів для ургентного стентування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139602
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуємо, за Вашу нелегку працю, пані Уляно!
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Это объяснимо.

Надо, чтобы смертность снизилась на 100 %.

Гнать надо таких врачей !

А на остановках общественного транспорта всенародным голосованием надо выбрать новых врачей. Новые лица чтобы были.
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Удивительно: что зекомандовцы, что лахтинцы - одинаково ненавидят Порошенко и Супрун. В Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун - Цензор.НЕТ 8146
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"Об этом на брифинге сказала.а. министра здравоохранения Ульяна СупрунИсточник:https://censor.net.ua/n3139602
" В Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун - Цензор.НЕТ 6845
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Удивительно: что зекомандовцы, что лахтинцы - одинаково ненавидят Порошенко и Супрун. В Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун - Цензор.НЕТ 8146
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Это объяснимо.

Надо, чтобы смертность снизилась на 100 %.

Гнать надо таких врачей !

А на остановках общественного транспорта всенародным голосованием надо выбрать новых врачей. Новые лица чтобы были.
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Как же расшифровать - а. министра? В Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун - Цензор.НЕТ 8493
У кого есть какие-то варианты?
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Дякуємо, за Вашу нелегку працю, пані Уляно!
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Так этим 20% нужно и пенсию платить. Коломойский на такие расходы не пойдет, он даже свой футбольный клуб с мировым именем отказался финансировать, который и прибыль мог давать, а тут отдавать деньги безвозмездно пенсионерам? Так что вскоре Супрун отправят в отставку, нечего в карман Коломойскому заглядывать.
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от интересно, сколько по факту, скопом, со взятками,......., а не теоретически стоит такое удовольствие? или уже всё оплачивает кранкенкасса в рамках страховой медицины ?
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Пусть эта дура лучше расскажет что после реформ и разгрома больниц молодежь в этом году не захотела поступать в медуниверситеты.Если в прошлом году медицинские вузы были на третьем месте уже сегодня рухнули на седьмое,а на следующий год ситуация будет еще хуже.
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Особенно, если в наши вузы принимают индусов и африканцев...ПотомуШТА уних есть деньги. И еще с них можно их мнооого содрать, а с наших - нет.
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а еще то, что Ульяна ввела ценз на дебилов.теперь с баллом ЗНО ниже определенного поступать нельзя.Это плохо?
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Ага,и почему в прошлом году этот ценз не влиял на количество абитуриентов?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ Україні діє 41 кардіоцентр: де вони працюють, смертність від інфарктів знизилася на 20%, - Супрун
 
 
 
 
 
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