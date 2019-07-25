 РФ готова відновити діалог з Верховною Радою, - спікер Ради Федерації РФ Матвієнко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"З парламентом, якому надав довіру народ, ми готові вести діалог. І ми розраховуємо, що такий діалог зараз можливий, принаймні, з тих питань, де ми можемо сформувати позитивний порядок денний", - сказала Матвієнко на пресконференції про підсумки весняної сесії Ради Федерації.
Матвієнко додала, що дострокові вибори до Верховної Ради не можна назвати такими, що цілком відповідають міжнародним демократичним нормам, оскільки "київська влада так і не зважилася включити Луганськ і Донецьк" та "позбавила мільйони виборців права брати участь у виборчій кампанії".
Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.
воду никто не перекрывал, в марте 2014 из центра управления СКК в крымское отделение поступили указания на начала работ. те ответили, что больше Украине не подчиняются. воду не открыли, дамбу усилили.
свидетели и участники разбоя возле керченского пролива для международного суда по морскому праву....
шо может быть на данный момент ценнее...
разве шкура с самого *уйла
там горілка є
Ишь как, -.а зебилы тут рассказывали что росия очень недовольна украинскими выборами
Тогда можно будет поговорить с вами о погоде.
Это мое мнение.
А вновь избранный зе парламент считает по другому.
Тогда покажи свою методичку.
УВАГА ! ДЛЯ ТЕБЕ, НАРОД...Что ждет украинцев в случае глобального реванша? Рупор Путина - Жириновский заявил прямо: "Вывезти всех украинцев в Сибирь мы не можем.У РЖД нет такого количества вагонов. Поэтому надо решать на месте. Окончательное решение украинского вопроса находится в компетенции нашей армии". "Оставлять их мы не имеем права, все помнят на что они способны со своими Майданами. Этот народ неуправляемый и опасный. Это может быть заразно и для российского общества. Бомбить Киев, бомбить Львов, все крупные города, которые нам не нужны, остальные мы заселим нашими"ПРОГОЛОСУВАЛИ ...не обляпайтесь...
Сразу после увольнения главы региона, с козырька облгосадминистрации начали убирать Величественную надпись слова Украинских Героев - патриотов "Слава Украине! Героям слава!".
А в Херсоне там пошли ещё дальше. Сразу же после выборов .....резидента украинофоба по указанию продажных "Слуг "? Ясно что не украинского народа, с флагштоков у областного совета сняли флаг не только Евросоюза, но и Украины. Видно хотят вывесить флаг или оккупантов или сепаратистов. Наверное скоро и уже с ЗРады по указанию её нового антиукраинского большенства снесут и просто так по приколу наш родной Украинский национальный флаг....
А у нас в Украине стряслась беда: То ли еще будет, То ли еще будет, То ли еще будет! Ой-ой-ой! И будет если "Майдан" скоро не будет !!!.
А пригласите еще это говно в Раду, пусть оно расскажет, кто на кого напал и кто тут хозяин.
"Надо ж поговорить!"
Или кто там решает такие вопросы?