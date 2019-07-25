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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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Все про:ВР (5245) вибори (4385) Росія (19094) Матвієнко Валентина (26)

 РФ готова відновити діалог з Верховною Радою, - спікер Ради Федерації РФ Матвієнко

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає, що після дострокових виборів до Верховної Ради можна розраховувати на відновлення міжпарламентського діалогу з тих питань, де можна сформувати позитивний порядок денний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"З парламентом, якому надав довіру народ, ми готові вести діалог. І ми розраховуємо, що такий діалог зараз можливий, принаймні, з тих питань, де ми можемо сформувати позитивний порядок денний", - сказала Матвієнко на пресконференції про підсумки весняної сесії Ради Федерації.

Матвієнко додала, що дострокові вибори до Верховної Ради не можна назвати такими, що цілком відповідають міжнародним демократичним нормам, оскільки "київська влада так і не зважилася включити Луганськ і Донецьк" та "позбавила мільйони виборців права брати участь у виборчій кампанії".

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139599
 
 
 Топ коментарі
 
мы стока не выпьем.. Спастбо!.. но нет!!!
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О как, - русня полюбила украинский парламент. И че я не удивлен?
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Новая зелёная рада тоже готова.
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Верховна Рада не веде переговорів з терористами!
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Нетерпится госдуре РФ готова відновити діалог з Верховною Радою, - спікер Ради Федерації РФ Матвієнко - Цензор.НЕТ 3753 Потерпи, валька, ща портфели с баблом поделят и возобновят с тобой диалог.
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поселуйтє менья в салупа... (красная жара, 1994 р.)
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О как, - русня полюбила украинский парламент. И че я не удивлен?
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Портнов уже рулит, зебилам на радость.
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На Цензорі хтось має неабиякий талант використовувати вдалі світлини.
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Ще б зміїв замість волосся і можна малювати або ліпити медузу-горгонер.
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знаем мы их диалог, про все отжатое забудте, иски отзовите, чисто по дружески
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Крым верните собаки сначала, потом будет возобновлять диалоги.
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ты надеешься что с бздливой зеленой вафлей кто то будет обсуждать Крым?
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И что Порох сделал за 5 лет для возвращения Крыма? Перекрыл воду для граждан Украины? Сделал блэкаут для граждан Украины? Сделал продовольственную блокаду? РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 9402
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А шо там граждане Украины? А вот твоё ***** считает иначе, пускай пописает им в баночку
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устаю вас, чмошников, учить уму разуму. правило 1 -прежде чем кукарекать, не ленись проверить. правило 2-когда читаешь мои комментарии, записывай и учи на память.
воду никто не перекрывал, в марте 2014 из центра управления СКК в крымское отделение поступили указания на начала работ. те ответили, что больше Украине не подчиняются. воду не открыли, дамбу усилили.
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Расскажи, что надо сделать для возврата Крыма, а то граждане в растерянности.
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верните людей Донбасс и Крым для начала
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если так быстро ***** послал валю стакан на переговоры значит на танкере что то есть ценное.
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да,лять,все бабки пуйла...какие то вы зебобики умом убогенькие)))))
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петрилло набрал в свою секту алкашей подзаборных (элиту) которые только и хамить умеют прям как мокши всех матом кроют.
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РФ готова відновити діалог з Верховною Радою, - спікер Ради Федерації РФ Матвієнко - Цензор.НЕТ 4681

свидетели и участники разбоя возле керченского пролива для международного суда по морскому праву....
шо может быть на данный момент ценнее...
разве шкура с самого *уйла
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какой нах диалог, с кем??? ЗЕбыдло которое выбрали может только мычать, и кивать гривой. все одобрено заранее. шампанское.
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Пойду, гляну, что они там на своих гав-ньюсах пишут, хоть поржу с них.
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Валька опять в запое,что ли? С ее братьями по разуму из "жоппаплатформы" пусть диаложит.
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Ну, открывайте рот пошире, Вафлентина.
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Сама весь гугл перелопатила! Такі, жодної рашкі не знайшла!
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Це щось потойбічне. Нехай із шаманами спілкуються.
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а будем посмотреть РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 4608.кацапье и за трампнаш бухало в своей думе прямо на рабочих местах
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БОЛТ С ЗАВОДА ИМЕНИ ТОВАРИЩА ПЕТРОВСКОГО В ВАШ ПОГАНЫЙ РОТ ,ЧТОБЫ ВАТНАЯ ГОЛОВА НЕ КАЧАЛАСЬ !!! РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 9298
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Жестко, но справедливо. Но почему только с этого завода, можно и с Южмаша или Арсенала например.
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Можно конечно и оттуда ,но вполне хватит и одного...
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да что ж так быстро )зебобики реагировать ,с хорошей миной при плохой игре,вообще не успевают
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Можна і перемовини з рф, але спочатку треба підготувати дату повернення Криму, сумму репарацій за війну та план відновлення Донбасу за рахунок рф.
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Діалог? Мерзоти лицемірні. А танки свої заберете з Донбасу? А з Криму звалите до дідька? Ні? Тоді поцілуйте віслюка у дупу
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она и без водки не против. но только в буквальном смысле.
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Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.(С)
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Налийте їй, налийте мені вина! Та ще й з медом! Ну або горілки полстакана! Ой, в неї, як і в нашого зєбіла красниє трусєля - то є сімвол совдепівської хєрні та ковбаси по 2.20!
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С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог

Ишь как, -.а зебилы тут рассказывали что росия очень недовольна украинскими выборами
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Діалог??? Так, якщо Матвієнко зможе розмовляти без перекладача і тверезою на українській.
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найбільші українофоби виростають саме з українців. валя родом десь з під умані, і до 14 року точно кожен рік приїзжала в своє село.
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да...присылайте своего депутата в раду)))
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Не люблю матюків, але хочеться послати до Х..ла цю шльондру варгату .Яка гидка бабааа тфу !
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Как можно возобновить диалог которого никогда и не было , а был только кацапо-монолог ?! РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 5282
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РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой.Один только вопрос - нахе..а возобновлять с теми, кто голосовал за применение вооружённых сил на территории чужого государства ?
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Севастополь возвращаем и выплачиваем компенсации.
Тогда можно будет поговорить с вами о погоде.
Это мое мнение.
А вновь избранный зе парламент считает по другому.
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А где ты прочитал, что считает вновь избранный парламент? У вас во фракции ЗАЖОП уже собрание было, программу уже раздали?
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А тебе уже сообщили что он считает?
Тогда покажи свою методичку.
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Думаю кацапи готують грунт - в раду пройшла їхня сила у вигляді опоблоку і ватної частини СН.
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Это какой диалог? эта мразь или, например какой то рогозин, приедет в раду, сядет в кресло спикера и будет учить хохлов жизни?
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РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 366
УВАГА ! ДЛЯ ТЕБЕ, НАРОД...Что ждет украинцев в случае глобального реванша? Рупор Путина - Жириновский заявил прямо: "Вывезти всех украинцев в Сибирь мы не можем.У РЖД нет такого количества вагонов. Поэтому надо решать на месте. Окончательное решение украинского вопроса находится в компетенции нашей армии". "Оставлять их мы не имеем права, все помнят на что они способны со своими Майданами. Этот народ неуправляемый и опасный. Это может быть заразно и для российского общества. Бомбить Киев, бомбить Львов, все крупные города, которые нам не нужны, остальные мы заселим нашими"ПРОГОЛОСУВАЛИ ...не обляпайтесь...
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Кстати -- да. Так вяло начался день, а вот как экватор прошли -- повеселело. РФ готова відновити діалог з Верховною Радою, - спікер Ради Федерації РФ Матвієнко - Цензор.НЕТ 595
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Матвиенко идет нахрен , вместе с госдуркой . Алкоголичка чокнутая .
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зеля посветил красными труселями и вафлюха прибежала на зов...
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Какой может быть диалог со страной агрессором. Ни какого. Валите с Украины, весь вам диалог. Тем более, какой может быть диалог с Валькой стаканом.
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Пропагандист ,перепечатывая пять лет по 16 часов в сутки сайты ДНР и РФ,заслужил бронзулетку от Путина. И благодарность от Шефира. У меня отец воевал с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, С. Шефир.
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Как только погибшие на Донбассе люди, из-за того что Москва засунула туда свое рыло, воскреснут, - тогда можно будет начинать диалог.
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После увольнения экс- клоуном ...резидентом, ЗЕбилом -украинофобом губернатора Житомирской области Игоря Гуднича, как с админзданий в центральном городе сняли всю патриотическую украинскую символику. Реванш антиукраинских сил на марше: после смены житомирского губернатора с ОГА сняли украинскую символику.
Сразу после увольнения главы региона, с козырька облгосадминистрации начали убирать Величественную надпись слова Украинских Героев - патриотов "Слава Украине! Героям слава!".
А в Херсоне там пошли ещё дальше. Сразу же после выборов .....резидента украинофоба по указанию продажных "Слуг "? Ясно что не украинского народа, с флагштоков у областного совета сняли флаг не только Евросоюза, но и Украины. Видно хотят вывесить флаг или оккупантов или сепаратистов. Наверное скоро и уже с ЗРады по указанию её нового антиукраинского большенства снесут и просто так по приколу наш родной Украинский национальный флаг....
А у нас в Украине стряслась беда: То ли еще будет, То ли еще будет, То ли еще будет! Ой-ой-ой! И будет если "Майдан" скоро не будет !!!.
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Валька-полстакана еще не успела опохмелиться
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А украінцям потріьен той діалог з вами мокшами ???З вами паскудами тільки монолог через ДШК
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РФ готова возобновить диалог с новой по их мнению антиукраинской Верховной Радой, - бредит спикер Совфеда вражеской РФ Матвиенко.. А о чём диалог ? О временно оккупированном Крыме и Донбассе,? Или о том что церковь, язык, история ....у нас должны быть не родными Украинскими а оккупационными кацапскими ...А оккупированный кремлёвскими фашистами )(уйла Донбасс должен быть под видом кацапского бандустана как проросийское союзное государство но в составе Украины чтобы убивать её. Или при таком диалоге между нашими недружественными странами наш лютый враг оккупант заявит что Украинская держава она якобы кацапская полуколония вражеской паРаши а значит не может быть среди братских европейских народов в ЕС и НАТО..... А зачем он надо такой диалог с нашим с самым лютым в мире врагом оккупантом....
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Да-дада! Обязательно!
А пригласите еще это говно в Раду, пусть оно расскажет, кто на кого напал и кто тут хозяин.
"Надо ж поговорить!"
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А интересно бы услышать обсуждение этого предложения новым составом ВР.
Или кто там решает такие вопросы?
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Ну так коли и в Московии пройдут справжнi выборы,та чекисткая хунта будет повешена в Гааге,тодi можливо и буде диалог.Але ж коли ж це буде?А пока ми наблюдаем як вы разговариваете с Грузией,запрещая их товары РФ готова відновити діалог з Верховною Радою, - спікер Ради Федерації РФ Матвієнко - Цензор.НЕТ 6772
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После деоккупации Крыма, Севастополя и Донбасса, возвращение всех украинских заложников удерживаемых РФ и ее бандформированиями, выплаты репараций за нанесенный ущерб, выдача изменников и отправка криминал- фашиствующего руководства реферии в Гаагу.. Почему бы и нет. Ничего невозможного нет. "Мы же братЬя"
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРФ готова відновити діалог з Верховною Радою, - спікер Ради Федерації РФ Матвієнко
 
 
 
 
 
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