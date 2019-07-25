 Якщо Київ хоче поліпшити наші відносини, вони мусять негайно відпустити танкер NEYMA, - сенатор РФ Джабаров

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ленту.
Сенатор наголосив, що подібні дії можливі тільки після рішення суду. "Якщо Київ хоче трохи поліпшити наші відносини, вони мусять негайно відпустити танкер", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.
про відкрите море
Государства - Стороны настоящей Конвенции, желая кодифицировать постановления международного права,
касающиеся открытого моря, признавая, что заседавшая в Женеве с 24 февраля по 27 апреля
1958 года Конференция Объединенных Наций по вопросам морского
права приняла нижеследующие постановления как носящие общий
характер декларации установленных принципов международного права, согласились о нижеследующем:
Статья 15
Любое из перечисленных ниже действий является пиратством: 1) любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа,
совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какоголибо
частновладельческого судна или частновладельческого летательного
аппарата и направленный а) в открытом море против какого-либо другого судна или
летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на
их борту, б) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц
или имущества в месте, находящемся за пределами юрисдикции какого
бы то ни было государства; 2) любой акт добровольного участия в использовании
какого-либо судна или летательного аппарата, если тот, кто этот
акт совершает, знает обстоятельства, в силу которых это судно или
этот летательный аппарат являются пиратским судном или пиратским
летательным аппаратом, 3) любое действие, являющееся подстрекательством или
сознательным содействием совершению действия, предусматриваемого в
пунктах 1 или 2 настоящей статьи.
Но пуйло прошеньім оказалось, прийдется "улучшать" отношения)))
Конечно есть.
Вы просто не военный человек, вы не видите.
Спросите любого военного, он вам скажет, что важеский корабль всегда виноват по определению. Определение подойдет любое, например блокировка судов... да мало -ли. Если военный не сможет ответить на этот вопрос, т.е. не видит угрозы - уволить. Взять другого, кто угрозу видит! Смотрите, вот Шойгу видит угрозы везде. Почему? Потому что военный. Сколько вам лет, что вы такие вопросы задаете?
Предлагаю выражать недоумение
Михайло Гончар, один із провідних експертів у нафтогазовій галузі, прогнозує, що у вересні-жовтні цього року Кремль може "протиснути" відновлення мега-корупційної схеми з прямим постачанням "дешевого" газу в Україну. В ролі Фірташа буде Бойко або Медведчук. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/95403/Voseny_Ukrajina_znovu_pidsade_na_gazovu_golku