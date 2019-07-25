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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1147) затримання (2955) Керченська протока (201) корабель (547) Росія (19094)

 Якщо Київ хоче поліпшити наші відносини, вони мусять негайно відпустити танкер NEYMA, - сенатор РФ Джабаров

Представники влади країни-агресора заявили, що затримання російського танкера в Україні абсолютно незаконне і значно "погіршує перспективи налагодження двосторонніх відносин".

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ленту.

Сенатор наголосив, що подібні дії можливі тільки після рішення суду. "Якщо Київ хоче трохи поліпшити наші відносини, вони мусять негайно відпустити танкер", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139597
 
 
 Топ коментарі
 
Відразу- але після звільнення моряків та повернення кацапами захоплених українських суден..
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Неплохой ход. Хотя не совсем понимаю какую статью можно вменить морякам, а тем более владельцу судна. То что они выполнили приказ диспетчера и береговой охраны остановится под мостом? Если это вообще те моряки, а не вновь набранный экипаж (не факт что граждан роисси).
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Возможно - конфискация орудия преступления?
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Конвенція
про відкрите море

Государства - Стороны настоящей Конвенции, желая кодифицировать постановления международного права,
касающиеся открытого моря, признавая, что заседавшая в Женеве с 24 февраля по 27 апреля
1958 года Конференция Объединенных Наций по вопросам морского
права приняла нижеследующие постановления как носящие общий
характер декларации установленных принципов международного права, согласились о нижеследующем:
Статья 15
Любое из перечисленных ниже действий является пиратством: 1) любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа,
совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какоголибо
частновладельческого судна или частновладельческого летательного
аппарата и направленный а) в открытом море против какого-либо другого судна или
летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на
их борту, б) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц
или имущества в месте, находящемся за пределами юрисдикции какого
бы то ни было государства; 2) любой акт добровольного участия в использовании
какого-либо судна или летательного аппарата, если тот, кто этот
акт совершает, знает обстоятельства, в силу которых это судно или
этот летательный аппарат являются пиратским судном или пиратским
летательным аппаратом, 3) любое действие, являющееся подстрекательством или
сознательным содействием совершению действия, предусматриваемого в
пунктах 1 или 2 настоящей статьи.
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Ну Зеля давно намекал пуйлу про обмен.
Но пуйло прошеньім оказалось, прийдется "улучшать" отношения)))
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В ху#лостане грядет разрыв пердаков
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Да я смотрю порвало сраку не только обычным ватниками, уже подгорает у депутатов госдуры))). К вечеру ждем истерики от говорящей лошади, и от писькова. А также ждем новости на параша тудэй и конвульсии ватных ведущих в ток-шоу уродов на параша 1
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Если не посадить , то история повториться. А так дураков нет , капитан откажется хулиганить.
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А хто тобі урюк свинорилий сказав що Украіна хоче улучшить атнашения з вами козлами ??
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РОССИЯНЕ САМИ НА РОВНОМ МЕСТЕ СОЗДАЛИ ПРЕЦЕДЕНТ, А ТАПЕРЯЧЕ ВОЗМУЩАЮТСЯ. ОТДАДИМ ТАНКЕР ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО! КОГДА РОССИЯНЕ РАЗБЕРУТ СВОЙ МОСТ. А ПОКА НА ТАНКЕРЕ БУДЕМ ЕЗДИТЬ В СУПЕРМАРКЕТ.
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Вот интересно - а есть, в чем обвинить экипаж танкера? Это не военный корабль, люди все гражданские, скажут, что стояли в том месте, потому что сломались, и никого блокировать не хотели, нечаянно вышло... И это если экипаж тот же, что блокировал, т.к. всех, включая капитана, могли давно заменить. Вообщем, интересно, это спонтанное эмоциональное решение или СБУ знает, как довести дело до конца. А то придется отпускать, да еще и извиняться перед пуйлом.
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Как это в чем!?!?!
Конечно есть.

Вы просто не военный человек, вы не видите.
Спросите любого военного, он вам скажет, что важеский корабль всегда виноват по определению. Определение подойдет любое, например блокировка судов... да мало -ли. Если военный не сможет ответить на этот вопрос, т.е. не видит угрозы - уволить. Взять другого, кто угрозу видит! Смотрите, вот Шойгу видит угрозы везде. Почему? Потому что военный. Сколько вам лет, что вы такие вопросы задаете?
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Я не спрашиваю, виновны ли они. Меня интересует,можно ли их законно обвинить? Кстати, похоже, что нет. На Обозревателе уже пишут, что экипаж отпустили, наши корабли блокировали другие люди.
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я считаю, что сейчас лучшие адвокаты должны сидеть и думать, как их законно обвинить. Иначе это все превратится в нехороший цирк
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Адвокаты должны были это придумать, до задержания. С цирком полностью с Вами согласна, нельзя начинать, если не знаешь, как это выгодно для себя закончить.
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Ура, россияне уже озаботились!
Предлагаю выражать недоумение
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Нас знову спробують підсадити на газову голку рф

Михайло Гончар, один із провідних експертів у нафтогазовій галузі, прогнозує, що у вересні-жовтні цього року Кремль може "протиснути" відновлення мега-корупційної схеми з прямим постачанням "дешевого" газу в Україну. В ролі Фірташа буде Бойко або Медведчук. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/95403/Voseny_Ukrajina_znovu_pidsade_na_gazovu_golku
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а если кремль хочет улучшить отношения с Киевом,пусть уберут свои войска с Донбасса и Крыма,освободят всех украинских пленных и выплатят Украине компенсацию за тысячи погибших украинцев в этой российско-Украинской войне!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо Київ хоче поліпшити наші відносини, вони мусять негайно відпустити танкер NEYMA, - сенатор РФ Джабаров
 
 
 
 
 
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