 Порошенко не прийшов на допит. Чекаємо його 8 серпня. Надалі застосовуватимемо примусовий привід, - Труба

Про це Труба написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Отримали заяву від адвоката Петра Порошенка з повідомленням про те, що експрезидент не зможе сьогодні прийти на допит, з одночасним проханням перенести його на кілька тижнів. Згідно з КПК, якщо двічі свідок не з'являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але цього разу ми даємо експрезиденту третій шанс - достойно прийти на допит і надати свідчення. Отже, чекаємо Петра Порошенка через два тижні - 8 серпня. Якщо і надалі з'являтимуться "поважні причини" для перенесення цієї дати, виконуватимемо норми КПК і застосовуватимемо привід. Але я сподіваюся, що Петро Олексійович дотримуватиметься закону, врешті-решт, - це в його інтересах", - заявив Труба.
Пізніше прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила журналістам, що допит Порошенка розпочався, попри те, що раніше його адвокати просили перенести слідчу дію на 2-3 тижні.
і хто тут блазні?
Стоит шеренга из 100 человек. Подается команда, - порохоботы вперед. 8 человек выходит. Это и есть для наглядности 8%. Остальные это те, кто вас ненавидят. Вы теперь только писульки тут можете писать. А больше ничего. Власть ваша закончилась, ни на что влиять уже не можете, даже судье позвонить или прокурору, чтобы принял правильное решение. Украине вы теперь и на х. ненужны, Парламент вот новый заработает, будет новый генпрокурор и другие в НАБУ и т.д. И начнется настоящие посадки всей вашей криминальной и коррумпированной верхушки. Это то, чего хочет 92% народу. Петя уже не будет сам устанавливать время, когда ему удобно на допросы ходить. Взяли под белые рученьки и притащили.
Вот такие дела, порохоботка. Уйдете в небытие как это стало с такими же активными поклонниками дважды несудимого борова Януковича. Где они? Не слышно и не видно.
шльондрнянь-ригоаналок та інших тушек-кнопкотисків. Така ось х*ня. Ну що, на бояру сьогодні вже заробив?