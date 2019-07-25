 Порошенко не прийшов на допит. Чекаємо його 8 серпня. Надалі застосовуватимемо примусовий привід, - Труба

Про це Труба написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали заяву від адвоката Петра Порошенка з повідомленням про те, що експрезидент не зможе сьогодні прийти на допит, з одночасним проханням перенести його на кілька тижнів. Згідно з КПК, якщо двічі свідок не з'являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але цього разу ми даємо експрезиденту третій шанс - достойно прийти на допит і надати свідчення. Отже, чекаємо Петра Порошенка через два тижні - 8 серпня. Якщо і надалі з'являтимуться "поважні причини" для перенесення цієї дати, виконуватимемо норми КПК і застосовуватимемо привід. Але я сподіваюся, що Петро Олексійович дотримуватиметься закону, врешті-решт, - це в його інтересах", - заявив Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба