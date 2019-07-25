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Все про:допит (485) Порошенко (9520) Труба (106) ДБР (389)

 Порошенко не прийшов на допит. Чекаємо його 8 серпня. Надалі застосовуватимемо примусовий привід, - Труба

Адвокат Петра Порошенка направив у ДБР заяву з повідомленням про те, що експрезидент не зможе сьогодні прийти на допит, з одночасним проханням перенести допит на кілька тижнів.

Про це Труба написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали заяву від адвоката Петра Порошенка з повідомленням про те, що експрезидент не зможе сьогодні прийти на допит, з одночасним проханням перенести його на кілька тижнів. Згідно з КПК, якщо двічі свідок не з'являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але цього разу ми даємо експрезиденту третій шанс - достойно прийти на допит і надати свідчення. Отже, чекаємо Петра Порошенка через два тижні - 8 серпня. Якщо і надалі з'являтимуться "поважні причини" для перенесення цієї дати, виконуватимемо норми КПК і застосовуватимемо привід. Але я сподіваюся, що Петро Олексійович дотримуватиметься закону, врешті-решт, - це в його інтересах", - заявив Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139596
 
 
 Топ коментарі
 
Труба, когда ты допросишь Беню за его предложение устроить дефолт ? Попытка обрушения финансовой системы страны в военное время - это расстрельная статья.
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Если Порох отзовёт своих сторонников с фронта, я думаю что кварталовцы пожалеют что на свет народились.
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Він був викликаний на сьогодні.. Вчора у петіного слідчого могли бути допити інших підозрюваних, він міг бути у відрядженні і т.д... Кидати всі справи - і бігти до петі, тільки тому , що петі довсирачки забажалось на Мальдіви?
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"Незважаючи на те, що ні я, ні мої представники жодного разу не отримували жодного документу по запрошенню, ми спілкуємось виключно з телеграм-каналом пана Портнова, який у нас є "представником" ДБР, незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести міжнародну зустріч і реагувати на ті інсенуації, які запускає і пан Портнов, і окремі представники ДБР, і сьогодні з'явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова і його поплічників з Російської Федерації для того, щоб дискредитувати України. У них це точно не получиться", - прокоментував свій візит пан Порошенко.
Пізніше прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила журналістам, що допит Порошенка розпочався, попри те, що раніше його адвокати просили перенести слідчу дію на 2-3 тижні.

і хто тут блазні?
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Блазни это мелкое стадо порохоботов коих аж 8%.

Стоит шеренга из 100 человек. Подается команда, - порохоботы вперед. 8 человек выходит. Это и есть для наглядности 8%. Остальные это те, кто вас ненавидят. Вы теперь только писульки тут можете писать. А больше ничего. Власть ваша закончилась, ни на что влиять уже не можете, даже судье позвонить или прокурору, чтобы принял правильное решение. Украине вы теперь и на х. ненужны, Парламент вот новый заработает, будет новый генпрокурор и другие в НАБУ и т.д. И начнется настоящие посадки всей вашей криминальной и коррумпированной верхушки. Это то, чего хочет 92% народу. Петя уже не будет сам устанавливать время, когда ему удобно на допросы ходить. Взяли под белые рученьки и притащили.

Вот такие дела, порохоботка. Уйдете в небытие как это стало с такими же активными поклонниками дважды несудимого борова Януковича. Где они? Не слышно и не видно.
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ні, нешановний. Блазень у нас один, якого ви, уроди, до влади привели. Ще й слуг собі повибирали. по прейскуранту - скоморохів, шльондр нянь-ригоаналок та інших тушек-кнопкотисків. Така ось х*ня. Ну що, на бояру сьогодні вже заробив?
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Порошенко не прийшов на допит. Чекаємо його 8 серпня. Надалі застосовуватимемо примусовий привід, - Труба - Цензор.НЕТ 1270порох на допросе и снова ботву мокшанскую опустил! Порошенко не прийшов на допит. Чекаємо його 8 серпня. Надалі застосовуватимемо примусовий привід, - Труба - Цензор.НЕТ 1270
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Пеця вже в Панамі чи на Мальдівах, буде він чекати, поки на нього все повісять!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко не прийшов на допит. Чекаємо його 8 серпня. Надалі застосовуватимемо примусовий привід, - Труба
 
 
 
 
 
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