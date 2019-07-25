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Все про:заборона (589) нон грата (78) СБУ (4547) Борисова Дана (1)

 Російській телеведучій Дані Борисовій заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

СБУ заборонила російській телеведучій Дані Борисовій в'їзд в Україну на три роки.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на пресслужбу відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні запитуваній вами особі (Дані Борисовій. - Ред.) заборонений в'їзд в Україну терміном на три роки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва. ФОТО

У спецслужбі пояснили, що ухвалюють рішення про заборону в'їзду іноземцям до країни "в інтересах гарантування національної безпеки". Однак, коли саме Борисовій заборонили в'їзд - не уточнили.

15 липня телеведуча повідомляла, що приїжджала до Києва, хоча у 2017-му була в окупованому РФ Криму.

Російській телеведучій Дані Борисовій заборонено вїзд в Україну, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139591
 
 
 Топ коментарі
 
З тексту зрозуміло що заборона існує. Судячи з усього давно. А от те як вона, всупереч забороні, сюди потрапила і чому її не видворили - оце питання.
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Это после того как она уехала? Отснималась, заработала бабло, а теперь ей запретили въезд? Смешно
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Вже роздрукував і подарував колегам Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ - Цензор.НЕТ 9706
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Фейк, 7 пункта не было, была уголовная ответственность.
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А сейчас например, нигде не работает десятилетиями, а живёт лучше работающих.
Вопрос: За какие средства и законны ли они? Почему не платит налоги?
Уклонение от налогов должно караться соразмерно, как за убийство при отягчающих обстоятельствах.
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*хтива пика* В неї в роті буде ціла рота Нацгвардії
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Це ж треба...
Я вже думала всім кацапам, які відверто плюють на нашу країну, дозволять тут знаходитись.
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З тексту зрозуміло що заборона існує. Судячи з усього давно. А от те як вона, всупереч забороні, сюди потрапила і чому її не видворили - оце питання.
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нужно было взято её в заложники, и обменять на кого-то из наших пацанов.. ибо нех!
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А це їй вже навздогін знову заборонили в'їзд? Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ - Цензор.НЕТ 4772
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Это после того как она уехала? Отснималась, заработала бабло, а теперь ей запретили въезд? Смешно
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Заборонили після того, як вона вже була в Україні. Хто за це буде відповідати?
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и как эту "телеведущую" впустили, если она не въездная?
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Это самый интересный вопрос....к новоназначенному командиру погранцов...
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От и я думаю, нафига нам тут была эта наркоманка...у нас своих хватает.
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Это та,которая придумала стринги,когда трусню гладила?)))))
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ДМ просто подали запит в СБУ чи є заборона на в`їзд для цієї шмари.
СБУ відповіло - так. Мільйон до одного що ця заборона ще від часів Грицака.
Тепер, вніманіє вопріс, - кого посадять за пропуск в Україну животного?
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Надо было по нашему с применением монтажной пены.
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ну вот и все. а сколько вони порохнявых вылилось на сайте...
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Наши ***** не хуже, а то и фору дадут всякой московитской шантрапе.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосійській телеведучій Дані Борисовій заборонено в'їзд в Україну, - СБУ
 
 
 
 
 
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