 Російській телеведучій Дані Борисовій заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на пресслужбу відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні запитуваній вами особі (Дані Борисовій. - Ред.) заборонений в'їзд в Україну терміном на три роки", - йдеться в повідомленні.
У спецслужбі пояснили, що ухвалюють рішення про заборону в'їзду іноземцям до країни "в інтересах гарантування національної безпеки". Однак, коли саме Борисовій заборонили в'їзд - не уточнили.
15 липня телеведуча повідомляла, що приїжджала до Києва, хоча у 2017-му була в окупованому РФ Криму.
Вопрос: За какие средства и законны ли они? Почему не платит налоги?
Уклонение от налогов должно караться соразмерно, как за убийство при отягчающих обстоятельствах.
Я вже думала всім кацапам, які відверто плюють на нашу країну, дозволять тут знаходитись.
СБУ відповіло - так. Мільйон до одного що ця заборона ще від часів Грицака.
Тепер, вніманіє вопріс, - кого посадять за пропуск в Україну животного?