 Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков

Про це він сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я сподіваюся, що десь кінець серпня - початок вересня. Оптимістичним є варіант, як пропонував президент, - 24-го (серпня, на День Незалежності України. - Ред.). Але подивимося, як будуть розвиватися події. Якась остаточна дата не визначена", - сказав Разумков.
"Це залежить від Центральної виборчої комісії, коли вони дорахують. Заради справедливості потрібно зазначити, що сьогодні є ризики того, що тривають суди, і процес може бути максимально затягнутий", - додав політик.
При цьому він підкреслив, що це - об'єктивна реальність, а не спроба з боку ЦВК затягнути процес.
"Це пов'язано з реальними проблемами, які відбуваються на округах, - тривають перерахунок голосів, судові розгляди", - сказав Разумков, додавши, що робоча група розпочне підготовку першого засідання новообраного парламенту після оголошення результатів позачергових виборів народних депутатів.
Позачергові вибори народних депутатів України відбулися 21 липня.
домохозяйка же всеравно в какой части зала сидеть а тут еще иденег дадут
Ими становятся.
я ж не казав конкретно про кого, але ти його впізнав.
Загорелась зеленая лампочка...жми на зеленую кнопку...загорелась красная лампочка...жми на красную кнопку...
Неужели Головнокомандувач решил покомандовать военным парадом ?
Ненавидящего всё украинское, кума Путина Медведчука, предлагать ставить вице-спикером, есть мозги? Этот Разумков, так же как Медведчук, чешет на русском и даже не думает на украинский язык переходить.
Хотя, чего ждать от сынка комсомольского работника?
Сразу после увольнения главы региона, с козырька облгосадминистрации начали убирать Величественную надпись слова Украинских Героев - патриотов "Слава Украине! Героям слава!".
А в Херсоне там пошли ещё дальше. Сразу же после выборов .....резидента украинофоба по указанию продажных "Слуг "? Ясно что не украинского народа, с флагштоков у областного совета сняли флаг не только Евросоюза, но и Украины. Видно хотят вывесить флаг или оккупантов или сепаратистов. Наверное скоро и с новой ЗРады по указанию антиукраинского большинства снесут так просто по приколу наш родной Украинский национальный флаг....
А у нас в Украине стряслась беда: То ли еще будет, То ли еще будет, То ли еще будет! Ой-ой-ой! И будет если "Майдана" скоро не будет !!!.