 Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков

Про це він сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що десь кінець серпня - початок вересня. Оптимістичним є варіант, як пропонував президент, - 24-го (серпня, на День Незалежності України. - Ред.). Але подивимося, як будуть розвиватися події. Якась остаточна дата не визначена", - сказав Разумков.

"Це залежить від Центральної виборчої комісії, коли вони дорахують. Заради справедливості потрібно зазначити, що сьогодні є ризики того, що тривають суди, і процес може бути максимально затягнутий", - додав політик.

При цьому він підкреслив, що це - об'єктивна реальність, а не спроба з боку ЦВК затягнути процес.

"Це пов'язано з реальними проблемами, які відбуваються на округах, - тривають перерахунок голосів, судові розгляди", - сказав Разумков, додавши, що робоча група розпочне підготовку першого засідання новообраного парламенту після оголошення результатів позачергових виборів народних депутатів.

Позачергові вибори народних депутатів України відбулися 21 липня.

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