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 Політика України
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Все про:ВР (5245) Разумков Дмитро (114)

 Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня через можливе затягування підбиття підсумків позачергових виборів народних депутатів.

Про це він сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що десь кінець серпня - початок вересня. Оптимістичним є варіант, як пропонував президент, - 24-го (серпня, на День Незалежності України. - Ред.). Але подивимося, як будуть розвиватися події. Якась остаточна дата не визначена", - сказав Разумков.

"Це залежить від Центральної виборчої комісії, коли вони дорахують. Заради справедливості потрібно зазначити, що сьогодні є ризики того, що тривають суди, і процес може бути максимально затягнутий", - додав політик.

При цьому він підкреслив, що це - об'єктивна реальність, а не спроба з боку ЦВК затягнути процес.

"Це пов'язано з реальними проблемами, які відбуваються на округах, - тривають перерахунок голосів, судові розгляди", - сказав Разумков, додавши, що робоча група розпочне підготовку першого засідання новообраного парламенту після оголошення результатів позачергових виборів народних депутатів.

Позачергові вибори народних депутатів України відбулися 21 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 99,76% протоколів: "Слуга народу" - 43,17% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,02% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139590
 
 
 Топ коментарі
 
незабаром Зе біли зробили разомПервое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа - начале сентября, - Разумков - Цензор.НЕТ 2864
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Потому что половина зедепутатов пока даже читает с трудом?
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Ну куда нам зебилам к вашим с бывшего созыва Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9630
Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 5070
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Потому что половина зедепутатов пока даже читает с трудом?
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половина депутатов узеленского выкупит опозиционый блок
домохозяйка же всеравно в какой части зала сидеть а тут еще иденег дадут
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Ну куда нам зебилам к вашим с бывшего созыва Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9630
Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 5070
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А сколько было понтов! Начнем работать сразу, без раскачки, страна ждет. Клоуны и трепачи, шо с них взять.
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А в жизни получилось еще страшнее чем в фильме - там хоть Ленка, Лысый и Мотоциклист хоть на людей похожи, а тут сборная безработных аферюг Украины..Жесть!
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Їм ще курс молодого депутата проходити
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та краще курс пройти, ніж роздягнутись голяком на майдані і потім п'ять років вчити букви і так і не вивчити.
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Если ты зебобик о Гаврилюке...то желаю что бы тоже когда нить так погулял...под дулами автоматов...
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як ви всі шоколпдодупні один одного взнаєте? ну точно у вас один тато і той недоумок.
я ж не казав конкретно про кого, але ти його впізнав.
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Догадаиються не трудно...потому как вариантов не много...поэтому пожелания остаются в силе...
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Зеленододупний, тобi теж армiя, незалежнiсть i вiра поперек горла?
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Сейчас происходит обучение молодых зеленых депутатов...по методу академика Павлова...
Загорелась зеленая лампочка...жми на зеленую кнопку...загорелась красная лампочка...жми на красную кнопку...
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А вроде обещали в День Независимости. Почему такая пауза ?

Неужели Головнокомандувач решил покомандовать военным парадом ?
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И самое страшное, что "пирожок" делает это СПЕЦИАЛЬНО, демонстративно!
Хотя, чего ждать от сынка комсомольского работника?
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Формально он прав, вторая по размеру фракция в Раде у рыгов, никуда от этого не деться.
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А что по этому поводу думает второй (по количеству комментов) спикер Зе-команды товарищ Герус? Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9137
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Как я понял слова Разумкова ,в областях,где большинство пр0шли СН,будут пересчитывать округа,где они не прошли и будут искать криминал. Также будет и в других округах..Нащелкают на статью членов избирательных комиссий немало..Чтобы неповадно было.Ибо скоро местные выборы.И Уркам уже надо засевать свои местности. ,не расслабляться.А то они после избрания закусили удила по алчности.
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После увольнения экс- клоуном теперь...резидентом, ЗЕбилом -украинофобом губернатора Житомирской области Игоря Гуднича, как с админзданий в центральном городе сняли всю патриотическую украинскую символику. Реванш антиукраинских сил на марше: после смены житомирского губернатора с ОГА сняли украинскую символику.
Сразу после увольнения главы региона, с козырька облгосадминистрации начали убирать Величественную надпись слова Украинских Героев - патриотов "Слава Украине! Героям слава!".
А в Херсоне там пошли ещё дальше. Сразу же после выборов .....резидента украинофоба по указанию продажных "Слуг "? Ясно что не украинского народа, с флагштоков у областного совета сняли флаг не только Евросоюза, но и Украины. Видно хотят вывесить флаг или оккупантов или сепаратистов. Наверное скоро и с новой ЗРады по указанию антиукраинского большинства снесут так просто по приколу наш родной Украинский национальный флаг....
А у нас в Украине стряслась беда: То ли еще будет, То ли еще будет, То ли еще будет! Ой-ой-ой! И будет если "Майдана" скоро не будет !!!.
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