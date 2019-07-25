 Філатов відкрив Алею багатонаціонального міста в Дніпрі

"Сьогодні світла та дуже тепла подія. Усе сталося не з ініціативи безпосередньо чиновників мерії, а з народної ініціативи, нашої молоді зокрема. Для мене це також дуже важливо. Дніпро дійсно багатонаціональне, поліконфесійне місто, і воно - для всіх. Тож подія знакова, котра також об`єднує нас усіх у непрості часи. Показує, що у Дніпрі всі вважають своєю Батьківщиною Україну. Ми українці, але різних національностей", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час відкриття Алеї прапорів 25 липня.

Подібний проєкт обговорювали щонайменше десять років. Утілити задум допоміг бюджет участі. Ініціатива перемогла в одній із хвиль програми партиципаторного фінансування, здобувши ґрант розміром 199 680 грн. Кошти використали на виготовлення та встановлення флагштоків і придбання прапорів.

"Ідея дійсно існувала дуже давно. Ми подали проєкт. Його підтримало місто, студентство, молодь, національні громади. Завдяки міській раді, меру Борису Філатову, ми цей проєкт реалізували. Дякую всім, хто допомагав. Сама концепція вийшла дуже класною. Думаю, це буде цікавою туристичною принадою, адже в багатьох європейських та інших країнах такі алеї - не рідкість", - повідомив автор проєкту Карен Агаджанян.

На відкриття запросили, зокрема, представників дипломатичних місій, національні та релігійні громади.

Представниця вірменської громади Кнарік Закарян з родиною переїхала до Дніпра ще у 90-х. Нині жінка викладає у недільній школі. Розповідає, що вивчати вірменську до неї приходять учні різних національностей. У Дніпрі пані Закарян почувається дійсно потрібною.

"Ідея прекрасна. У Дніпрі та області дуже потужна вірменська громада. Від нашої громади я вдячна всім - меру, організаторам - за те, що пішли на таку хорошу справу. Дійсно Дніпро - багатонаціональне місто. Як і Україна загалом. Я, моя родина, усі мої знайомі вірмени - нам тут дуже комфортно. Це для нас теж Батьківщина. Нас люблять, ми тут потрібні і займаємося своєю улюбленою справою. Ми завжди щиро радіємо, коли у нас у Дніпрі відбувається щось хороше", - розповіла Кнарік Закарян.

Загалом майданчик зі стягами навпроти мерії буде не лише туристичною принадою. Він також вкотре підкреслить, що Дніпро багатонаціональне та мультикультурне місто. А ще алею прапорів використовуватимуть і для привітання міжнародних делегацій, котрі приїжджатимуть до нас. Тоді на флагштоках майорітимуть стяги країн цих дипломатичних місій.