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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1092) Філатов (186)

 Філатов відкрив Алею багатонаціонального міста в Дніпрі

У Дніпрі з’явилася Алея багатонаціонального міста. Тепер навпроти центрального входу в мерію майорітимуть прапори Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви, Німеччини, а також стяг кримських татар. Ще один - дванадцятий прапор - є символом багатонаціонального міста Дніпра.

"Сьогодні світла та дуже тепла подія. Усе сталося не з ініціативи безпосередньо чиновників мерії, а з народної ініціативи, нашої молоді зокрема. Для мене це також дуже важливо. Дніпро дійсно багатонаціональне, поліконфесійне місто, і воно - для всіх. Тож подія знакова, котра також об`єднує нас усіх у непрості часи. Показує, що у Дніпрі всі вважають своєю Батьківщиною Україну. Ми українці, але різних національностей", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час відкриття Алеї прапорів 25 липня.

Подібний проєкт обговорювали щонайменше десять років. Утілити задум допоміг бюджет участі. Ініціатива перемогла в одній із хвиль програми партиципаторного фінансування, здобувши ґрант розміром 199 680 грн. Кошти використали на виготовлення та встановлення флагштоків і придбання прапорів.

"Ідея дійсно існувала дуже давно. Ми подали проєкт. Його підтримало місто, студентство, молодь, національні громади. Завдяки міській раді, меру Борису Філатову, ми цей проєкт реалізували. Дякую всім, хто допомагав. Сама концепція вийшла дуже класною. Думаю, це буде цікавою туристичною принадою, адже в багатьох європейських та інших країнах такі алеї - не рідкість", - повідомив автор проєкту Карен Агаджанян.

На відкриття запросили, зокрема, представників дипломатичних місій, національні та релігійні громади.

Представниця вірменської громади Кнарік Закарян з родиною переїхала до Дніпра ще у 90-х. Нині жінка викладає у недільній школі. Розповідає, що вивчати вірменську до неї приходять учні різних національностей. У Дніпрі пані Закарян почувається дійсно потрібною.

Філатов відкрив Алею багатонаціонального міста в Дніпрі 01

"Ідея прекрасна. У Дніпрі та області дуже потужна вірменська громада. Від нашої громади я вдячна всім - меру, організаторам - за те, що пішли на таку хорошу справу. Дійсно Дніпро - багатонаціональне місто. Як і Україна загалом. Я, моя родина, усі мої знайомі вірмени - нам тут дуже комфортно. Це для нас теж Батьківщина. Нас люблять, ми тут потрібні і займаємося своєю улюбленою справою. Ми завжди щиро радіємо, коли у нас у Дніпрі відбувається щось хороше", - розповіла Кнарік Закарян.

Загалом майданчик зі стягами навпроти мерії буде не лише туристичною принадою. Він також вкотре підкреслить, що Дніпро багатонаціональне та мультикультурне місто. А ще алею прапорів використовуватимуть і для привітання міжнародних делегацій, котрі приїжджатимуть до нас. Тоді на флагштоках майорітимуть стяги країн цих дипломатичних місій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139588
 
   
 Топ коментарі
 
Армяшки первые друзья ордынских монголоидов,а у нас их драный флаг будет висеть посреди города просто ради забавы.
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я бы тоже хачиков не идеализировал. кацапские прихвостни, если не кормить деньгами.
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Это да... А вот украинского флага не наблюдаю вообще. Наверно, патамушта незванный бэндэравиц хуже татарина.
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поле из дешевой плитке называется аллея?
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не хватало еще обосцаной тряпки раски-*********)))
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Армяшки первые друзья ордынских монголоидов,а у нас их драный флаг будет висеть посреди города просто ради забавы.
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Это да... А вот украинского флага не наблюдаю вообще. Наверно, патамушта незванный бэндэравиц хуже татарина.
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Дійсно - прапора України там немає... Филатов открыл Аллею многонационального города в Днепре - Цензор.НЕТ 769
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Так он выше всех наверно над мэрией висит... Украина превыше всего....
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Эти черножопые уже пол-города захватили...
Содержат "наливайки", торгуют и производят наркоту и тому подобное...
Нах они ваще тут нужны??? Пусть валят к себе на родину, которая подыгрывает *****!
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я бы тоже хачиков не идеализировал. кацапские прихвостни, если не кормить деньгами.
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Там разные люди.
Армения - очень бедная страна, так что ничего удивительного, что образованная женшина уехала.
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факты показывают, что негатива от армян скорее больше, чем позитива. дороги строят хорошо? так это как бы в прошлом, а вот за ножи хватаются намного чаще и сейчас.
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Не обязательно из Армении, она могла приехать из Азербайджана. В 90-е там под ноль разъехались - армяне из Азербайджана все, все азербайджанцы из Армении, причем часто бросив жилье, только с тем, что можно было с собой унести. Между Азербайджаном и Арменией совсем не такие отношения как сейчас у Украины и РФ - граница наглухо закрыта, даже транзитом нельзя попасть. Если приехали в Азербайджан (или Армению) и есть желание посетить соседнюю страну - только через третьи страны. О торговле и каких-то посольствах даже не обсуждается, транзит газа - даже не обсуждается (короткий путь в Турцию через Армению, но газопровод построили крюком через Грузию) и т.д.
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Нигоян как раз из Днепровских армян.. Он тоже.. просто хачик?
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я тоже могу назвать одного честного цьігана, но єто не исправит мнение о них
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В некоторых отдельных случаях.. и украинцы бывают хуже животных.. это не характеризирует нацию в целом
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к, сожалению, да. но украинцы находятся, даже с нехорошими поступками в своей стране, и мне очень не нравится, что бы какой то черножопый резал украинца на его Родине.
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Філатов мавпує Лужкова. Той також був любителем влаштовувати усілякі багатонаціональні цирки.
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Качество укоадки плитки на фото...поражает воображегие даже таджицких гастарбайтеров!))))
Филатов...ау!

Сколько сие ваяние стоило городу Днепр?))))
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Ця плитку покладено так навмисно. Вона символізує різномаїття етнічних культур у місті. А вкрадені на відкатах гроші при її укладанні символізують щедрість місцевого управлінського апарату.
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Эту плитку ложили лет 20 назад
У нас не Собянинград чтоб ее каждый год снимать и укладывать новую прикормленными фирмами
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Многонационального города? Это что? Все города у нас многонациональные, Украина многонациональна, но объединяет их то, что они украинцы, граждане Украины.

Америка еще более многонациональна, но у американцев, даже если они китайцы по-происхождению, на доме висит американский флаг!

Флаг есть определением Государства, а не национальности. Если бы все эти люди вышли в национальных одеждах, но под единым краинским флагом, это было бы правильно.
Атак получается, что Филатовхочет дробить Украину на кучу государств.
Дебильная инициатива- либо глупость, либо антигосударственное деяние
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Філатов відкрив Алею багатонаціонального міста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 7412

.слава Богу, хоть на этом есть жовто-блакитный...
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А як же Рашкин триколор? Чи Філатов вирішив стати поляком? А де ромський прапор з колесом?
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Алле́я (фр. allée, от глагола aller - «идти») - дорога, пешеходная или проезжая (обычно в парке, саду, иногда вне их), обсаженная по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с кустарниками.

ГДЕ???
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФілатов відкрив Алею багатонаціонального міста в Дніпрі
 
 
 
 
 
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