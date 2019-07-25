 Програма трансплантації запрацює до кінця поточного року і поступово замінить лікування за кордоном, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра України Павло Ковтонюк на пресконференції в Києві в четвер.
За його словами, програма лікування українських пацієнтів за кордоном ще працюватиме і наступного року.
"Трансплантація має з часом бути здоровою альтернативою цій програмі (лікування за кордоном. - Ред.). У першому півріччі цього року ми за програмою відправили за кордон більше пацієнтів, ніж за весь минулий рік - 301 особу. Ми зробили все, що було можливо в рамках виділеного нам парламентом бюджету. Думаю, ця програма продовжиться наступного року, але поступово програма трансплантації буде для неї заміною", - сказав він.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, зі свого боку, повідомила, що програма трансплантації запрацює до кінця поточного року.
"За програмою трансплантації вже почалася робота - є перші напрацювання щодо Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Вже закуплено реєстр із трансплантації кісткового мозку, введено професію "трансплант-координатор", уже навчено 40 лікарів. Визначили чотири лікарні, які надаватимуть послуги трансплантації. Ми закупили для них обладнання. Працюємо, щоб до кінця року система запрацювала, щоб з наступного року надавати послуги", - зазначила Супрун.
Як повідомлялося, на програму "Лікування громадян України за кордоном" у держбюджеті 2019 року закладено 689,9 млн грн, з них 608 млн грн вже направили на лікування.
Відправка пацієнтів, які подали заяви на участь у програмі після 2 липня, буде можливою з 2020 року і відбуватиметься за рахунок коштів держбюджету на 2020 рік.
Раніше МОЗ закупило ліцензію на доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку, що дасть пацієнтам з України можливість побачити свого донора. Необхідне медобладнання для чотирьох національних закладів, визначених як пілотні, - НСДЛ "Охматдит", Національний інститут раку, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова та Національний центр з пересадки органів Запорізької обласної лікарні - закупили на загальну суму близько 50 млн грн.
З 1 січня 2019 року рішення про проведення лікування методом трансплантації ухвалює консиліум лікарів медзакладу. Свою згоду або незгоду на отримання лікування пацієнт надає лікарю медзакладу, який проводить трансплантацію.
супрун даже не подозревает, что украинский продажный дохтурь может кого-то зарезать специально и доказать этот факт, при сложившейся круговой поруке , практически не возможно.
А сколько ошибок допускают лаборанты, когда берут кровь из пальца! Казалось бы...
Вот такая у нас медицина.
а про антошеньку и... прошу перевести на нормальный,не понял
А если не вакцинироваться, то пить горькую беспробудно, чтобы соседи да родственники не вздумали воспользоваться твоими родными органами)). То то я думаю, что это так странно люди друг на друга смотрят). Приглядываются, выбирают уже... ух..
а мертв ли тот из которогo вынимают органы?
а те куски, которые врачики вытаскивают из женщины - человечек ли ето был?