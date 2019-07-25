 Програма трансплантації запрацює до кінця поточного року і поступово замінить лікування за кордоном, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра України Павло Ковтонюк на пресконференції в Києві в четвер.

За його словами, програма лікування українських пацієнтів за кордоном ще працюватиме і наступного року.

"Трансплантація має з часом бути здоровою альтернативою цій програмі (лікування за кордоном. - Ред.). У першому півріччі цього року ми за програмою відправили за кордон більше пацієнтів, ніж за весь минулий рік - 301 особу. Ми зробили все, що було можливо в рамках виділеного нам парламентом бюджету. Думаю, ця програма продовжиться наступного року, але поступово програма трансплантації буде для неї заміною", - сказав він.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, зі свого боку, повідомила, що програма трансплантації запрацює до кінця поточного року.

"За програмою трансплантації вже почалася робота - є перші напрацювання щодо Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Вже закуплено реєстр із трансплантації кісткового мозку, введено професію "трансплант-координатор", уже навчено 40 лікарів. Визначили чотири лікарні, які надаватимуть послуги трансплантації. Ми закупили для них обладнання. Працюємо, щоб до кінця року система запрацювала, щоб з наступного року надавати послуги", - зазначила Супрун.

Як повідомлялося, на програму "Лікування громадян України за кордоном" у держбюджеті 2019 року закладено 689,9 млн грн, з них 608 млн грн вже направили на лікування.

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Відправка пацієнтів, які подали заяви на участь у програмі після 2 липня, буде можливою з 2020 року і відбуватиметься за рахунок коштів держбюджету на 2020 рік.

Раніше МОЗ закупило ліцензію на доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку, що дасть пацієнтам з України можливість побачити свого донора. Необхідне медобладнання для чотирьох національних закладів, визначених як пілотні, - НСДЛ "Охматдит", Національний інститут раку, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова та Національний центр з пересадки органів Запорізької обласної лікарні - закупили на загальну суму близько 50 млн грн.

З 1 січня 2019 року рішення про проведення лікування методом трансплантації ухвалює консиліум лікарів медзакладу. Свою згоду або незгоду на отримання лікування пацієнт надає лікарю медзакладу, який проводить трансплантацію.