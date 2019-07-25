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Все про:Мінздоров'я (904) трансплантація (31) Супрун Уляна (482) Ковтонюк (36)

 Програма трансплантації запрацює до кінця поточного року і поступово замінить лікування за кордоном, - МОЗ

Програма трансплантації згодом стане альтернативою програмі лікування за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра України Павло Ковтонюк на пресконференції в Києві в четвер.

За його словами, програма лікування українських пацієнтів за кордоном ще працюватиме і наступного року.

"Трансплантація має з часом бути здоровою альтернативою цій програмі (лікування за кордоном. - Ред.). У першому півріччі цього року ми за програмою відправили за кордон більше пацієнтів, ніж за весь минулий рік - 301 особу. Ми зробили все, що було можливо в рамках виділеного нам парламентом бюджету. Думаю, ця програма продовжиться наступного року, але поступово програма трансплантації буде для неї заміною", - сказав він.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, зі свого боку, повідомила, що програма трансплантації запрацює до кінця поточного року.

"За програмою трансплантації вже почалася робота - є перші напрацювання щодо Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Вже закуплено реєстр із трансплантації кісткового мозку, введено професію "трансплант-координатор", уже навчено 40 лікарів. Визначили чотири лікарні, які надаватимуть послуги трансплантації. Ми закупили для них обладнання. Працюємо, щоб до кінця року система запрацювала, щоб з наступного року надавати послуги", - зазначила Супрун.

Як повідомлялося, на програму "Лікування громадян України за кордоном" у держбюджеті 2019 року закладено 689,9 млн грн, з них 608 млн грн вже направили на лікування.

Також читайте: Трансплантацію проводитимуть у чотирьох лікарнях України, - Супрун

Відправка пацієнтів, які подали заяви на участь у програмі після 2 липня, буде можливою з 2020 року і відбуватиметься за рахунок коштів держбюджету на 2020 рік.

Раніше МОЗ закупило ліцензію на доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку, що дасть пацієнтам з України можливість побачити свого донора. Необхідне медобладнання для чотирьох національних закладів, визначених як пілотні, - НСДЛ "Охматдит", Національний інститут раку, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова та Національний центр з пересадки органів Запорізької обласної лікарні - закупили на загальну суму близько 50 млн грн.

З 1 січня 2019 року рішення про проведення лікування методом трансплантації ухвалює консиліум лікарів медзакладу. Свою згоду або незгоду на отримання лікування пацієнт надає лікарю медзакладу, який проводить трансплантацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139586
 
 
 Топ коментарі
 
супрун думает как думают в высокоразвитых странах, поэтому ее потуги непонятны колхозному населению
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Закрой ротяку идиот. Не знаешь проблему не суй свой нюх! Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9936
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ну да! теперь берегитесь чтобы вас на органы не заказали, лучше запастись какой-нибудь хронической болячкой дабы не стать жертвой развития медицинского туризма
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Закрой ротяку идиот. Не знаешь проблему не суй свой нюх!
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супрун думает как думают в высокоразвитых странах, поэтому ее потуги непонятны колхозному населению
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Правильно , куда нам украинцам тупым колхозникам к европейцам и американцам , мы не должны ничего решать , наша задача сидеть в колхозах
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что бы что-то рещать правильно, нужно хорошо изучить этот вопрос и не в гугле.
супрун даже не подозревает, что украинский продажный дохтурь может кого-то зарезать специально и доказать этот факт, при сложившейся круговой поруке , практически не возможно.
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Да-да. Я вспомнила (было лет 10 назад), как мужа соседки по даче положили в больницу. Сделали операцию. И зачем-то взяли и расправили спайки на кишечнике. Он умер. Врач исчез. Сказали, что он в отпуске. Соседка слегла с болями в сердце. А врач практикует до сих пор. И вряд ли этот врач реформировался)
А сколько ошибок допускают лаборанты, когда берут кровь из пальца! Казалось бы...
Вот такая у нас медицина.
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вот пусть там и думает, от нас подальше, в высокоразвитых странах авы с антошенькой нет, а здесь из-за них так думать нельзя
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я как и Вы, не в захвате от возможности брать органы у живых людейи меня это тоже волнует ибо много за рулем. но что бы развиваться нельзя топтаться на месте,
а про антошеньку и... прошу перевести на нормальный,не понял
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ну да! теперь берегитесь чтобы вас на органы не заказали, лучше запастись какой-нибудь хронической болячкой дабы не стать жертвой развития медицинского туризма
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Только что всех призывала вакцинироваться. А теперь вот это. И поди пойми - она потому и призывала, чтобы сразу на органы?
А если не вакцинироваться, то пить горькую беспробудно, чтобы соседи да родственники не вздумали воспользоваться твоими родными органами)). То то я думаю, что это так странно люди друг на друга смотрят). Приглядываются, выбирают уже... ух..
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в проблеме трансплантации как и в проблеме с абортами есть очень тонкая грань,
а мертв ли тот из которогo вынимают органы?
а те куски, которые врачики вытаскивают из женщины - человечек ли ето был?
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да, и еще как проверить вынули органы только из тех, кто согласие давал или нет
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Вроде и хорошее дело.. но будет расти и чёрная трансплантация.. Могут ли медики гарантировать, что спасая чью то жизнь .. не погубят несколько других..?
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а вы не заметили, что с побегом супрун школьники в обмороки не попадали? кто знает что это было...
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Ну хоть какое-то улучшение в медицинской системе. Это радует.
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а где оно? или обещание это вам уже улучшение! ну так я могу вам таких улучшений счас написать 1001 штуку!
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Я имел ввиду, что если решится вопрос с трансплантологией в Украине, то будет хорошо. Если какие-то подвижки начались в этом направлении, то уже плюс.
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если бы мы были в ЕС то я бы с вами был согласен, в ЕС если чиновник говорит что началась какая то программа то она реально началась и реально даст результат, но мы не в ЕС а в Украине у нас все 28 лет разные программы,не токо по медицине, начинаются но не заканчиваются по вполне понятным причинам (деньги кончились)!
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Это да, к сожалению у нас такое имеет место быть.
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Поддерживаю двумя руками. У нас ушёл год , чтобы добиться трансплантации почки жене бойца - добровольца 3-й группы по ранению , плюс жили в вагончике железном , так сами из оккупированной территории Донецкой области .Смогли собрать 10 тысяч евро , а надо было 54 тысячи долларов. Бойня с Минздравом была нелёгкая , и это учитывая , что ходили и требовали волонтёры и военные с боевыми наградами. Всё получилось в результате , но еле успели спасти.
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Сказки про скорый коммунизм и светлое завтра мы уже слышали и не однократно! так что одной сказкой больше одной меньше!
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