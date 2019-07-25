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 Політика України
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Все про:Зеленський (2217) Ткаченко Олександр (17) Гетманцев (8)

 На зустрічі Зеленського з майбутніми нардепами від "Слуги народу" не обговорювалися кадрові питання: наступного тижня будуть, - Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський і майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" на зустрічі в четвер не порушували кадрові питання, але можуть обговорити їх наступного тижня.

"Жодних кадрових питань не обговорювали. Ми розуміємо, на сьогодні цих рішень немає. Вони мають бути ухвалені найближчими тижнями. Про це розмов взагалі не було", - сказав кандидат у нардепи за списком "Слуги народу" Данило Гетманцев "Інтерфакс-Україна" після зустрічі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Інший кандидат у народні депутати - гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко також зазначив, що кадрові питання на зустрічі не порушувалися.

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"Не обговорювали. Наступного тижня обговорюватимуть", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139585
 
 
 Топ коментарі
 
сложна даже сказать какая из рож на фото отвратительней, слева или с права.
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Обсуждение кадровых вопросов заключается в том, кто из них будет в ВР играть на рояле.
На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 204
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Посмотри в зеркало и увидишь ее в центре. На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5685
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сложна даже сказать какая из рож на фото отвратительней, слева или с права.
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Посмотри в зеркало и увидишь ее в центре. На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5685
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спасибо тебе за ответ, главное, что ты посмотрел, так, что поверю тебе на слово.
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Год назад написали что это президент и глава КГГА - умерли бы от смеха...А сейчас не смешно..Ну что же - навыбирали "слуг" - не удивляйтесь что теперь бардак в доме, "хазяева" блин
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а наплевать на эту свинью, вытри о неё свои подошвы.
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Головне- контролювати фракцію, щоб не розповсюджувались там метастази ************** та кононенківщини..
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ага, ввести панщину, где за непослушание зелебоба будет лишать отщепенцев статуса помещика, забирать родовое поместье, а особо непокорных высмеивать на сцене 95 квартала.
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Там інші болячки - богданізм та портновська коломойщина.
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члЄнам фрИакции спочатку треба пояснити що таке "кадрове питання". Багато з них не в темі, про які фото кадри йде мова
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Почепи патрєт Бариги і молись на нього.
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не суди всех по себе,ты ж ,к гадалке не ходи,с портретом овоща спишь
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До речі , рахунок по депутатських мандатах між СН та ПЄС - 254 проти 25.. Це значно болячіше і жорстокіше, ніж Аргентина-Ямайка..
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Разве у ПЕСа 25?
Говорили, что у него 23, а у Вакарчука 20.... На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6617
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+2 по мажоритарці.
В лівому верхньому кутку побачиш кількість депутатів фракцій новообраної Ради:
https://www.pravda.com.ua/
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Обсуждение кадровых вопросов заключается в том, кто из них будет в ВР играть на рояле.
На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 204
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На этом фото не хватает физиономии Коломойского....
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Майже половина кандидатів від СН --мають середню освіту та були безробітними. Вернувся 1917р,коли хто був ні чим,тот став депутатом,керівником. Тепер будуть так же грабувати,попирати закони і конституцію. А про якість законів---Україна буде в великому лайні. Приходить єра--шахраїв, пройдисвітів,ворогів України,гопників і прдурків.
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Василий Казимко


Вернувся 1917р,коли хто був ні чим,тот став депутатом,керівником...
На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6389

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Пропоную всім слугам і служанкам пройти тест на наркозалежність в незалежній лабораторії.
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Знакомый, с которым мы
перестали активно общаться с 2015 г., переметнулся перед этими выборами в
«Слугу народа» и по мажоритарке стал нардепом.Вчера встречаю чувака с его
окружения.Я: - Поздравил уже нардепа?Чувак: - Та не, он в Киеве.Я: - Так официально еще не
объявили нардепом!Чувак: - Так его вызвали.Я: - Куда?Чувак: - В администрацию президента
(с гордостью) !!!П.С. И я задумался…. А зачем,
еще не утверждённого нардепа, вызвали в
АП?А потом вспомнил, что перед
выборами против него открыли дело за возможную растрату бюджетных средств!И нарисовался такой
сценарий вызова в АП: пацан, у тебя есть проблемы, но если ты присягнёшь на
верность и будешь по команде давить кнопку, то мы можем порешать твои проблемы….


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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа зустрічі Зеленського з майбутніми нардепами від "Слуги народу" не обговорювалися кадрові питання: наступного тижня будуть, - Ткаченко
 
 
 
 
 
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