 На зустрічі Зеленського з майбутніми нардепами від "Слуги народу" не обговорювалися кадрові питання: наступного тижня будуть, - Ткаченко

"Жодних кадрових питань не обговорювали. Ми розуміємо, на сьогодні цих рішень немає. Вони мають бути ухвалені найближчими тижнями. Про це розмов взагалі не було", - сказав кандидат у нардепи за списком "Слуги народу" Данило Гетманцев "Інтерфакс-Україна" після зустрічі в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Інший кандидат у народні депутати - гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко також зазначив, що кадрові питання на зустрічі не порушувалися.
"Не обговорювали. Наступного тижня обговорюватимуть", - сказав він.
Иакции спочатку треба пояснити що таке "кадрове питання". Багато з них не в темі, про які фотокадри йде мова
Говорили, что у него 23, а у Вакарчука 20....
В лівому верхньому кутку побачиш кількість депутатів фракцій новообраної Ради:
https://www.pravda.com.ua/
Вернувся 1917р,коли хто був ні чим,тот став депутатом,керівником...
перестали активно общаться с 2015 г., переметнулся перед этими выборами в
«Слугу народа» и по мажоритарке стал нардепом.Вчера встречаю чувака с его
окружения.Я: - Поздравил уже нардепа?Чувак: - Та не, он в Киеве.Я: - Так официально еще не
объявили нардепом!Чувак: - Так его вызвали.Я: - Куда?Чувак: - В администрацию президента
(с гордостью) !!!П.С. И я задумался…. А зачем,
еще не утверждённого нардепа, вызвали в
АП?А потом вспомнил, что перед
выборами против него открыли дело за возможную растрату бюджетных средств!И нарисовался такой
сценарий вызова в АП: пацан, у тебя есть проблемы, но если ты присягнёшь на
верность и будешь по команде давить кнопку, то мы можем порешать твои проблемы….