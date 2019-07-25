 Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі

Про це повідомляє СБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ РФ представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів "Нікополь", "Бердянськ" та буксиру "Яни Капу" у Керченській протоці. Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкера NEYMA (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ)", - повідомляє СБУ.







В українській спецслужбі зазначають, що такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.

"За фактом блокування танкером NEYMA Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато і проводиться досудове розслідування... 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл (Одеська обл. - Ред.) під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який за номером ІМО - 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифіковано як вже відомий танкер NEYMA, що був використаний для перекриття Керченської протоки", - повідомляють в СБ України.

Слідство встановило, що з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії 25 листопада 2018 р. російські власники змінили назву танкера NEYMA на NIKA SPIRIT.

"Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів із судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні. Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", - поінформували в СБ України.

Також в спецслужбі нагадали, що з ініціативи Військової прокуратури Радою національної безпеки і оборони України, відповідним Рішенням, введеного в дію Указом Президента України від 19.03.2019 №82/2019, строком на 3 роки, застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи до ТОВ "ЮВАС ТРАНС", а саме: заблоковано активи підприємства, обмежено торгівельні операції, вжито заходи для запобігання виведенню, заборони участі у приватизації та оренди державного майна тощо .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленостей про повернення українських моряків уже досягнуто, - Денісова

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.