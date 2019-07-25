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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Суспільство
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Все про:Азовське море (1147) затримання (2955) моряки (675) Росія (19094) СБУ (4547) танкер (11)

 Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі

Військова прокуратура спільно з Службою безпеки України затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.

Про це повідомляє СБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ РФ представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів "Нікополь", "Бердянськ" та буксиру "Яни Капу" у Керченській протоці. Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкера NEYMA (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ)", - повідомляє СБУ.

Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі 01
Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі 02
Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі 03

В українській спецслужбі зазначають, що такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.

"За фактом блокування танкером NEYMA Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато і проводиться досудове розслідування... 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл (Одеська обл. - Ред.) під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який за номером ІМО - 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифіковано як вже відомий танкер NEYMA, що був використаний для перекриття Керченської протоки", - повідомляють в СБ України.

Слідство встановило, що з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії 25 листопада 2018 р. російські власники змінили назву танкера NEYMA на NIKA SPIRIT.

"Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів із судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні. Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", - поінформували в СБ України.

Також в спецслужбі нагадали, що з ініціативи Військової прокуратури Радою національної безпеки і оборони України, відповідним Рішенням, введеного в дію Указом Президента України від 19.03.2019 №82/2019, строком на 3 роки, застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи до ТОВ "ЮВАС ТРАНС", а саме: заблоковано активи підприємства, обмежено торгівельні операції, вжито заходи для запобігання виведенню, заборони участі у приватизації та оренди державного майна тощо .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленостей про повернення українських моряків уже досягнуто, - Денісова

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139583
 
   
 Топ коментарі
 
Всі члена команди які були на судні під час блокування каналу та українських кораблів мають бути арештовані як морські пірати і їх покази мають бути використані проти росії, щоб визнати росію країною - піратом! А судна та кораблі країни пірату підлягають арештам у всіх портах світу, або негайному знищенню в морі для усунення небезпеки світовому судноплавству!
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Отлично! Арестовать и продать с молотка в счет репараций от раски-педераски за оккупацию Крыма и войну на Донбассе!
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При мародёре такой муйни уж точно не было... Верните нам
мародёра! Зелебоба, хватит сливать Украину! Не забудИм, не прАстим!!!
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Отлично!
Теперь нужно не дрогнуть. Экипаж отправить под следствие. Судно - на отстой.
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Украинцы - одна из самых умных и скромных наций мира.
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Букофф много. а на виході буде нуль !
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я надеюсь, команду катера посадили?
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что значит какого?
А какого наши сидят?

Вот украинцев отпустят, потом россиян отпустят. Ну а на нет и суда нет...

Иначе украинцы сидеть будут до 22 века. И все будут рассказывать, что это политический вопрос и выражать глубокую озабоченность.
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Все тут так восторгаются гениальными действиями СБУ, немного забывая тот факт что это их работа. И видимо страшно лицемерят зная что именно СБУ в ответе за то что сейчас происходит на заводе Arcelor и что потенциально будет стоить Украине миллионов долларов недополученных инвестиций
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Які викиди? Фонили деталі нового обкладення, що знайшли "якби" походу інших перевірок.
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Не будете наивными, экоцид выбрали не потому что там все так ужасно с экологической обстановкой, по крайней мере последние 40 лет она там всех устраивала. Ее выбрали потому что это единственная статья которую имеет право рассматривать СБУ. Очевидно что эти люди просто хотят отжать для "кого-то" самый большой завод Украины
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Ну так переедь в Кривой Рог и поживи там немного , а когда твои дети или ты заболеешь раком , мы здесь будем обсуждать инвестиции и по какой статье СБУ может вести расследование
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Ну так закрой предприятие к черту, все проблемы сразу решатся, вот только пол города без работы останется, но ничего это ведь пустяки перед желанием ряда чиновников попариться на экологической теме. Ничего народ поймет, простит))
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Дурки ! Речь идёт , что они ещё в 2016 должны были поставить фильтра на выбросы и под любыми предлогами сроки отодвигали . Минприроды ставило сроки и потом по их просьбе продлевали , не за бесплатно скорее всего ,как у нас делается . Ни о каком закрытии предприятия не идёт и речи . Там просто белье не белое , а красное от выбросов и раковых заболеваний в разы больше чем в среднем по Украине
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здравствуй, старший стрелочник...и пошел ...
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Ну, раньше СБУ столь гениальными не были. СБУ, конечно, работало и раньше, но сейчас они просто загляденье. Так чего ж не восторгаться? Раньше нас так не баловали.
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О последствиях СБУ подумало? Ответка будет не хилой. Вангую, что перекроют укр-кораблям пролив или задержут пару суден.
Запасаемся попкорном, нас ждёт кино.
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Кацап у тебя Сибирь горит у меня уже попкорн закончился, а вы всё никак не потушите
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задерживать - второе спряжение. палишься, кацапа, на плохом русском. Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 3009
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Прізвища та дані рашистських військових що воювали проти українських моряків також відомі. З"являться десь в Україні , Європі, тій же Турляндії їх і зарештують.Буде обмінний фонд після суду та колонії.
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Турки не видадуть, а в Європу москалям цар заборонив.
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Сейчас рус пираты в ООН побегут жаловаться .... а так неплохая попытка для начала Молодцы наши.
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Подкиньте туда пору кило героина , для пущей убедительности и мотивации .Против парашенцев все средства хороши ! Давно пора ловить мокшан , как обменный материал .
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Пиратов полагается протаскивать под килем и вешать на реях.
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24.07.19 14:48 Спонсор терористів "ЛНР" Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську: З політикою не зав'язую. А тут про якесь іржаве кацапське корито у піпла оргазм СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 4763
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По перше - він вийшов, згідно рішення суду, про зміну запобіжного - під домашній арешт!...а якщо він є те, про що ти пишеш, чому за 5 років не завершено слідство, та він не сидить?
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слідство завершено, справа в суді розглядається
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Дуже схоже на підставу зі сторони фсб. Не такі вони вже й дурні щоб слати таке судно в Україну, просто перейменувавши (що по базі зразу видно). Видно хочуть градус протистояння підвищити, сильніше заблокувати Азовське море під цим соусом, або ще щось...
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Та що би вони там не хотіли, а робити з ними щось треба. Операція цілком законна, так що хай москалі бачать, що починають вигрібати, і кум мертвечук не допоможе.
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А може просто судно підставилось,щоб наших моряків було на кого обмінювати.Якщо так,то це маленький цьомик від ПУ для ЗЕ
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Наконец реальная ответка за нападение на катера, Порось мог только грозно щеки раздувать да вводить идиотское ВП на месяц.
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кацапы просто уху ели. на корыте, участвовавшем в пиратском захвате, приперлись в государство, против которого пиратствовали на этом же корыте.
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Це все від безкарності. Україні треба перестати соплі жувать.
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А чего им было не уху есть, если до сих пор им все сходило с рук? Любой гопник быкует, если ему не показать кулак.
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Смело, а раньше спрашивали у путина, а что скажет Европа.
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Перейменований за принципами "побєдобєсія" - NIKA SPIRIT можна вільно перекласти як ДУХ ПОБЕДЫ СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 7066
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Ага, думали их не узнают в новом гриме. Ну тупыыеее ...
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Договорняк з москалями.
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Сделать аналогично, как они с нашими моряками и кораблями.
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Вообще-то сам по себе танкер NEYMA ничего и никого не блокировал. Маневры по блокированию прохода украинских катеров по Керчь-Еникальскому осуществляли конкретные физические лица - капитан и экипаж, управлявшие танкером NEYMA, которые, в свою очередь, выполняли преступные указания других лиц - диспетчеров, администрации порта Керчь, ФСБ и т.д. Танкер можно задержать как вещдок, ну как машину на штрафплощадку при ДТП пока решается вопрос об ответственности водителя. Главный вопрос с танкером задержаны ли его "водители" и причастны ли они к блокированию наших катеров.
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По законам це пірацьке судно, а команда пірати.
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только показывая зубы
научим всех уважать себя
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Попались сволочи ,на РЕИ пиратов и убийц !!! СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 9473
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Наш Зе оказался реально с железными яйцами, браво, так держать!
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Ага! Ты ничего не попутал? Он яйцами сейчас играет на банковой сам знаешь где играет, а судно и без его участия сюда бы зашло и было бы арестовано.
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Причем тут зы,баран ,посмотрим на его теперь дальнейшие действия
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судить весь экипаж по статье терроризм и по 15 лет зоны
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СБУ отработали четко. Пердаки у кацапов на местных угро-финских форумах уже ярко полыхают))) Моксели в истерике, негодуют)))
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И порохоскот с ними заодно,активно осуждает задержание и доказывает,что Педя бы такого не позволил
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Чмо каломойское (или ольгинское) хлебни стекломою и забудься! А то перегреешься тут от стараний, урод шелудивый...
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Обмен "любезностями". В Украине задержан российский корабль, в РФ (Ейск) - украинский.
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Наоборот-на Ватной Дзюдохерии украинский-и тут же в Украине кацапский.Долг платежом красен
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Может быть. Нужно знать даты задержания.
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Какие молодцы это СБУ!

Как это здорово поможет делу освобождения украинских моряков!

Ну, и команда танкера, во главе с комсоставом, они же все агенты?
КГБ? ФСБ? ГРУ?
И прочая... и прочая... и прочая...

Так ведь, хлопци?
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Если ***** решило таким образом решить вопрос с выдачей наших моряков, то можно только приветствовать. Обменять и моряков и суда.
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це кацапи хочуть обміняти, а повинні просто відпустити без будь-яких умов. їм же сказали, затримали незаконно і крапка.
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При новом клоуне-барыге торговля с ********** процветает...
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а тьі узкомозгльій, комплимент от ольгинского вьісера отличить не можешь. для особо одарьонньіх еще и смайл в конце. нет все-равно находятться отстальіе.
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Молодцы, теперь есть кого менять. Танкер пока оставим себе.
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Это хорошо! а с чего это вдруг российский танкер зашёл в порт Измаила?! Какого х... они туда заплыли?!
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Так владелец сменил название и думал что не опознают.
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да то понятно, но что танкер кацапский под флагом РФ вообще делает в Украине???
Може это такая многоходовочка Пу и Зе....и может стороны видно так договорились, чтобы потом обменять моряков.) Ну одна так из версий....
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По другому в Европу не попадешь. Разве если через Ламанш.
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@лять неужели дождались? Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 8080
СЛАВА УКРАИНЕ! Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 5026

псы. слышу как за паребриком начинают рваться пердаки свиноросов
самое время проверить насколько крепкие яйца у Владимира Алесандровича)
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Ай красавцИ !! Мабуть перший позитив за тиждень,цікаво хто віддав наказ
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Экипаж уже отправлен домой. - Компания-судовладелец. Шо, опять?
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Непонятно - лаптеногие совсем идиоты, чтобы простым переименованием замаскироваться? И притопать в Украинский порт? Или там что-то другое? Может какая многоходовОчка *Уйла?
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До чого тут "Браво СБУ"? Це елементарна спецоперація КГБ. Просто перевірка на вшивість нової влади. Не затримати це іржаве корито СБУ не могла. Екіпаж весь замінений, тому не причетний до керченського конфлікту. Судно порожне, прийшо ніби на ремонт, наче в Росії це корито нема де ремонтувати. Для України нема вибору: затримали - хай на весь світ про порушення міжнародних норм, хоча власник корита підсанкціями і його кораблі МАЮТь бути арештовані: не затримали - то слабаки (літературною мовою), з ними можна все що завгодно робити.
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))) Ответная дешёвая постановка от козломордых . Наших моряков эти ипланы не могут просто так отпустить без имиджевых потерь , поэтому прислали на заклание этих ******* ... Теперь грядёт обмен ...Сценаристы в фэсэбэ никудышние . А Стоуна подключить писать сценарии видимо дорого .))) Ипанашки .)))
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Всех членов экипажа, которые участвовали в блокировании наших катеров нужно засадить на нары за пособничество в пиратстве !!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВійськова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі
 
 
 
 
 
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