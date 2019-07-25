 "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Красносільська розповіла під час конференції "Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?".
"Серед першочергових ініціатив... це необхідність сфокусувати антикорупційний суд на справи топкорупції, інакше, на жаль, знову можемо мати проблему - заблокований тисячами справ суд, який просто не може приділити першочергову увагу тим справам, заради яких він і створювався. Наприклад колишнього голови Державної фіскальної служби і так далі. Тому серед першого - антикорупційний суд має бути сфокусований на справах топкорупції", - сказала Красносільська.
Також серед антикорупційних ініціатив "Слуги народу" - повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і запровадження інструменту цивільної конфіскації незаконних активів високопосадовців.
Крім того, один із першочергових кроків - перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.
"Ми всі бачимо, що запровадило НАЗК, свою так звану автоматичну перевірку декларацій, яка насправді автоматичною не є. Чи не запровадили - від цього кількість перевірених декларацій, якість перевірок, на жаль, не змінилася. Відповідно, наш план ... перезавантажувати НАЗК - один із перших кроків, обирати нового одного відповідального керівника НАЗК за процедурою, схожою з добором суддів Антикорупційного суду, бо це та процедура, яка спрацювала", - розповіла Красносільська.
Вона наголосила, що ці кроки мають впроваджуватися паралельно з Антикорупційною стратегією на 2019-2023 роки.
"Для нас насправді питання, чи потрібна антикорупційна стратегія, чи не потрібна, взагалі не стоїть. Можу проінформувати, що Національна рада з питань антикорупційної політики, яка збиралася на минулому тижні, вже визначила антикорупційну стратегію одним із пріоритетів роботи до кінця цього року", - поінформувала Красносільська.
Як повідомлялося, раніше заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка уточнив, що редакція статті президентського законопроєкту про конфіскацію активів, набутих чиновниками незаконним шляхом, яка стосується кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, погоджена з експертами МВФ.
3 червня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про "цивільну конфіскацію корупційних активів чиновників", який передбачає також повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
Законопроєктом, зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.
Крім того, проєктом закону пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У цьому зв’язку передбачається запровадження у Цивільному кодексі окремої підстави припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, та межу вартості таких активів (вартість, яка у п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
Надо же, какая-то шайка клоунов взяла бейсбольную биту и размахивает ей, пытаясь ударить тех кто командует экономикой.
Чому у нас уся боротьба із корупцією, зводиться із боротьбою з ухилянням від сплати податків, і лише у вузькообмеженій категорії - чиновників? Я розумію що це популярно, це подобається. але КОЛИ ПОЧНУТЬ РЕАЛЬНО боротись із корупцією?
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Потому,что весь бардак создают они "за долю малую".
З другим ладно, але чи перше покарання адекватне?
Ну як, охопив?
"Верным путем идете, тофарищи !!!" Практику "громадянських конфіскацій ОРДЛО" по всій Україні !!! Ура, зебіли !!!
и не спешили что-то делать руками.... (пусть с дядями посоветуются)))))
Ми їх хочемо винищити чи заставити працювати?
Нет, ты понял, Карл, это же был Карл !!!! 😁
Во-2-х, имущество приобрененное на доходы выше чем указаны в налоговой декларации, в нормальных странах проверяется у всех - не только у чиновников.
Например в стране куча ФОПов имеющих миллионные обороты но сидящих на минимальном налоге. Если трясти, то давайте уж всех, начать можно с ближайшего ресторана - посмотрпть на какой ФОП пробивается алкоголь, оценить его дом+машину и заставить объяснить происхождение. Не может - пусть уплатит 20% НДС в казну.
Только фопов щемить!
Так раб?
Близько 1757 року до н. е. «Кодекс Хаммурапі»
За розкрадання державної власності Законами Хаммурапі передбачалось вбивство: "якщо людина вкраде надбання бога або палацу, цю людину треба убити". А ось за хабарі, вірніше за зміну свого рішення після винесення офіційного вердикту, суддів карали штрафом у 12-кратному розмірі від суми позову, звільненням з посади і забороною судової діяльності.
ЧТО ТАКОЕ "гражданская" конфискация?
Это когда возмущённые граждане конфискуют или это действия в соответствии с Гражданским КОДЕКСОМ?
Якщо різниця між ЗП і наявним майном менше 1млн 34тис незаконно отриманими гроші не вважаються!
Або з іншого боку -""Суть її полягає в тому, що майно чиновника, який не здатен підтвердити свої доходи на його придбання, конфіскується без заведення кримінальної справи і вивчення доказів у справі.
Немає кримінального провадження, і тягар доведення лежить уже не на обвинувачі, а на обвинуваченому. Тобто - презумпція невинуватості змінюється презумпцією винуватості.
(На усмотрение смотрящих!)