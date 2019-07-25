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Все про:конфіскація (259) НАЗК (596) Антикорупційний суд (417) Красносільська (1) Слуга народу (164)

 "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

Кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу", член Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська розповіла про першочергові антикорупційні ініціативи, які має ухвалили ВР ІХ скликання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Красносільська розповіла під час конференції "Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?".

"Серед першочергових ініціатив... це необхідність сфокусувати антикорупційний суд на справи топкорупції, інакше, на жаль, знову можемо мати проблему - заблокований тисячами справ суд, який просто не може приділити першочергову увагу тим справам, заради яких він і створювався. Наприклад колишнього голови Державної фіскальної служби і так далі. Тому серед першого - антикорупційний суд має бути сфокусований на справах топкорупції", - сказала Красносільська.

Також серед антикорупційних ініціатив "Слуги народу" - повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і запровадження інструменту цивільної конфіскації незаконних активів високопосадовців.

Крім того, один із першочергових кроків - перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

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"Ми всі бачимо, що запровадило НАЗК, свою так звану автоматичну перевірку декларацій, яка насправді автоматичною не є. Чи не запровадили - від цього кількість перевірених декларацій, якість перевірок, на жаль, не змінилася. Відповідно, наш план ... перезавантажувати НАЗК - один із перших кроків, обирати нового одного відповідального керівника НАЗК за процедурою, схожою з добором суддів Антикорупційного суду, бо це та процедура, яка спрацювала", - розповіла Красносільська.

Вона наголосила, що ці кроки мають впроваджуватися паралельно з Антикорупційною стратегією на 2019-2023 роки.

"Для нас насправді питання, чи потрібна антикорупційна стратегія, чи не потрібна, взагалі не стоїть. Можу проінформувати, що Національна рада з питань антикорупційної політики, яка збиралася на минулому тижні, вже визначила антикорупційну стратегію одним із пріоритетів роботи до кінця цього року", - поінформувала Красносільська.

Як повідомлялося, раніше заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка уточнив, що редакція статті президентського законопроєкту про конфіскацію активів, набутих чиновниками незаконним шляхом, яка стосується кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, погоджена з експертами МВФ.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання

3 червня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про "цивільну конфіскацію корупційних активів чиновників", який передбачає також повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Законопроєктом, зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Крім того, проєктом закону пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У цьому зв’язку передбачається запровадження у Цивільному кодексі окремої підстави припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, та межу вартості таких активів (вартість, яка у п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139582
 
   
 Топ коментарі
 
Бидлу такі гасла подобаються. Грабь награбленное! Экспроприация эксроприаторов!
Тільки забули, що потім в ночі приїжджає "воронок".
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цікаво, під яку статтю КК чи адмін кодексу цей висер можна підвести?...ляпають різну фігню язиками, як скажені собаки...аж слина летить...Хоча, наші "судді" можуть все, що завгодно "за дополнітєльную плату" оголосити іменем зєлєбєні України...
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Граждан будут набирать из синагоги,одевать в кожанки и выдавать наганы,продразвёрстка начинается.Было уже,лет сто назад,но малоросы и хохлы видать забыли,потомки чекистов вам напомнят.
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Гражданская конфискация. Гражданин Коломойский.
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О нём и его подельниках позаботится суд штата Делавэр.
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Девочка, все свои предложения можешь засунуть коту под хвост. Только тронь кого-нибудь из владельцев крупных предприятий - завтра получишь забастовку, майдан, народную республику, или всё сразу в комплекте.
Надо же, какая-то шайка клоунов взяла бейсбольную биту и размахивает ей, пытаясь ударить тех кто командует экономикой.
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Да были уже такие прецеденты с неприкасаемыми и в рф,и в сша,главное опираться на закон,а не на революционную необходимость.
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тому вони пропонують боротись із тіньовими прибутками виключно у держслужбовців. Різних там секретарок, ментів і т.п.
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Ничего у них не выйдет. Это как воду в решете носить. Теневая экономика была, есть и будет.
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В США развита теневая экономика ???, Может быть в Японии , Германии? Ты когда срачка нападет не лечись .. Срачка была, есть и будет
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Да, дружок ! Теневая экономика - она везде, поверь. Ремонтёр какой-нибудь, приходя к тебе в дом, даёт две цены: официальную (то есть с НДС), и налом. Налом дешевле, ессно.
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Добре, але чому знову полуміри, чому лише чиновників? А решта незаконних прибутків не шкодять суспільству? Ми хочемо результатів чи піару? У Великобританії пох.ру хто ти, якщо щось придбаєш і податкова засумнівається у наявності в тебе законних прибутків, накладуть арешт і сам доведи правомірність, або конфіскують... Невже мазераті придбана бізнесменом, який десятиліттями сплачую тільки ЄСВ за самого себе менш небезпечна ніж Шкода октавія якогось слідчого?
Чому у нас уся боротьба із корупцією, зводиться із боротьбою з ухилянням від сплати податків, і лише у вузькообмеженій категорії - чиновників? Я розумію що це популярно, це подобається. але КОЛИ ПОЧНУТЬ РЕАЛЬНО боротись із корупцією?
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Добре, але чому знову полуміри, чому лише чиновників?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Потому,что весь бардак создают они "за долю малую".
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тому і питаю, чому "великою часткою" не займаються? Вкрав податків на мільйон - адмінка, узяв сто баксів від того хто вкрав лям - до 10 р із конфіскацією?
З другим ладно, але чи перше покарання адекватне?
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Постройте сами логическую цепочку,при которой можно охватить сразу всё.
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15 років із конфіскацією майна при отриманні чи виплаті заробітної плати у конверті. Хто заявив, той свідок
Ну як, охопив?
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Хватит бредятиной заниматься.От задержания до решения суда, я вам назову 10 человек,которые могут посодействовать развалу любого дела.
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Ну то розвали справу з особливо-тяжким злочином, а я подивлюсь, чи буде у тебе потім бажання виплачувати зарплату в конверті, чи дешевше буде платити податки, а якщо ти ї не платив, а отримав, ну тоді тобі просто не буде за що її розвалювати.
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Да навалит он на тебя сидя в Испании или Париже.
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що у США? Уся країна не сплачує податки а контролюють лише чиновників? не зрозумів.
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грабь награбленное? Или взять - и поделить? "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів - Цензор.НЕТ 3050
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че тут вообще думать - взять все и поделить!
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"Верным путем идете, тофарищи !!!" Практику "громадянських конфіскацій ОРДЛО" по всій Україні !!! Ура, зебіли !!!
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Чайка Київ
"Верным путем идете, тофарищи !!!" Практику "громадянських конфіскацій ОРДЛО" по всій Україні !!! Ура, зебіли !!!

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Гражданская конфискация гастронома "Метро" в Донецке

"Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів - Цензор.НЕТ 8291
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Отсосать вы можете,а не повторить.Повторилка усохла до 8см,а скоро и вообще отпадет
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главное - чтобы они сами хоть понимали о чем говорят... просто пока - о чем говорят...
и не спешили что-то делать руками.... (пусть с дядями посоветуются)))))
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Так це вже було в 1917-1918, проголосували і забрали, справа в тому що сподобавшийся будинок чи інша нерухомість не завжди належить чиновникам, але то таке, проголосують ще раз.
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В країні де усе робиться по сірому, це виглядає як якийсь геноцид чиновників
Ми їх хочемо винищити чи заставити працювати?
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В них часу мало, через рік тікати, збирають те що лежить на поверхні.
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Фабрику построил Карл,
Нет, ты понял, Карл, это же был Карл !!!! 😁
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Хорошая замутка , порохоботы тоже - ЗА ! Чего же за правильное не ЗА ?
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Во-1-х, "гражданская конфискация" - это там где не работают законы, вон хотя бы в Сомали или на дамбасе.
Во-2-х, имущество приобрененное на доходы выше чем указаны в налоговой декларации, в нормальных странах проверяется у всех - не только у чиновников.
Например в стране куча ФОПов имеющих миллионные обороты но сидящих на минимальном налоге. Если трясти, то давайте уж всех, начать можно с ближайшего ресторана - посмотрпть на какой ФОП пробивается алкоголь, оценить его дом+машину и заставить объяснить происхождение. Не может - пусть уплатит 20% НДС в казну.
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Чиновников трогать низзяя!!!
Только фопов щемить!
Так раб?
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Чиновников обов'язково чіпати, але по закону а не громадянською конфіскацією.
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Красносельская, пацанка, а то что лично наФОПила може тоже "граждански конфисковать"? А? Ты не против? Грантоедка!
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Порохоскот против такого закона????Не удивительно...
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"Згідно з нормами запропонованого Зеленським законопроекту, передбачається конфіскація незаконних активів за рішеннями суду в цивільному порядку без обвинувального вироку". "До кримінальної відповідальності за незаконне збагачення притягуватимуть у разі, якщо предметом незаконного збагачення будуть активи, що перевищують значний розмір, як це визначено у Конвенції ООН проти корупції". Підсвинків поділять на дві групи. В тих, що небагато вкрали у народа просто конфіскують награбоване (громадянська конфіскація). В тих хто вкрав багато, притягнуть як Хряка до кримінальної відповідальності з конфіскацією награбованого.
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кстати у зели тоже можно незадекларированный дом отобрать
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Это тебе пятый анал рассказал,про незадекларированный дом?Сбрехали,как всегда
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а вообще закон хороший только выписать его правильно нужно, и касаться он должен в первое время только чиновников, которые на службе по 20 лет а имеют дворцы и миллионы кешем
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бенЮ будем обдирать?!да сопля зеЛеная?!
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Нужно уточнить, что такое гражданская конфискация. Потому что вот есть дом Пшонки после "гражданской конфискации".

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От така буде вся Україна, крім західної.
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Ідея боротьби з корупцією не нова і з'явилася з появою державності і зникне із знищенням державності.

Близько 1757 року до н. е. «Кодекс Хаммурапі»
За розкрадання державної власності Законами Хаммурапі передбачалось вбивство: "якщо людина вкраде надбання бога або палацу, цю людину треба убити". А ось за хабарі, вірніше за зміну свого рішення після винесення офіційного вердикту, суддів карали штрафом у 12-кратному розмірі від суми позову, звільненням з посади і забороною судової діяльності.


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Если ввести такое в Украине, то где ж тогда судей набрать?))))
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Слова, млять, имеют смысл!!!
ЧТО ТАКОЕ "гражданская" конфискация?
Это когда возмущённые граждане конфискуют или это действия в соответствии с Гражданским КОДЕКСОМ?
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Порохоботы тыкие тупые просто потому что тупые, и то что "гражданская конфискация" есть во всех развитых странах они не знают...
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Знов грабувати награбоване будуть. Здається таке вже було
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Достатньою для притягнення до відповідальності вважається різниця у 500 прожиткових мінімумів для працездатних. Нині це 1 млн 35 тис. грн.
Якщо різниця між ЗП і наявним майном менше 1млн 34тис незаконно отриманими гроші не вважаються! "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів - Цензор.НЕТ 8215
Або з іншого боку -""Суть її полягає в тому, що майно чиновника, який не здатен підтвердити свої доходи на його придбання, конфіскується без заведення кримінальної справи і вивчення доказів у справі.

Немає кримінального провадження, і тягар доведення лежить уже не на обвинувачі, а на обвинуваченому. Тобто - презумпція невинуватості змінюється презумпцією винуватості.
(На усмотрение смотрящих!)

"Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів - Цензор.НЕТ 3211


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Что там с убьіточньім кварталом, 4-мя квартирами в Киеве и виллами в Крьіму и Италии? Сколько налогов уплаченно?Откуда доходьі?
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Верной дорогой идете товарищи? Кто был ничем,то стал уж всем(депутатики зебанутые).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів
 
 
 
 
 
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