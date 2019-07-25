 "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Красносільська розповіла під час конференції "Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?".

"Серед першочергових ініціатив... це необхідність сфокусувати антикорупційний суд на справи топкорупції, інакше, на жаль, знову можемо мати проблему - заблокований тисячами справ суд, який просто не може приділити першочергову увагу тим справам, заради яких він і створювався. Наприклад колишнього голови Державної фіскальної служби і так далі. Тому серед першого - антикорупційний суд має бути сфокусований на справах топкорупції", - сказала Красносільська.

Також серед антикорупційних ініціатив "Слуги народу" - повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і запровадження інструменту цивільної конфіскації незаконних активів високопосадовців.

Крім того, один із першочергових кроків - перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

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"Ми всі бачимо, що запровадило НАЗК, свою так звану автоматичну перевірку декларацій, яка насправді автоматичною не є. Чи не запровадили - від цього кількість перевірених декларацій, якість перевірок, на жаль, не змінилася. Відповідно, наш план ... перезавантажувати НАЗК - один із перших кроків, обирати нового одного відповідального керівника НАЗК за процедурою, схожою з добором суддів Антикорупційного суду, бо це та процедура, яка спрацювала", - розповіла Красносільська.

Вона наголосила, що ці кроки мають впроваджуватися паралельно з Антикорупційною стратегією на 2019-2023 роки.

"Для нас насправді питання, чи потрібна антикорупційна стратегія, чи не потрібна, взагалі не стоїть. Можу проінформувати, що Національна рада з питань антикорупційної політики, яка збиралася на минулому тижні, вже визначила антикорупційну стратегію одним із пріоритетів роботи до кінця цього року", - поінформувала Красносільська.

Як повідомлялося, раніше заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка уточнив, що редакція статті президентського законопроєкту про конфіскацію активів, набутих чиновниками незаконним шляхом, яка стосується кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, погоджена з експертами МВФ.

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3 червня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про "цивільну конфіскацію корупційних активів чиновників", який передбачає також повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Законопроєктом, зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Крім того, проєктом закону пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У цьому зв’язку передбачається запровадження у Цивільному кодексі окремої підстави припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, та межу вартості таких активів (вартість, яка у п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).