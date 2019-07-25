 Тимошенко зустрілася з Волкером: обговорили результати виборів та ситуацію в Україні. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Батьківщина".
Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема результати проведення дострокових парламентських виборів, можливості для проведення реформ, насамперед боротьбу з корупцією, а також питання двостороннього співробітництва між США та Україною.
Тимошенко детально поінформувала Курта Волкера про запропонований "Батьківщиною" план з реформування країни – 8 законопроєктів за 100 годин.
Зокрема, ухвалення законопроєктів щодо деофшоризації, що дозволить Україні отримати кошти для розвитку, знищити тіньову економіку та корупцію, ухвалення нового Податкового кодексу як ключового заходу для зменшення тиску на малий та середній бізнес та стимулювання економічного та закону про відсутність терміну давнини злочинів за наживу на війні.
Йшлося також про військову агресію Росії на Сході нашої держави, можливі шляхи закінчення війни та встановлення миру на Донбасі
У зв’язку з цим Тимошенко подякувала США за допомогу нашій державі та закликала демократичний світ до активізації зусиль для якнайшвидшого вирішення конфлікту на Донбасі.
Лідер "Батьківщини" також наголосила на важливості збереження політики санкцій проти Росії до припинення війни на Донбасі та повернення Криму Україні.
"Я дякую за всі ваші зусилля зі встановлення миру в нашій державі. Ми це дуже високо цінуємо. Тільки разом ми зможемо подолати російську агресію", – сказала Тимошенко.
Зі свого боку Курт Волкер запевнив у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, наголосивши, що США і надалі докладатимуть зусиль для встановлення миру на Сході держави.
У зустрічі також брали участь тимчасово повірений у справах США в Україні, Посол Вільям Тейлор та Заступник Голови партії "Батьківщина", Голова Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.
Если она - сбитая летчица, то кто в таком случае Порошенко?
И, учитывая то, что она набрала даже несколько больше экс-президента на выборах в Раду и немного меньше - на выборах президента - по влиятельности они примерно равны. Так что либо они оба - сбитые летчики, либо они оба не сбитые летчики.
Да ты умнеть начал, похоже.
Погугли для просвещения: кто такой Алексис Ципрас, и чем быстро закончилось его премьерство. Он тоже попервоначалу начал размахивать саблей.
И да, проницательность - это тоже не твое.
Жаль. Мне показалось что ты начал умнеть.
Подумай об этом.
А вот зануда ты знатный. И нет, у меня нет никакой охоты с тобой беседовать.
А про Ципраса - ты таки предмет изучи. Чтобы знать: чем заканчиваются кавалерийские наезды на экономику и государство.
"достаточно нанаблюдался, теперь буду писать по факту"
Для чего? Выборы прошли, майдана ты не хочешь. Цель какая?
А то я тут: "достаточно нанаблюдался, теперь буду" ошибочно увидел решимость к чему-то большему.
А критиковать власть по существу - всегда полезно.
В любом случае - Волкеру виднее, с кем ему встречаться.
Пора уже всяких там "волкеров-шмолкеров" отваживать от Украины.
Достали они своим вмешательством во внутренние дела.
Але щоки для солідності надувати треба
Не думайте что вы здесь самая умная и опытная. Я вашу бригаду мочил и буду мочить, на этом форуме и на других.
Не нервничай.
"ага.. при том, что она фаворитом выборов"
"Теперь скажи это на нормальном языке" (с)
(космонавтів багато, а гагарін один.)
і це вже точно остання журавлина пісня. бо краще бути дєдушкой, ніж жити з бабушкой
вже всіх послали і подалі. У нас є по 2-3 людини на кожну посаду - Разумков
Для них идеи начала 19 века от Адама Смита и Девида Рикардо чуть ли не октровение божие!
Либертарианцы , пля ...
А тем временем прогрессивное чечество движется ... вон в Швейцарии и Италии всерьез рассматривают идею платить каждому (если даже и безработный) по тысяче евро ... бо посчитали , что с бездомными и безработными возни и денег тратить предется гораздо больше ... если они болеют , если бороться с уличной преступностью и торговлей краденным и наркотой .