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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Тейлор (20) Тимошенко (2840) Батьківщина (336) Волкер Курт (430)

 Тимошенко зустрілася з Волкером: обговорили результати виборів та ситуацію в Україні. ФОТО

У четвер, 25 липня, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко провела зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Батьківщина".

Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема результати проведення дострокових парламентських виборів, можливості для проведення реформ, насамперед боротьбу з корупцією, а також питання двостороннього співробітництва між США та Україною.

Тимошенко детально поінформувала Курта Волкера про запропонований "Батьківщиною" план з реформування країни – 8 законопроєктів за 100 годин.

Зокрема, ухвалення законопроєктів щодо деофшоризації, що дозволить Україні отримати кошти для розвитку, знищити тіньову економіку та корупцію, ухвалення нового Податкового кодексу як ключового заходу для зменшення тиску на малий та середній бізнес та стимулювання економічного та закону про відсутність терміну давнини злочинів за наживу на війні.

Йшлося також про військову агресію Росії на Сході нашої держави, можливі шляхи закінчення війни та встановлення миру на Донбасі

У зв’язку з цим Тимошенко подякувала США за допомогу нашій державі та закликала демократичний світ до активізації зусиль для якнайшвидшого вирішення конфлікту на Донбасі.

Також читайте: Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади

Лідер "Батьківщини" також наголосила на важливості збереження політики санкцій проти Росії до припинення війни на Донбасі та повернення Криму Україні.

"Я дякую за всі ваші зусилля зі встановлення миру в нашій державі. Ми це дуже високо цінуємо. Тільки разом ми зможемо подолати російську агресію", – сказала Тимошенко.

Зі свого боку Курт Волкер запевнив у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, наголосивши, що США і надалі докладатимуть зусиль для встановлення миру на Сході держави.

У зустрічі також брали участь тимчасово повірений у справах США в Україні, Посол Вільям Тейлор та Заступник Голови партії "Батьківщина", Голова Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Читайте також: "Ми готові бути в коаліції лише з партіями "Слуга народу" і "Голос", - Тимошенко

Тимошенко зустрілася з Волкером: обговорили результати виборів та ситуацію в Україні 01
Тимошенко зустрілася з Волкером: обговорили результати виборів та ситуацію в Україні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139580
 
   
 Топ коментарі
 
У нее 3е место на выборах. У Петра - 4е.
Если она - сбитая летчица, то кто в таком случае Порошенко?
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Шо там с этой сбитой летчицей обсуждать?
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Надо видимо опять косу накручивать, али в брюнетки красится.
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Шо там с этой сбитой летчицей обсуждать?
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Надо видимо опять косу накручивать, али в брюнетки красится.
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щас в тренде "Зеленой Гребешок" и перо в задницу.. Баба Йуля тренируется!
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это точно, поэтому порохокряка никуда больше и не приглашают
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Остроумными ходами жди своего часа!
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Порохатый и без приглашения в окно влезет..
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У нее 3е место на выборах. У Петра - 4е.
Если она - сбитая летчица, то кто в таком случае Порошенко?
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Так она президентские выборы всрала три раза подряд, и последние всрала даже Пете)) А партия и выборы преза это разные вещи. Кстати набрали они одинаково. По моему у Пети даже больше будет депутатов ибо по мажоритарке больше набрал. Так шо опять бабка в пролёте. Ну и главное -- бабку кинули с её претензиями на премьерство. А как хотела, как визжала шо ВОня эффективный премьер..и такого пинка под зад получила смачного. Так что да збитая лётчица.
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Грандиозная пабьеда Бахини ога. Это при том шо Петя сразу после президентского срока, а Жюля сидела в Раде и лапшу на уши вешала с фантастическими обещаниями. Чистая победа Пети.
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Это не победа, это констатация того, что она все еще в большой политике Украины, в отличие от многих других, кто пролетел мимо.
И, учитывая то, что она набрала даже несколько больше экс-президента на выборах в Раду и немного меньше - на выборах президента - по влиятельности они примерно равны. Так что либо они оба - сбитые летчики, либо они оба не сбитые летчики.
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Батьківщина - жодного разу не реінкарнована з інших брендів - 20 років в політиці. На цих виборах партія Тимошенко була єдиною справжньою партією з історією, розвиненою структурою, справжньою програмою. Завдяки цьому вона отримала третій результат у форс-мажорних обставинах навіть не маючи, на відміну від конкурентів, жодного телеканалу.
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она тайный осведомитель Волкера и США, если что надумает ЗЕленая сопля плохого, то Юля сразу сообщит своевременно и куда надо!
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Как раз сбитая 🐷 собралась в долгосрочный отпуск.А сегодня на допрос в гбр.А там и # не за горами.
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Карочє! Ковапь кує коня, а жаба ногу наставляє.
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волкер тьотю о чем то предупредил? ) наверное у них свои планы на премьера есть...
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Петя в отпуск собирается или на допрос?)
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а чо тебе петя?ту вон за руками зелебени смотри...
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В отпуск. На допросе он вчера уже был, но почему-то его побоялись о чём-то спрашивать.
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Тимошенко зустрілася з Волкером: обговорили результати виборів та ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 4218да побоялись, сказали чтобы пришёл когда назначено
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Он тебе не Петя. Он просто взял тайм-аут, чтобы дать Кварталу смачно грохнуться мордами об экономический асфальт.
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а кто он, свыня зажравшаяся и мародёр, так лучше?
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Лучше так: "зелебобики - *удаки, которые убедятся в этом лично, изучая труп мыши, которая повесилась в их пустом холодильнике"
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фантазируй дальше, но лучше уже без меня)
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зелебобу почему не пригласили? кто будет в перерыве встречи веселить гостей?
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Зеленский в Волкером за последние 2 месяца уже несколько раз встречался. Или по-твоему он должен присутствовать на всех встречах Волкера?
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для меня зелебоба, после его первых кадровых назначений превратился в подсвинка №2, уверенно идущего по стопам хряка мародера и все его заявления, я сейчас воспринимаю не больше, чем песенки шута карлуши, а его клятвах заверенных дурацким лбом.
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Посмотрим. Выборы закончились, на новый майдан он пока не наработал - так что пока наблюдаем.
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Меня оценки иностранных злопыхателей и прочих мерзавцев не интересуют.
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Ты просто молод и наивен.
Погугли для просвещения: кто такой Алексис Ципрас, и чем быстро закончилось его премьерство. Он тоже попервоначалу начал размахивать саблей.
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Ты просто любишь совать свой нос в чужие дела и лезть со своими глупыми и никому не нужными советами и оценками туда, где ты нафиг не нужен.
И да, проницательность - это тоже не твое.
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Короче, как и вчера, у тебя вместо аргументов - персональный наезд.
Жаль. Мне показалось что ты начал умнеть.
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Это не персональный наезд - это порсональный посыл натрибу в ответ на то, что охамевшее иностранное чмо посмело меня оценивать.
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Я - это я, а ты - крайне неуважаемое никто, вечно сующее свой длинный нос в чужие дела.
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Со мной здесь беседуют куда охотнее чем с тобой.
Подумай об этом.
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Аналитик из тебя такой же гавенный, как и советчик.
А вот зануда ты знатный. И нет, у меня нет никакой охоты с тобой беседовать.
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Всё-всё, валерьяночки, и бай-бай.
А про Ципраса - ты таки предмет изучи. Чтобы знать: чем заканчиваются кавалерийские наезды на экономику и государство.
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я против любых майданов, каждый новый майдан это путь от хомосапиенса к питекантропу. Долбаные революции ничего кроме крови и нищеты не приносят, мало что ли книг по истории о них написано? уже наблюдал за порохохряком год когда то, достаточно нанаблюдался, теперь буду писать по факту, каждого действия зелебобы и не только его, а всей этой скотской массе дорвавшейся до власти.
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Майдан - это крайняя мера, а не панацея. Потому против Порошенко Майдан и не собирали - он был плох, но не на столько.

"достаточно нанаблюдался, теперь буду писать по факту"

Для чего? Выборы прошли, майдана ты не хочешь. Цель какая?
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чтобы выразить свое мнение о происходящем, пересичному громадянину не нужна никакая цель, цели только у политиков, а граждане должны говорить устраивают их политики или нет, меня не устраивает сейчас кадровая политика зелебобы и я об этом пишу, или мне нужно подождать, пока у меня какая то конкретная цель появится?
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А, ну просто выражать свое мнение - это почти тоже самое, что и наблюдать.
А то я тут: "достаточно нанаблюдался, теперь буду" ошибочно увидел решимость к чему-то большему.
А критиковать власть по существу - всегда полезно.
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Ну не быть тебе премьером, не быть, даже если со всевышним встречу проведешь))....Посмотрите на лицо Волкера.. кто ты девушка с 8%?))
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У нее 26 мандатов по партийным спискам + мажоритарка. И она вполне может войти в коалицию.
В любом случае - Волкеру виднее, с кем ему встречаться.
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Тоже мне событие.
Пора уже всяких там "волкеров-шмолкеров" отваживать от Украины.
Достали они своим вмешательством во внутренние дела.
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США действуют в рамках Будапештского меморандума.
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Поклич *****,він тобі допоможе досками для труни
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Так и запишем: Волкер агент кремля! Все, как пэдро любит))
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Типа - Юлька щось вирішувати буде )
Але щоки для солідності надувати треба
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Бабушка поехала выпрашивать кресло новом правительстве..))))
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Пятый Президент встречается со следователями Прокуратуры. Решается важный вопрос, кто и сколько лет будет сидеть за грабеж народа и мародерство во время войны. Волкер это мелочи, у пети вопросы поважнее.
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Сидеть будет "Квартал-95", в полном составе. За уклонение от призыва и за бизнес в стране-агрессоре.
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Деточка, за уклонение сажают сразу, чего ждали несколько лет, сцали или брехать тренировались? И идиот порохатый ссылку на Закон о бизнесе в стране агрессоре плиз. И где вас пустобрехов берут, петька что ли курсы брехни проводит под лозунгом "доллар по пять".
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Не хами, щенок. Сначала научись разговаривать вежливо с незнакомыми людьми.
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Тебе никто не хамил,с тобой говорят на твоем языке.
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Методичка лахтинской швали содержит чёткую инструкцию: как заболтать тему и не дать собеседнику высказаться: в один комментарий сваливают несколько не относящихся друг к другу вопросов, после чего на собеседника выливается ведро оскорблений.

Не думайте что вы здесь самая умная и опытная. Я вашу бригаду мочил и буду мочить, на этом форуме и на других.
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А "лахтинская шваль", это ты к кому так изысканно обратился?
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Тимошенко можно поздравить с третьим местом на парламентских.
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мокнула таки барыгу.Без адмиресурса барыга нихто
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ага.. при том, что она фаворитом выборов, и под шумок собрала много денег.. а теперь их нужно возвращать.. Вот ты подлизнул не удачно!
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Ты сам понял, что написал?
Не нервничай.
"ага.. при том, что она фаворитом выборов"

"Теперь скажи это на нормальном языке" (с)
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Женщина всегда найдёт что сказать, даже если с ней никто не разговаривает!
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Обсуждала(жаловалась) Волкеру как ЗЕбилятня её прокинула с её претензиями стать премьером. Бабка так хотела премьером аж усералась..все жюлькоботы топили за ЗЕкловуна думали бабку премьером поставит, и такого добротного смачного пинка под зад дали ботоксной бабце. Я прям удовольствие получил. Збитая лётчица баба Жюля. Сначала жюлькаботы визжали -- Юля президент. Юля всрала выборы даже Пете. Потом Жюлькаботы начали топить за ЗЕкловуна и визжали Юля премьер!! ЗЕкоманда им дала пинка под зад. Недавно прочитал шо один ярый местный жюлькаботы сказал что Юля ещё может стать вице - премьером)))) Вот так збитая лётчица пикирует в низ. Всё ниже и ниже. Жюлькаботы уже и вице перьмера будут выдавать за за великую пабьеду Бахини)))
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Справа в тому що бєня чітко дистанціювався від Штатів , тому "гарант" Волкера не приймає . Бєня активно формує анклав для дерибану і захисту від ФБР під дахом москви .
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У Москвы нет столько денег; да и надо ли им спасать Бенину шкуру ?
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жуля все життя витратила на енергосистеми і бажання стати першою жінкою президентом.
(космонавтів багато, а гагарін один.)
і це вже точно остання журавлина пісня. бо краще бути дєдушкой, ніж жити з бабушкой
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Пусть хоть одного кандидата на должность п.-м. назовёт. В историю медицины список таких кандидатов войдёт в раздел учебника психиатрии: "клинические идиоты".
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А де озвучено, що на тих посадах щось будуть вирішувати самі? Головна їх задача -не заважати тіньовому кабінету бені!
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Те, що його не видно, не означає відсутність впливу.
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Ему уже не позволили устроить дефолт, хотя он провозгласил это своей первоочередной целью.
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По перше -"ще не вечір", а по відгукам тих, що знають беню особисто, він не такий і дурень як представляється в ЗМІ. Він зараз грає " в шахи" і щось вигадає. Для нього головне бізнес. А дефолт не дозволить США, яке і є основним "тримачем" МВФ. В цьому питанні теж багато важелів з боку основного "диригента" світової економіки.
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Я не знаю,но мне кажется что встречи украинских действующих политиков и обсуждение с ними дел в стране в обход действующей власти в стране и в обход украинского МИД является преступлением против Украины и должно караться как измена Родине.
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Меня настораживает то что у ведомствах в которых имеет право наводить порядки сам ЗЕ движняки прекратились а его подчиненные выносят в люд заявления которые обязана подтвердить ВР Украины и результатов надо ждать минимум квартал.Так почему прекратились чистки в ,,доме,,ЗЕ?
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Ну не доросли свадебные фотографы до понимания кейнсианской экономической модели .

Для них идеи начала 19 века от Адама Смита и Девида Рикардо чуть ли не октровение божие!
Либертарианцы , пля ...

А тем временем прогрессивное чечество движется ... вон в Швейцарии и Италии всерьез рассматривают идею платить каждому (если даже и безработный) по тысяче евро ... бо посчитали , что с бездомными и безработными возни и денег тратить предется гораздо больше ... если они болеют , если бороться с уличной преступностью и торговлей краденным и наркотой .
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Кто такая Тимошенко, кто ее уполномочивал вести переговоры. Скоро Тимошенко будет вести переговоры со страной агрессором. Пора уже указать место Тимошенко в соответствии с рейтингом.
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Пока Юля болтологией занимается,Зе бабам нехилые должности распределяет. Неизвестная прокурорша намедни продвинулась до руления аж внешней разведкой Державы..То ли еще будет..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТимошенко зустрілася з Волкером: обговорили результати виборів та ситуацію в Україні. ФОТО
 
 
 
 
 
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