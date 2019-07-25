 Слідчий київської поліції вкрав у свого колеги долари-речові докази, - Небитов. ФОТО

Про це повідомив керівник обласної поліції Андрій Небитов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Крадіжку зі службового кабінету виявив працівник слідчого підрозділу і звернувся з відповідним рапортом до керівника територіального відділу поліції. Під час проведення необхідних заходів встановлено, що до скоєння крадіжки причетний працівник слідчого відділу", - написав Небитов.
На викрадені гроші слідчий купив сучасні гаджети і телевізор. Ці товари, а також залишок викрадених грошей виявили в нього за місцем проживання.
29-річного слідчого затримано в порядку ст. 208 КПК України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Справу стосовно нього передано в Держбюро розслідувань.
Свій до свого по чуже?
2. у немцев, итальянцев чет 300-400тыс. кв.км., у японцев чет 200, впадлу смотреть. ну и гор много, да и вообще, куча островов = страшный гемор с с/х.(таким как мы, например, или тем более парашникам)
3. а ракеты - см. №1
Как щас принято говороить - "аналоговые".
Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, -«»»»»»»»»
Я ***** падсталом )))))))) але це ж так по нашому по хохлятски!!! Яка нах Європа ???На років 50 забути