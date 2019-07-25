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 Слідчий київської поліції вкрав у свого колеги долари-речові докази, - Небитов. ФОТО

У Київській області слідчий поліції викрав у свого колеги речові докази - долари.

Про це повідомив керівник обласної поліції Андрій Небитов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Слідчий київської поліції вкрав у свого колеги долари-речові докази, - Небитов 01

"Крадіжку зі службового кабінету виявив працівник слідчого підрозділу і звернувся з відповідним рапортом до керівника територіального відділу поліції. Під час проведення необхідних заходів встановлено, що до скоєння крадіжки причетний працівник слідчого відділу", - написав Небитов.

На викрадені гроші слідчий купив сучасні гаджети і телевізор. Ці товари, а також залишок викрадених грошей виявили в нього за місцем проживання.

Слідчий київської поліції вкрав у свого колеги долари-речові докази, - Небитов 02

29-річного слідчого затримано в порядку ст. 208 КПК України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Справу стосовно нього передано в Держбюро розслідувань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139579
 
 
 Топ коментарі
 
Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов - Цензор.НЕТ 1432 Чудасія тай годі.
Свій до свого по чуже?
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А як він переатестацію пройшов на поліграфі? Виходить що вся реформа поліції була фейком - ідоти, злочинці, корупціонери, наркомани та алкоголики нікуди не поділись з поліції! Потрібно повторити переатестацію, тепер вже на повністю законних підставах, щоб суди не відміняли рішення комісій і не повертали на роботу старих ментів!
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"Вмотивовані та реформовані"! Вчера падаль тачку таскало на базаре, а сегодня - "правоохоронець"...
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Чудасія тай годі.
Свій до свого по чуже?
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Це ще потрібно з'ясувати що то за долари і чи не розрахувався з ним колега вещдоками за якісь послуги чи товари. Бо може виявитись що спочатку слідчому дали ці долари як хабар, чи в оплату якихось послуг, а потім написали на нього заяву що він вкрав ці долари і вказали номери купюр.
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хорошо что не убил а то зеленодрочеры они такие
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А як він переатестацію пройшов на поліграфі? Виходить що вся реформа поліції була фейком - ідоти, злочинці, корупціонери, наркомани та алкоголики нікуди не поділись з поліції! Потрібно повторити переатестацію, тепер вже на повністю законних підставах, щоб суди не відміняли рішення комісій і не повертали на роботу старих ментів!
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не було ніякої переатестації на поліграф. Були вибіркові перевірки. Обирали тих хто може забашляти і під цим приводом розводили на бабало. Це ж мусора, що ви від них хочете?
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Нашей стране ещё далеко до цивилизованных.Родители учат детей быть неискренними и воровать.У японцев надо учиться воспитывать детей.
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У японцев нет такой большой территории как пока что у нас. Даже ракет не строят как Южмаш. Да и выпить крепко - слабаки. Я уже не говорю о черноземе. Говорят, Муссолини вывозил триллионы тонн. Нужно бы потребовать обратно Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов - Цензор.НЕТ 1916
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территория у них не такая и маленькая. например больше чем британия, италия или германия. и ракеты они свои кстати производят
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1. это был сарказм
2. у немцев, итальянцев чет 300-400тыс. кв.км., у японцев чет 200, впадлу смотреть. ну и гор много, да и вообще, куча островов = страшный гемор с с/х.(таким как мы, например, или тем более парашникам)

3. а ракеты - см. №1
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Це не современные гаджеты, а часы со стрелками.
Как щас принято говороить - "аналоговые".
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"Вмотивовані та реформовані"! Вчера падаль тачку таскало на базаре, а сегодня - "правоохоронець"...
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пара штук баксов? пфффф, лошара. у меня мой знакомый сбу-шник таким же способом 55000 евро намутил. правда уволиться пришлось, но бабло не нашли и вину не доказали)
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здесь 1000 долларов , в Одесской области менты украли вещдоков на 50 миллионов гривен , зато Авакова " надо оставить" по словам Бени
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У народа уже отжимать нечего,принялись друг за друга. Это венец ментовского беспредела.А если серьезно, то у меня большие сомнения в невиновности первого следака.
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Клептоманы чертовы! Представляю как он выполнял свои обязанности увидев перед собой взятку.
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25

Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, -«»»»»»»»»
Я ***** падсталом )))))))) але це ж так по нашому по хохлятски!!! Яка нах Європа ???На років 50 забути
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСлідчий київської поліції вкрав у свого колеги долари-речові докази, - Небитов. ФОТО
 
 
 
 
 
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