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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою"

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча" за відео, на якому за допомогою відеомонтажу Зеленського "збиває" вантажівка.

Про це повідомляє telegram-канал команди Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень і ймовірного автора відео.

У Зеленського пригрозили, що "доля автора буде несолодкою - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк".

Нагадаємо, 10 квітня, напередодні другого туру президентських виборів, у мережі оприлюднили відеоролик, у якому Зеленського збиває фура, після чого на екрані з'являється напис "У кожного своя дорога".

У команді кандидата в президенти України В.Зеленського стверджували, що на Telegram-каналі президента України Петра Порошенка з'явився змонтований ролик за участю В.Зеленського, за сюжетом якого його збиває фура. До цього посту додавався відеоролик, у кінці якого з'являється біла доріжка, яка, ймовірно, імітує кокаїн.

11 квітня головне слідче управління Національної поліції України відкрило кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролика, за сюжетом якого кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського нібито збиває фура.

Передвиборчий штаб Петра Порошенка спростував причетність до відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139578
 
   
 Топ коментарі
 
О, скоро как в хуйлостане станут за репосты сажать. Верной дорогой идём, товарищи!
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Эх, зеля... Полбеды, что ты поц, беда, что ты мелкий дешевый поц.
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У клоуна мания величия отягощеная манией преследования)
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Дріб'язкова мстивість дріб'язкових людців. Дурень неодмінно викаже свою дурість. Відео, звичайно, перебір. Та країна про нього вже давно забула. А тепер це буде на перших шпальтах. Хто ще не бачив - передивляться. Дві третини країни, що за слуг не голосувала, і замріятися може. Автор відео ще чкурне за кордон і звідти буде розповідати про утиски слова в Україні.
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До речі - а чому б пана Зеленського не засудити за розстріл Парламенту?
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Потому, что это Зе! сейчас музыку заказывает
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как бы еще подлизнуть подумал аваков
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Перечислите плз по фамилиям политических и общественных деятелей кого Голобородько (заметьте не Зеленский ) расстреливал в фильме А после этого думайте как вы по этому поводу будете дело открывать Учитесь различать реальность и вымысел
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Что ты скажешь по поводу, когда голоборотько расстреливает парламент? Не напоминает ли это угрозу? И в связи с отсутствием возбуждения нацполиции по тому поводу не напоминают ли её действия сейчас заказуху? Риторический вопрос понятно
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Посмотрел видео. Угрозы не обнаружил. Какая же мнительная скотина этот Зе.
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А я бачив, як він розстрілює Верховну Раду. Суд буде?
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Может не по тому поводу, но будет. Зе! куражится как будто в кресле навсегда. Но это у них у всех так...
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а ролик все таки талантливый. Я думал, его склепали в 95 квартале....
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Бред. Нужно поддержать автора, если он не прокацапский конечно .
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Владимир Александрович, раз не можете понизить тарифы и обеспечить зарплаты по 4000 денег в месяц, то прибавьте креативности. Пользуйтесь уроками прошлого. Например, многие диктаторы любили фотографироваться с детьми. Рамзан Ахметович успешно пользуется наработками, приняв в свою гвардию 6-летнего мальчика. Не отставайте, Владимир Александрович, раздавайте детям мороженое.
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А ви знаєте, креативності в них вистачає. Перед виборами в ВР в височенних білих шестикутних агітаційних палатках (зірках Давида) дітям роздавали пряники з зеленою глазур'ю, яка красила зуби і язик дитини в зелений колір. Прикольно!
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Не знаю. Та дітлахи залюбки грались в "зірках Давида". Там діткам безкоштовно давали пляшечку з мильною піною, щоб запустити мильні бульбашки, кольорову крейду щоб помалювати на дошці, можна було побавитись на зеленому килимі... А потім ще й зелений пряник! А вдячні батьки отримували агітки проголосувати за слуг народу.
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У нас такого не було. Взагалі не було агітаторів за зе.
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Аваков ! Посылай к автору ролика весь воздушный флот полиции со спецназом!

Накажи негодяя ! ))))
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Что, народ, выходим в защиту, или хотим как при порохе молчать дальше?
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Что тебе не нравится, коммунист вонючий?
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Если так пойдет и дальше (а я думаю - пойдет, Зе! уже понесло), то будет другое дело
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А вы реально не различаете художественный фильм и предвыборную агитацию? Я так подозреваю у нас процентов 90 ее не различают. Причем и те кто проголосовал за Зе и оппоненты...
PS: Можно поинтересоваться каких конкретно государственных и общественных деятелей Голобородько расстреливает в фильме? По фамилиям плз
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Имидж нового визуально подгонят под Сашу Белого из "Бригади".
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Над президентами может шутить только зе. Зепатентовано!
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Ну это не совсем шутка была, но да, они думают что им можно все
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Сталоне надо тоже посадить - Рембо людей сотнями валил.
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Полицейских причем, и армию... Терроррист
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Шо там зебилы? Кто-то когда-то портрет Пороха порвал?
Так его тогда привлекли не за портрет!
Не так страшны пи..расы как их защитники!
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Да, а за расстрел Верховной Рады сопле сколько влепят? А за нанесение тяжких телесных повреждений (безрукие)?
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Не удивительно. Криворожский гопник кране жесток и мстителен.И в этом он мало отличается от Лукашенко.

п.с. Что бы не было потом
неожиданностью для Зеовощей: первые 2 года шкловский колхозник потратил
исключительно на узурпацию власти и ни на что другое. Первым делом получив
контроль над парламентом.
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Потомуто править должны элиты (в хорошем смысле слова), лучшие люди, которых у нас пока почти нету. Но нарид пока этого недогнал
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А за розстріл Верховної Ради коли діло заведуть?
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Когда перечислите фамилии реальных политических и общественных деятелей, которым он угрожал в фильме
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Мелкое мстительное злопамятное закомплексованное чмо.
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Ололо! 😄
Ребята, это говно нельзя прощать, выхим на защиту? Или дальше как на зоне будем ?
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Ага - зеленая сопля ты всех будешь сажать? И себя за оскорбление Украины тоже?
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На Зе надо аналогично открывать дело... он на видео расстреливал...
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уууухх.. Я б сів за кермо того "грузовіка".. Із задоволенням !!!
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Єслі такі в Ізраілє нє любят Зе, то шо говоріть?))
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Ну давай зекодло ,начинай наказывать. Адрес сразу дать? Поддерживаю автора. А что ты, недомерок, любви всенародной ждал?
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Вопщем полиция ожидаемо стала в позу "чего новый хозяин изволит?". В связи с этим предлагаю приберечь высокое название "полиция" для того, что будет создано после окончания этого шабаша. А пока называть из постаринке.
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Какое "преступление", а? Да вы лучше займитесь настоящим делом, а не фигнёй заниматься. Сколько нераскрытых преступлений, убийств, а вы к этому ролику прилипли, о котором кстати, все давно уже забыли.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою"
 
 
 
 
 
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