 Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою"

Про це повідомляє telegram-канал команди Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
Старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень і ймовірного автора відео.
У Зеленського пригрозили, що "доля автора буде несолодкою - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк".
Нагадаємо, 10 квітня, напередодні другого туру президентських виборів, у мережі оприлюднили відеоролик, у якому Зеленського збиває фура, після чого на екрані з'являється напис "У кожного своя дорога".
У команді кандидата в президенти України В.Зеленського стверджували, що на Telegram-каналі президента України Петра Порошенка з'явився змонтований ролик за участю В.Зеленського, за сюжетом якого його збиває фура. До цього посту додавався відеоролик, у кінці якого з'являється біла доріжка, яка, ймовірно, імітує кокаїн.
11 квітня головне слідче управління Національної поліції України відкрило кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролика, за сюжетом якого кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського нібито збиває фура.
Передвиборчий штаб Петра Порошенка спростував причетність до відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського.
Накажи негодяя ! ))))
https://www.youtube.com/watch?v=kmA74JI5iZE
PS: Можно поинтересоваться каких конкретно государственных и общественных деятелей Голобородько расстреливает в фильме? По фамилиям плз
Так его тогда привлекли не за портрет!
Не так страшны пи..расы как их защитники!
п.с. Что бы не было потом
неожиданностью для Зеовощей: первые 2 года шкловский колхозник потратил
исключительно на узурпацию власти и ни на что другое. Первым делом получив
контроль над парламентом.
Ребята, это говно нельзя прощать, выхим на защиту? Или дальше как на зоне будем ?