 Асоціації відновлюваних джерел енергії звернулася до Зеленського через скасування судом тарифів для "Укренерго"

Про це повідомляє Енергореформа.

Як повідомила пресслужба БАУ, рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), якими встановлено тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу е/е, призведе до невиплат виробникам е/е з відновлюваних джерел (ВДЕ).

У листі також підкреслюється, що рішення Окружного адмінсуду Києва задовольнити клопотання Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) щодо забезпечення позову до НКРЕКП призведе до зупинки будівництва нових об'єктів ВДЕ, недотримання зобов'язань перед фінансовими установами. Крім того, це завдасть шкоди інвестиційній привабливості України та заморозить розвиток галузі ВДЕ.

"Звертаємося з проханням підтримати стратегічний розвиток галузі відновлюваної енергетики в Україні та не допустити погіршення інвестиційного клімату через порушення наданих державою гарантій", - йдеться у зверненні асоціацій ВДЕ до президента країни.

Як повідомлялося, в день запуску нового оптового ринку електричної енергії Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання НЗФ щодо забезпечення позову до НКРЕКП, призупинивши постанови регулятора про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів для передачі е/е "Укренерго".

В "Укренерго" заявили, що рішення суду призведе до колапсу нового ринку, оскільки призупинені постанови регулятора були ухваленні для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку. Зі свого боку представник президента України в уряді Андрій Герус відкинув таку можливість, висловивши думку, що заява НЕК є політичною.

У НКРЕКП пояснили: через рішення суду можуть виникнути неплатежі "Укренерго" виробникам відновлюваних джерел енергії, а також неплатежі НЕК за е/е для закупівлі технологічних втрат у мережах.

"Укренерго" 3 липня подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо забезпечення позову НЗФ, однак суд її відхилив.