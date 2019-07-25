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 Економіка
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Все про:тарифи (366) Укренерго (40)

 Асоціації відновлюваних джерел енергії звернулася до Зеленського через скасування судом тарифів для "Укренерго"

Біоенергетична асоціація України (БАУ), спільно з асоціаціями, що об'єднують провідних виробників електроенергії з ВДЕ, звернулася до президента Володимира Зеленського щодо ситуації, що склалася з оплатою придбаної е/е з альтернативних джерел за "зеленим" тарифом.

Про це повідомляє Енергореформа.

Як повідомила пресслужба БАУ, рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), якими встановлено тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу е/е, призведе до невиплат виробникам е/е з відновлюваних джерел (ВДЕ).

У листі також підкреслюється, що рішення Окружного адмінсуду Києва задовольнити клопотання Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) щодо забезпечення позову до НКРЕКП призведе до зупинки будівництва нових об'єктів ВДЕ, недотримання зобов'язань перед фінансовими установами. Крім того, це завдасть шкоди інвестиційній привабливості України та заморозить розвиток галузі ВДЕ.

"Звертаємося з проханням підтримати стратегічний розвиток галузі відновлюваної енергетики в Україні та не допустити погіршення інвестиційного клімату через порушення наданих державою гарантій", - йдеться у зверненні асоціацій ВДЕ до президента країни.

Як повідомлялося, в день запуску нового оптового ринку електричної енергії Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання НЗФ щодо забезпечення позову до НКРЕКП, призупинивши постанови регулятора про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів для передачі е/е "Укренерго".

В "Укренерго" заявили, що рішення суду призведе до колапсу нового ринку, оскільки призупинені постанови регулятора були ухваленні для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку. Зі свого боку представник президента України в уряді Андрій Герус відкинув таку можливість, висловивши думку, що заява НЕК є політичною.

У НКРЕКП пояснили: через рішення суду можуть виникнути неплатежі "Укренерго" виробникам відновлюваних джерел енергії, а також неплатежі НЕК за е/е для закупівлі технологічних втрат у мережах.

"Укренерго" 3 липня подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо забезпечення позову НЗФ, однак суд її відхилив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139576
 
   
 Топ коментарі
 
после введения рынка электроэнергии в этом месяце за 1 кВт на предприятии я заплатил 3,98 грн., спасибо вам за зеленый тариф, в августе уволю половину людей, если в ничего не поменяется закроюсь в сентябре, промышленность может выдержать цены до 0.1$ за кВт, все что свыше убьет ее на корню так как в Китае цена на киловатт 0,6$ и любое производство дешевле заказать там чем что либо производить у нас...
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Да да ЗЕбил главное шо к Ахметке с его монопольным энерго ты претензий не имеешь. Да и вашему Бабломойскому это тоже очень выгодно. Оно рогом упиралось против рынка электроэнергии и ЗЕклован его тоже пытался там шо то гавкать, мол надо ещё подождать...
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Зеленый тариф это лохотрон за который булут платить все!
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це не на роялі лабати. Це Їх Величність ТАРИФИ Інвесторів!
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а ті"інвестори" QUM-QUMA SEKS LTD з різних острівних офшорів тіж самі клюєви та ахмєтови...
-і он уже за клєвську сонячну в криму є вимога суду яка вимагає від України погасити борг клюєву по ще тому зеленому-у 9 гр за квт..
..так що уже на слідуючий рік зелений тариф буде такий же як і у тій же Голандії...
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Ну вот ЗЕбик своё отработал. Хозяин Бабломойский доволен. Уже не зря кловуна раскручивал.
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А Вам же с першого липня квт не подорожчав на 31 копійку..чи порохоботам пільги на квт..
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Обратились чтоб на суд надавил ? Нечего ему делать, только ваши проблемы решать
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после введения рынка электроэнергии в этом месяце за 1 кВт на предприятии я заплатил 3,98 грн., спасибо вам за зеленый тариф, в августе уволю половину людей, если в ничего не поменяется закроюсь в сентябре, промышленность может выдержать цены до 0.1$ за кВт, все что свыше убьет ее на корню так как в Китае цена на киловатт 0,6$ и любое производство дешевле заказать там чем что либо производить у нас...
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цены до 0.1$ за кВт, все что свыше убьет ее на корню так как в Китае цена на киловатт 0,6$

Шо то ты брешешь, ихи скопипастил чьюто то брехню. Во первых 0,1 в шесть раз меньше чем 0,6. Т. е выходит что в Китае в шесть раз дороже, а по смыслу текста вроде как дешевле. ВО вторых суть запуска рынка электроэнергии была в куче разных поставщиков, и никто тебя не принуждает пользоваца именно этими. Как раз и суть в том что б убрать монополию и создать конкурентный рынок с множеством поставщиков.
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тогда нужно закрыть все ВИЕ, так как их тарифы не конкуренты для потребителей, никому не нужно электричество по 5,7-6 грн., я не хочу его покупать... не могут продать электричество по конкурентной цене пусть уходят с рынка, а нет государство за счет меня их дотирует...
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Никопольского завода ферросправов (НЗФ) -- контора Бенина, кто бы сомневался что суд ЗЕбилов примет решение в его пользу. Вот и реальные дела и схемки попёрла от ЗЕкоманды мародёров.
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"...нанесет ущерб инвестиционной привлекательности Украины..." чему ущерб? какой привлекательности? или все-таки усложнит отмывание грязных бабок?
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ВИЭ должны убрать свое оборудование с Украины и идти на хер с их зеленым тарифом...
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Да да ЗЕбил главное шо к Ахметке с его монопольным энерго ты претензий не имеешь. Да и вашему Бабломойскому это тоже очень выгодно. Оно рогом упиралось против рынка электроэнергии и ЗЕклован его тоже пытался там шо то гавкать, мол надо ещё подождать...
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Я не имею претензий только к энергоатому они продают электричество в сеть 0.7 грн кВт, все остальные на хер с пляжа...
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походу ви ещё тот...конкретный пе-бил!--главное шо к Ахметке с его монопольным энерго ты -претензий не имеешь....=это при том что почти все ветряки и каждая вторая солнечная панель ахметовых-клюевых...
-и если в той же голандии частник за излишки електричества со своей панели или ветряка получает 11 центов за квт=то почему то в Украине это в два с лишним раза больше(вротердам + Зеленский уже им прекратил...)-за счёт нищего народа ..
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пусть ЗЕ проведет референдум по этому вопрос и пошлет на хер всех зеленых энергетиков с их тарифами, можете генерировать 1кВт за 0.06$ оставайтесь, нет сворачивайте ваше оборудование и валите на хер со страны...
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так не купуй в них! Купуй дешеву атомну! Які проблеми?
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вам у платіжці знизу указують що ви маєте заплатити ахметову за тес-29.5% з квт...,тец?(6.45%)зелений тариф-9,72%......з першого липня мало бути ще +31% з квт..
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Зеленый тариф это лохотрон за который булут платить все!
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В письме также подчеркивается, что решение Окружного админсуда Киева удовлетворить ходатайство Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) по обеспечению иска к НКРЭКУ приведет к остановке строительства новых объектов ВИЭ, несоблюдению обязательств перед финансовыми учреждениями.
Хахаха. Кто контролирует завод ферросплавов? Правильно, пинчук+бабломойский! Забудьте, суды будут выносить "нужные" решения, т.к. у бабломойского "страна в смартфоне". Ему достаточно сделать один звонок с телефона и все вопросы решаются.

Кроме того, это нанесет ущерб инвестиционной привлекательности Украины и заморозит развитие отрасли ВИЭ.
Да срать им на инвестиции, слова *********** ничего не значат, инвесторы смотрят на факты: решение судов по Приватбанку, решения судов по SkyUp, решение судов и органов по ArcelorMittal.
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