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 Російські найманці дедалі частіше підриваються на власних мінах на Донбасі, - ГУР

Командування російських окупаційних військ вживає заходів з нарощування фортифікаційного обладнання передових позицій підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, зросла інтенсивність робіт з обладнання окопів та бліндажів, поблизу яких встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження. При цьому для мінування місцевості окупанти використовують протипіхотні міни російського виробництва, які заборонені міжнародними конвенціями.

Водночас, за повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, збільшилася кількість випадків підриву на хаотично встановлених раніше мінно-вибухових пристроях військовослужбовців противника, які прибули на передову під час останньої ротації.

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Так, 22 липня ц.р. під час ліквідації загоряння трави в районі бойової позиції одного з підрозділів окупантів підірвалися троє російських військовослужбовців, один з них загинув, двоє важко поранені. Командування російських окупаційних військ вживає заходів з приховування цієї інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139574
 
   
 Топ коментарі
 
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Это Петр Алексеевич им ночью мины разбрасывает. Вы думали, он прячется от ГБР в Испании? А вот и нет

Шах и мат, зебилы!
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не - то зедебил в синей рубашке по передовой ползает
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надо чаще проводить ротации, меньше работы нашим саперам в будущем..
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ДРГ переставляють міни противника. Тут ні карти, ні схеми не допоможуть. Це практикується з перших днів війни.
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Мины заборонени конвенцией, мразь и ска тот лох шо от Украины её подписал. Кацап не подписывал и санкций никаких за это не имеет и при чем до войны с нами сотрудничал по оборонке с Европой и спокойно её скупал. Украина же порезав, продав, подписав это гавно ещё и в список стран попала которым Центральноевропейские страны ничего летального до сих пор не продают не смотря на кацапоагрессию. Какая то мразь за это медаль фсб точно получила уже. Блть, проклятая страна,суцильна авада кадабра какая-то.
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Конвенція забороняє лише протипіхотні міни, а важливіші саме протитанкові... Ну і ніхто не заважає розтяжки ставити чи щось типу цього...
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Полная срань, конвенция запрещает пп мины без самоликвидатора, а так же их производство и продажу.
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Пусть по чаще на утреннюю зарядку выбегают , ну и в туалет под кусты
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