 У МОЗ запропонували заборонити випробування косметичної продукції на тваринах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
У міністерстві зазначили, що вимоги до косметичної продукції на українському ринку будуть такими ж, як і на європейському. Новий техрегламент пропонує доповнити і розширити перелік заборонених інгредієнтів із 400 до 1,383 тис. позицій. Крім того, він передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів. Також йдеться про заборону випробування косметики на тваринах.
Для компаній, що виробляють косметичні вироби, встановлено перехідний період - 18 місяців. Це дасть можливість затвердити нові методології, налагодити процеси без фінансових ризиків та нечесної конкуренції.
Як зазначає МОЗ, такі норми діють у Європейському Союзі вже кілька років.
Технічний регламент розроблено на основі регламенту ЄС №1223/2009. Документ покликаний усунути юридичні суперечності, а також адміністративні й технічні бар'єри в торгівлі між Україною та країнами ЄС. Його обговорення триватиме до 17 серпня.
ой журбааа... ((
ЗЫ: Человек разумный? В свете последних событий это название звучит нелепо.
как мэм повторяется, а ч то вы хотите? --у нас жизнь человека ничего не стоит, а вы о животных.
А может родина и начинается с беззащитных?
И их не жалко...
Столько размаленованых ватных животных я уже давно в Киеве не видел...
На ком пробовать? На людях? На растениях? Может эти кретины предложат не жрать животных? Отменить мясо, колбасу и пр? Убивать коров и куриц - это хорошо, а помазать их лосьоном от морщин - это блин запретить. Предлагаю испытывать на сотрудниках Минздрава.
И это на международном уровне идёт и очень мощная сила пропихивает...
А хотя может для быдла это и правильно...