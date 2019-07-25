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 Політика України, Здоров'я
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Все про:тварини (128) Мінздоров'я (904) тестування (50) косметика (1)

 У МОЗ запропонували заборонити випробування косметичної продукції на тваринах

Міністерство охорони здоров'я України запропонувало посилити вимоги до косметичної продукції та заборонити випробування на тваринах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У міністерстві зазначили, що вимоги до косметичної продукції на українському ринку будуть такими ж, як і на європейському. Новий техрегламент пропонує доповнити і розширити перелік заборонених інгредієнтів із 400 до 1,383 тис. позицій. Крім того, він передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів. Також йдеться про заборону випробування косметики на тваринах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ

Для компаній, що виробляють косметичні вироби, встановлено перехідний період - 18 місяців. Це дасть можливість затвердити нові методології, налагодити процеси без фінансових ризиків та нечесної конкуренції.

Як зазначає МОЗ, такі норми діють у Європейському Союзі вже кілька років.

Технічний регламент розроблено на основі регламенту ЄС №1223/2009. Документ покликаний усунути юридичні суперечності, а також адміністративні й технічні бар'єри в торгівлі між Україною та країнами ЄС. Його обговорення триватиме до 17 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139568
 
   
 Топ коментарі
 
Поддерживаю: зебилов можно приравнять к овощам.
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Безперечно заборонити на тваринах! Розповсюдити лиш серед прихильників Слуг ... гірше не буде.
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человеки в развитых странах намного милосерднее и добрее. когда каждое утро еду на работу и вижу на дороге три-четыре ежовых шкурки, думаю, что за океаном уже бы переход для них сделали, а у нас даже знак какой то, что бы быть внимательней не удосужатся.
как мэм повторяется, а ч то вы хотите? --у нас жизнь человека ничего не стоит, а вы о животных.
А может родина и начинается с беззащитных?
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Значит будут на людях... Или на кацапах.... Или на кацапах нельзя? Ведь животные же, мля... Минздрав предложил запретить испытания косметической продукции на животных - Цензор.НЕТ 2127
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Безперечно заборонити на тваринах! Розповсюдити лиш серед прихильників Слуг ... гірше не буде.
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даже на Свинарчуке НЕЛЬЗЯ??!!!...
ой журбааа... ((
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Испытывайте на тех, кому эта косметика нужна.
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Чого це ти такий ненависний до жінок і геїв ?
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все испытания нужно проводить исключительно на и. о. министра, это ещё то животное, выживает при любом президенте и не хочет скотина ни за что отвечать.
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Испытания будут проводить на гоях,для кошерных это норма.
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Один вопрос: это значит, что испытания косметической продукции в принципе запрещены, или что человек разумный как вид исключен минздравом из царства животных?
ЗЫ: Человек разумный? В свете последних событий это название звучит нелепо.
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А почему не запретит вакцинные бодяги на людях испытывать?
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человеки в развитых странах намного милосерднее и добрее. когда каждое утро еду на работу и вижу на дороге три-четыре ежовых шкурки, думаю, что за океаном уже бы переход для них сделали, а у нас даже знак какой то, что бы быть внимательней не удосужатся.
как мэм повторяется, а ч то вы хотите? --у нас жизнь человека ничего не стоит, а вы о животных.
А может родина и начинается с беззащитных?
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А у нас ее производят, тестируют? Что-то я наших брендов не знаю. Для начала.
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Нормально!!!! Они там офигели? Что теперь на русских нельзя будет испытывать крема????
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Испытания на ЗЕленобобах дешевле!)))
И их не жалко...
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что-то я не видел размалеванных животных кроме собаки Баскервилей.
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Ты на выборы не ходил?)))
Столько размаленованых ватных животных я уже давно в Киеве не видел...
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о запрете испытания косметики на животных.

На ком пробовать? На людях? На растениях? Может эти кретины предложат не жрать животных? Отменить мясо, колбасу и пр? Убивать коров и куриц - это хорошо, а помазать их лосьоном от морщин - это блин запретить. Предлагаю испытывать на сотрудниках Минздрава.
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На тех кто громче всех возмущенно визжит, прочитав новость о таких запретах У МОЗ запропонували заборонити випробування косметичної продукції на тваринах - Цензор.НЕТ 1478
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А Вы вообще думали о том, зачем такие испытания проводятся? Запретить-то легко. А как выявлять алергенность той или иной косметики? Ну, расскажите, а мы посмеёмся.
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На зебилах тесты можно проводить. Они ж как овощи...
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еще давайте лекарства запретим на животных испытывать - сразу на людях. Во имя сокращения популяции. Расплодились.
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Какая то тварь усиленно пропихивает приравнивание человека и скотины...
И это на международном уровне идёт и очень мощная сила пропихивает...
А хотя может для быдла это и правильно...
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Можно начать с Супрун !!!! там работы непочатый край !!!!
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