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 Суспільство
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Все про:Укроборонпром (474) НАЗК (596) Букін_ Павло (34)

 НАЗК внесло припис гендиректору "Укроборонпрому" Букіну

Національне агентство із запобігання корупції внесло два приписи, один з яких - генеральному директору "Укроборонпрому" Павлу Букіну.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Припис Павлу Букіну, генеральному директору ДК "Укроборонпром", стосується порушення Олександром Донцем, президентом ДП "Антонов", вимог частини п’ятої статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав" , - йдеться в повідомленні.

Так, встановлено, що Донець після призначення на посаду не повідомив Національне агентство про укладення договору управління часткою його корпоративних прав із наданням нотаріально засвідченої копії такого договору. Він також не дотримався законодавчо встановлених строків інформування НАЗК.

"Відповідно, Національне агентство вимагає провести службове розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - зазначили в агентстві.

Також НАЗК внесло припис головному лікарю комунальної установи "Територіальне медичне об’єднання "Вінницький обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Анатолію Пірникозі.

"Встановлено, що головний лікар філії комунальної установи "Територіальне медичне об’єднання "Вінницький обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" "Могилів-Подільська станція екстреної медичної допомоги" Людмила Блощинська не повідомила про наявність у неї потенційного конфлікту інтересів, зумовленого підпорядкуванням їй близької особи (дочки)", - повідомили в НАЗК.

Національне агентство вимагає вжити заходів врегулювання у встановленому законом порядку потенційного конфлікту інтересів у службовій діяльності головного лікаря, провести службове розслідування та розглянути питання притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

У НАЗК нагадали, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те саме НАЗК, тільки в профіль", - Загребельська поскаржилася на новий протокол, складений зі старого приводу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139564
 
   
 Топ коментарі
 
Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81

Привіт.Це новопризначений сьогодні зеленським заступник голови зовнішньої розвідки. Не радниця.Нє.Імєнно заступник.НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома Букину - Цензор.НЕТ 4487
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Вільна Українка‏ @Vikusya_Mermaid 2 ч.2 часа назад

За пару останніх тижнів, "залучателі інвестицій" наїхали на:
- SkyUp
- Богдан Моторс
- ArcelorMittal
- МХП
- група компаній Ковальска
- ТОВ "Бетон Комплекс"
- ТОВ "Металл Холдинг Трейд"

Це все білий бізнес, який платить десятки мільонів податків...
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ха-ха, балбесы какие к врачу прицепились, гнося ходит счастливый ушами хлопает вместе со всем своим барыжным кабмином, а они к врачу прицепились. пришейте ей измену родины, за несвоевременный приход на работу в связи с отсутствием больничного листа.
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заткнись мокрица соевая, свернись клубком и закатись под плитку шоколада.
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тю...так ця морда з оточення Зєлєбюєні...в червоній краватці там поруч гідранта...цирк на дроті...
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Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81

Привіт.Це новопризначений сьогодні зеленським заступник голови зовнішньої розвідки. Не радниця.Нє.Імєнно заступник.НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома Букину - Цензор.НЕТ 4487
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Копия Марии Бутиной. Я чуть не поперхнулась, когда увидела эту фотку.
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Бляха муха, а я думал видел все. Как я глубоко заблуждался. Пипец Мата Хари (скорее Матом а Харю). ИкспЭрд с тридцатилетним опытом оперативной и аналитической работы. НАЗК внесло припис гендиректору "Укроборонпрому" Букіну - Цензор.НЕТ 1360
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Вільна Українка‏ @Vikusya_Mermaid 2 ч.2 часа назад

За пару останніх тижнів, "залучателі інвестицій" наїхали на:
- SkyUp
- Богдан Моторс
- ArcelorMittal
- МХП
- група компаній Ковальска
- ТОВ "Бетон Комплекс"
- ТОВ "Металл Холдинг Трейд"

Це все білий бізнес, який платить десятки мільонів податків...
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ага все у нас белые и пушистые, платят десятки, а скрывают на сотни
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как и ротердам платил податки по словам гига.
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ну,ждуна тебе не могу выставить по техническим причинам...так шо посмотри сам

https://pbs.twimg.com/media/D7f22N4WkAICNza.jpg
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правильно наэхали.
все енто называется крупно-средний бизнис -
налогов платит - 0 целых хр. десятых,
бабло гонит закардон на панаму, вся прибыль на офшорах, зарплата в 10 раз меньше польской ..... налоговые ямы и т д. и т.п.
арселоры - полубесплатная укр руда, полубесплатная рабсила,
липовый возврат ндс - типа 1 тонну железа вывезли, возврат за 10 тонн получили.

нку и экология как в помойке -люди мрут каки мухи от дтхлофоса.

но что после обысков??
понятно что, то же, что и после верталетного нашествия авакова с прилетом в киев 300 карупо-чиновников в наручниказ - УсеДавноДома.
Ибо югик-плакулол сказал - заплати 18% и спи спакойно.

ахахаха
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само проверяло,недолугое нащот налогов и офшоров?или где услышало?
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КО-КО-КО, НЕСЧЕСТНЫЙ КОСЮК (МИЛЛИАРДЫ ДОТАЦИЙ ПРИ ПРИБЫЛЬНОМ БИЗНЕСЕ), КО-КО-КО, БЕДНЫЙ МИТТАЛ (НИХРЕНА ИЗ УСЛОВИЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ КРИВОРОЖСТАЛИ НЕ ВЫПОЛНИЛ), КО-КО-КО, БЕДНЫЙ ПОРОШЕНКО+СВИНАРЧУК (ПАРШИВЫЕ ТАЧКИ), КО-КО-КО, СКАЙАП, ПЛЮЮЩИЙ НА ПАССАЖИРОВ.
ПРО ДРУГИХ НИЧО НЕ ЗНАЮ.
КУКАРЕКАЙ И РЫДАЙ ЗА НАЛОГИ ДАЛЬШЕ, ПЕТЕКАНТРОП
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ко-ко тут может кудахтать только кацапка,которой глубоко пофиг наполнение казны в Украине...и даже наоборот,очень радывает,что бюджетники и пенсионеры останутся без пенсий и зарплат.изза уменьшения поступлений налогов.у арселора уже миллион убытков на ровном месте.
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МНЕ ГЛУБОКО НЕ ПОФИГ, НО ВСЕ ЭТИ МОНОПОЛИИ И ПАРАЗИТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ ХИРУРГИЧЕСКИМ ПУТЁМ, КАЦАП!
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бот иди спать, все равно твою рошению посадят, ты-выброшенные деньги
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Гав, гав-гав, гав-гав-гав!!!
А про ЧТО?
"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло два предписания, одно из которых....."
Смысл термина "предписание" вам известен?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНАЗК внесло припис гендиректору "Укроборонпрому" Букіну
 
 
 
 
 
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