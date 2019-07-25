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 Політика України
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Все про:вибори (4385) Айвазовська Ольга (66)

 У п'яти виборчих округах може відбутися повторний перерахунок голосів на виборах до ВР, - Айвазовська

У виборчих округах у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях може відбутися повторний перерахунок голосів на позачергових виборах до Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

"Вибори - процес, який, таке враження, ніколи не закінчиться. Сьогодні за вікном четвер (якщо чесно, то вранці я була переконана, що п'ятниця), а вже в 5 окрузі йде справа до повторного підрахунку голосів за дільницями. Таким чином, Закарпаття, Черкащина, Луганщина, Донеччина, Львівщина.

Члени комісій на межі нервового виснаження, але малий розрив між кандидатами або ж порушення щодо процедури транспортування, наприклад, не належне пакування виборчої документації, є політично-процедурним чинником впливу на рішення щодо повторного підрахунку, на якому мають бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені. Уявіть, наскільки люди щасливі повертатись в пекло цифр і документів, які на силу здали до вівторка", - написала вона.

За її словами, вже відкрито кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в Раду продемонстрували, що мажоритарка зжила себе. Все стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій, - Айвазовська

Також вона додала, що в одній з ОВК члени комісій до всього ще й отруїлись зіпсованим олів'є.

"Повна безнадія на швидке завершення процесу. Нічого, час є до 5 серпня", - додала вона.

У пяти виборчих округах може відбутися повторний перерахунок голосів на виборах до ВР, - Айвазовська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139563
 
 
 Топ коментарі
 
Весна закінчилась,середина літа, Свинарчуки з командою Зе, все Ок?В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 2231
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тот кого от Пороха требовали посадить
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Весна закінчилась,середина літа, Свинарчуки з командою Зе, все Ок?В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 2231
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Это повеселее, это про Зелиного хозяина. Беня уже вовсю косит. Зря что-ли в выборы вкладывался. Уже пошли новые схемы.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.
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ты в курсе ,что зебоба с мертвечуком обьединяются,под видом того чтоб конституцию изменить?))))так что кушай
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НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома Букину
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рыги с зебилами бьются за вожделенные места?
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хреново у тебя с пониманием, лохторат. У рыг и зебилов одни хозяева...
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а зачем они в таком случае "рыги с зебилами бьются за вожделенные места?" , у них же "У рыг и зебилов одни хозяева" , ты ж сам себе противоречишь срань рашеномацковская, так всегда получается когда врешь )))
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мацквич убеся аб березку ))) ты не ответил, вообще ничего по сути))) повторю вопрос зачем одной команде доводить до скандала и огласки если это ОДНА команда ??? в общем ответ известен, потому что ты ВРЕШЬ, ты конченный сотрудник ольгинской ботофермы выделенной в помощь мародеру порошенко партнером куйло, так шо вали бухать бояру, нам украинцам срузгая врущая тварь НЕИНТЕРЕСНА
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«А що, на Донбасі є сепаратисти?», «А що, треба платити податки?».
«А що, на Донбасі є сепаратисти?», «А що, треба платити податки?». У 66-му окрузі скандал - кандидатка в депутати, що нещодавно перебігла до «Слуги народу», Тетяна Грищенко в інтерв'ю засумнівалася, що на Донбасі є сепаратисти, а на додачу ще й збрехала, що була три роки безробітною, хоча за кілька секунд все ж визнала, що працювала і при цьому не платила податки. «А як ви вважаєте, це правильно - не платити податки?» - відповідає вона питанням на питання журналіста про її декларацію. Схоже, президенту Зеленському потрібно подзвонити пану Баканову не лише з приводу «бориспільського чорта», а й з приводу кандидатки від власної партії. Бо щось її світогляд мало співвідноситься з програмою партії «Слуга народу». Хоча якщо подивитися на минуле пані Грищенко (працювала на Партію регіонів, «Опоблок» і Бойка-Медведчука), то все стає на свої місця.
Gepostet von Житомирщина - наш край am Donnerstag, 18. Juli 2019
Вы это сделали вместе , зе-лохи . В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3887
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рошенчики думають замутити? та фіг вам нічого не вийде, навіть зміна результату в два-три чоловічка не вирішить долю вигнанців
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вот это кино, считали считали и не насчитали. оливье жрать нужно меньше, а то они там вместе с поносом мозги свои все высрали.
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Прально! Пусть конь пашет, он сам на работу устроился.
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Свиноаваковська реформа паліції.
facebook.com/oleh.symoroz/videos/pcb.963950080638127/963945880638547/?type=3&theater
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ п'яти виборчих округах може відбутися повторний перерахунок голосів на виборах до ВР, - Айвазовська
 
 
 
 
 
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