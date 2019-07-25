 У п'яти виборчих округах може відбутися повторний перерахунок голосів на виборах до ВР, - Айвазовська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.
"Вибори - процес, який, таке враження, ніколи не закінчиться. Сьогодні за вікном четвер (якщо чесно, то вранці я була переконана, що п'ятниця), а вже в 5 окрузі йде справа до повторного підрахунку голосів за дільницями. Таким чином, Закарпаття, Черкащина, Луганщина, Донеччина, Львівщина.
Члени комісій на межі нервового виснаження, але малий розрив між кандидатами або ж порушення щодо процедури транспортування, наприклад, не належне пакування виборчої документації, є політично-процедурним чинником впливу на рішення щодо повторного підрахунку, на якому мають бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені. Уявіть, наскільки люди щасливі повертатись в пекло цифр і документів, які на силу здали до вівторка", - написала вона.
За її словами, вже відкрито кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок.
Також вона додала, що в одній з ОВК члени комісій до всього ще й отруїлись зіпсованим олів'є.
"Повна безнадія на швидке завершення процесу. Нічого, час є до 5 серпня", - додала вона.
Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.
«А що, на Донбасі є сепаратисти?», «А що, треба платити податки?». У 66-му окрузі скандал - кандидатка в депутати, що нещодавно перебігла до «Слуги народу», Тетяна Грищенко в інтерв'ю засумнівалася, що на Донбасі є сепаратисти, а на додачу ще й збрехала, що була три роки безробітною, хоча за кілька секунд все ж визнала, що працювала і при цьому не платила податки. «А як ви вважаєте, це правильно - не платити податки?» - відповідає вона питанням на питання журналіста про її декларацію. Схоже, президенту Зеленському потрібно подзвонити пану Баканову не лише з приводу «бориспільського чорта», а й з приводу кандидатки від власної партії. Бо щось її світогляд мало співвідноситься з програмою партії «Слуга народу». Хоча якщо подивитися на минуле пані Грищенко (працювала на Партію регіонів, «Опоблок» і Бойка-Медведчука), то все стає на свої місця.
Gepostet von Житомирщина - наш край am Donnerstag, 18. Juli 2019
Вы это сделали вместе , зе-лохи .
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