 Ексначальнику Волинської митниці оголосили підозру в незаконному зборі та зберіганні конфіденційної інформації про свого колишнього підлеглого, - прокуратура

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прокурор Максим Киричук, передає Цензор.НЕТ.

"Посадовець підозрюється у незаконному збиранні та зберіганні конфіденційної інформації про особу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Зокрема, начальник Волинської митниці ДФС, керуючись мотивом особистих неприязних відносин із начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС, порушуючи низку конституційних прав громадян на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю, отримав та зберігав відеоматеріали спостереження за своїм підлеглим працівником, будинком та прибудинковою територією за місцем проживання останнього та членів його сім´ї", - розповів прокурор.

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Також колишньому начальнику митниці вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.