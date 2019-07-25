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Все про:прокуратура (1806) стеження (49) митниця (538) прокурор (352) ДФС (2275)

 Ексначальнику Волинської митниці оголосили підозру в незаконному зборі та зберіганні конфіденційної інформації про свого колишнього підлеглого, - прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Волинської митниці, який раніше перебував у розшуку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прокурор Максим Киричук, передає Цензор.НЕТ.

"Посадовець підозрюється у незаконному збиранні та зберіганні конфіденційної інформації про особу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Зокрема, начальник Волинської митниці ДФС, керуючись мотивом особистих неприязних відносин із начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС, порушуючи низку конституційних прав громадян на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю, отримав та зберігав відеоматеріали спостереження за своїм підлеглим працівником, будинком та прибудинковою територією за місцем проживання останнього та членів його сім´ї", - розповів прокурор.

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Також колишньому начальнику митниці вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Ексначальнику Волинської митниці оголосили підозру в незаконному зборі та зберіганні конфіденційної інформації про свого колишнього підлеглого, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139561
 
   
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Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. (с)
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якась дика фуцпа)
получил и сохранял видеоматериалы наблюдения за своим подчиненным работником

якщо це все що можна пред`явити начальнику Волинської!!! митниці)
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Ну, когда-то Капоне ничего не могли предъявить, так пришлось ему админпротоколов навыписывать столько, что суд по совокупности укоротил ему хвост по самую голову.
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Чем чаще меняется начальство, тем чиновники активней исполняют свои непосредственные обязанности.
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може я шо не так понимаю,
но началось тупое сведение счетов новых бандюганов у власти со старыми...
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А почему видео не кинули в новость? Тю,так не интересно.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЕксначальнику Волинської митниці оголосили підозру в незаконному зборі та зберіганні конфіденційної інформації про свого колишнього підлеглого, - прокуратура
 
 
 
 
 
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