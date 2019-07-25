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 Колишньому главі апарату київського суду та його заступнику повідомлено про підозру у справі Майдану, - ГПУ

Управлінням спеціальних розслідувань здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень за фактами протидії протестним акціям шляхом протиправного переслідування працівниками правоохоронних органів та суду учасників мітингів та зборів у м. Києві в грудні 2013 - лютому 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління спецрозслідувань ГПУ в Facebook.

В одному з таких проваджень перевіряється правомірність дій та рішень районних судів Києва за автоматизованого розподілу справ та застосування запобіжних заходів.
Так, на підставі зібраних доказів 22 і 25 липня 2019 року у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру колишньому керівнику апарату суду та його заступнику одного із районних судів м. Києва у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376-1 КК України за незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до цієї системи) під час розподілу справ між суддями щодо застосування до учасників протестних акцій та інших громадян запобіжних заходів у січні-лютому 2014 року.

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Досудове розслідування триває. Збираються та перевіряються на предмет достатності для притягнення до кримінальної відповідальності докази стосовно співучасників цих та інших злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках.

Колишньому главі апарату київського суду та його заступнику повідомлено про підозру у справі Майдану, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139560
 
   
 Топ коментарі
 
Стоило Юе в отпуск пойти и как-то всё оживилось.
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ЦЕНЗОР!!!! что у вас за проблемы на сайте если пытаешься зайти в раздел смайликов то текст набранный сбрысывается- уничтожается.... что за глюки у вас на сайте???????
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А що робив під час Майдану Зєлєнскій?
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підозрюють?....я теж підозрюю-що випустять під заставу
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Не тому судді віддали справу? Це глухе діло, гра на публіку - спробуй довести те, що неможливо довести.
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ЦЕНЗОР!!!! что у вас за проблемы на сайте если пытаешься зайти в раздел смайликов то текст набранный сбрысывается- уничтожается.... что за глюки у вас на сайте???????
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во как перехватили свободные уши и начали по порохохрячьи опять про майдан баки забивать, может пашинского пора под стражу взять, пусть этот слюнявый очкарик расскажет, кто там в кого стрелял на майдане.
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задай ему этот вопрос или тебе зеленый понос вынес мозг и ты не в состоянии прочитать, что меня зовут Константин а не вовочка.
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пройтись бы автогеном по всему этому аппарату...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКолишньому главі апарату київського суду та його заступнику повідомлено про підозру у справі Майдану, - ГПУ
 
 
 
 
 
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