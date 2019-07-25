 Колишньому главі апарату київського суду та його заступнику повідомлено про підозру у справі Майдану, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління спецрозслідувань ГПУ в Facebook.
В одному з таких проваджень перевіряється правомірність дій та рішень районних судів Києва за автоматизованого розподілу справ та застосування запобіжних заходів.
Так, на підставі зібраних доказів 22 і 25 липня 2019 року у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру колишньому керівнику апарату суду та його заступнику одного із районних судів м. Києва у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376-1 КК України за незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до цієї системи) під час розподілу справ між суддями щодо застосування до учасників протестних акцій та інших громадян запобіжних заходів у січні-лютому 2014 року.
Досудове розслідування триває. Збираються та перевіряються на предмет достатності для притягнення до кримінальної відповідальності докази стосовно співучасників цих та інших злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках.