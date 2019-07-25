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 За кордоном
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Все про:Венесуела (70) Росія (19094) санкції (2343) США (5204) Абрамс (2)

 США розмірковують над новими санкціями проти Росії, - спецпредставник Білого дому у Венесуелі Абрамс

Сполучені Штати розглядають можливість введення нових санкцій щодо Росії у зв'язку з її підтримкою президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявив у середу Елліот Абрамс, представник Білого дому у Венесуелі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Тиск продовжуватиметься, завтра у нас буде більше санкцій... Що стосується Росії, ми все ще думаємо про те, які санкції застосувати, індивідуальні або галузеві", - сказав Абрамс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вніс на затвердження РНБО нові санкції проти Росії

Під час конференції, організованої аналітичним центром "Фонд захисту демократій", Абрамс заявив, що Вашингтон також посилить тиск на Кубу за її дії у Венесуелі, спрямовані на підтримку Мадуро.

Як відомо, Вашингтон наклав нафтове ембарго на Каракас, неодноразово закликав Москву відмовитися від підтримки Ніколаса Мадуро. Росія відхилила ці заклики, звинувативши США в бажанні здійснити переворот у Венесуелі в порушення міжнародного права. Адміністрація президента Дональда Трампа із січня продовжує посилювати санкційні заходи проти Венесуели, після того, як Вашингтон разом із 50 іншими країнами світу визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим лідером країни. Росія, Північна Корея і Куба продовжують підтримувати Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139558
 
   
 Топ коментарі
 
новый премьер от Зе команды ,для выполнения функциональных обязаностей прибылСША думают над новыми санкциями против России, - спецпредставитель Белого дома в Венесуэле Абрамс - Цензор.НЕТ 9399
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а вы попробуйте придумать что-нибудь такое, чтобы кацапам, резко, не стало сильно куёво!! 🤣
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новый премьер от Зе команды ,для выполнения функциональных обязаностей прибылСША думают над новыми санкциями против России, - спецпредставитель Белого дома в Венесуэле Абрамс - Цензор.НЕТ 9399
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типовий порохобот-заробитчанин
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мы задумались.
я иногда и правда херею с етой дипломатии...
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Владимир Зеленский предложил ввести против росии новые санкции ,, а конкретно - отказ от показа на росийськом ТВ концертов Квартала 95 , и отказ от съёмок в росии , телесериала " Сваты " . . Будете теперь знать .! Ух-х..
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ну всьйо, кацапи не виживуть без квартала і сватів
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стока многа нада думать, шо бы понять, шо кацапня ето враг и херачить ее надо по всем фронтам - на пол года думалки...
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сколько можно думать? мозги возьмите напрокат у осла, если своими ничего придумать не можете.
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ну с телефонным справочником и санкциями из ада уже передумали ... нужно начинать заново думать ..
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Но вроде ещё старые санкции не введены, которые должны были в феврале вводиться про них что забыли?
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ну шо кацапы яйца не посинели? когда посинеют, похрюкайте
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Пока Трампа не сняли - никаких санкций против своих хозяев в кремле он не подпишет...
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Список санкций СЩА:
1. Озабоченность
2. Обеспокоенность
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСША розмірковують над новими санкціями проти Росії, - спецпредставник Білого дому у Венесуелі Абрамс
 
 
 
 
 
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