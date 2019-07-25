 Facebook видалив сотні українських і російських фейкових акаунтів, що маніпулювали громадською думкою

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив директор компанії з політики кібербезпеки Натаніель Глетчер.

"У кожному з цих випадків люди, які стояли за цією активністю (облікових записів і сторінок. - Ред.) координувалися між собою та використовували акаунти, щоб створити хибне уявлення про себе", - цитують журналісти слова Глетчера.

Він також додав, що компанія Facebook "не хоче, щоб її сервіси використовувалися для маніпулювання людьми".

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