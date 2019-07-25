 Facebook видалив сотні українських і російських фейкових акаунтів, що маніпулювали громадською думкою

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив директор компанії з політики кібербезпеки Натаніель Глетчер.
"У кожному з цих випадків люди, які стояли за цією активністю (облікових записів і сторінок. - Ред.) координувалися між собою та використовували акаунти, щоб створити хибне уявлення про себе", - цитують журналісти слова Глетчера.
Він також додав, що компанія Facebook "не хоче, щоб її сервіси використовувалися для маніпулювання людьми".
ЗЫ: Планктон: совокупность животных и растительных организмов, живущих в водных глубинах и пассивно переносимых силой течения.
Ага.
1 русскій аккаунт, і 1 - сторінку.
І 293 українських аккаунтів і 1508 сторінок, де стверджувалось, що россія окупувала Крим, захопила частину територій України на північному сході...
Цукрберг - тормоз.
Ще є "фейкові новини", "мова ненависті" та багато іншого ідіотизму. В англо-саксонському відбувається стрімка культурна дегенерація. Затикання ртів є симптомом.
Об этом говорится в исследовании, которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine совместно с компанией Artellence.
Как оказалось, больше всего активных ботов - у Президента Украины Владимира Зеленского (27 тыс. 926 аккаунтов).
Мирослав Гай
4 год ·
В США, відомий аналітичний центр, rusi.org, видав аналітичну статтю, щодо гібридної війни Росії в Україні.
Ось механічний переклад вступу до статті та посилання на англомовну версію. Цей аналіз став можливим завдяки взлому хакерами листування Суркова.
Він досить великий і вартий для ознайомлення усім працівникам сектору оборони та безпеки.
"Ця стаття є керівництвом для російської підривної війни, детально вивчаючи три транші витік електронних листів, які, очевидно, належать кремлівським чиновникам - у тому числі, насамперед і критично, Владислава Суркова, людини, відомого як "Распутін" президента Володимира Путіна, які були тісно пов'язані зі східноукраїнським конфліктом, зокрема, з політичним та економічним управлінням двох держав, створених Кремлем у Донецьку та Луганську.
Крім того, розглядається стратегія і тактика політичної диверсії Росії в решті України. З моменту витікання цієї інформації в засобах масової інформації листи стали називати «витоками Суркова».
Хронологічно, витоки охоплюють період, коли Росія проводила свій проект «Новоросія» (Нова Росія), починаючи з 2014 року, з метою розірвати південно-східну Україну. Коли це не вдалося, за винятком держав, встановлених у Донецьку та Луганську, Кремль перейшов на просування сепаратистського руху в межах України, кінцевою метою якого була її федералізація. Ця кампанія продовжується і сьогодні.
Кінцевою метою дій Кремля в Україні з 2013 року було досягнення там політичного впливу і, нібито, припинення руху на захід - що могло б призвести до вступу до НАТО. На явному рівні це було зроблено за допомогою маріонеток у Донецьку та Луганську. На прихованому рівні Росія втручалася в українські вибори, організовувала і фінансувала всеукраїнську кампанію за «м'яку федералізацію» країни, намагалася змінити конституцію України і створити альтернативний центр влади, створивши ілюзію широкої підтримки цих заходів. Всі ці заходи були спричинені внутрішніми слабкостями української держави, завдяки корупції та краху державної влади. Кремль також спирався на два типи місцевих діячів: ідеологічні союзники і платні співробітники. Робочі рамки для підривних робіт були розроблені переважно українцями, багато з яких бігли до Росії після Євромайдану. Вони мали інсайдерську точку зору українського розуму і знали «слабкі місця», до яких прагнули.
Фактично, діяльність Росії в Україні - це переосмислення «активних заходів», форма політичної війни, заснована Радянським Союзом. Стратегія для цих активних заходів тісно пов'язана з концепцією, відомою як «рефлексивний контроль», радянською технікою, що дозволяє повністю керувати противником у прийнятті рішень, що призводять до їх власної поразки. Для цього Кремль провів ретельне дослідження тонкощів українського повсякденного життя, щоб зрозуміти український світогляд і виявити вразливі місця, які можна використовувати. Потім, використовуючи засоби масової інформації, передові групи, провокаторів і платні мітинги, вони створили віртуальну реальність, покликану змусити Україну приймати рішення, що слугують російським цілям.
Цей «Час від часу» призначений для допомоги дослідникам, науковцям, журналістам, учасникам кампанії та всім, хто цікавиться структурою політичної диверсії, яка іноді називається також «гібридною війною». Часто було важко знайти серйозні докази російських політичних маніпуляцій через приховану природу елементів цієї форми конфлікту. Ця стаття представляє витік доказів, у великій кількості деталей, щоб показати тактичний знімок підриву, від витрат на демонстрації, на лінії повідомлень, до тактики насильницької дестабілізації.
Автори цього документу не брали участі в атаці, які призвели до витікання електронних листів, що нібито належали кремлівським чиновникам. Проте російський інструментарій підривної діяльності використовується не тільки в Україні, але й в інших колишніх радянських державах, які прагнуть залишити сферу інтересів Росії, а також у західних державах. Тому в громадських інтересах ці листи слід детально вивчити. Для майбутнього тих країн колишнього Радянського Союзу - і великого західного демократичного документу - важливо підкреслити приховані способи підривної діяльності та контролю, які використовуються Кремлем. Таким чином, витік електронних листів - це унікальний внесок у міжнародні дебати про те, як Кремль «курує» свої «керовані конфлікти»".
https://rusi.org/publication/occasional-papers/surkov-leaks-inner-workings-russias-hybrid-war-ukraine?fbclid=IwAR1EFcWDG8yLwJd_lfyIz-XQeNBxd0nXePeerVmBWwThAcm9mNyaFNtwb5c
"У Президента Украины Владимира Зеленского оказалось наибольшее количество активных ботов в Facebook среди украинских политиков.
Об этом говорится в исследовании, которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine совместно с компанией Artellence.
Как оказалось, больше всего активных ботов - у Президента Украины Владимира Зеленского (27 тыс. 926 аккаунтов)."
ВЕДЬ ЭТО ТОЖЕ ВОЙНА!!!!
а убирать бот-аккаунты перед выборами это иррациональный и опять же .. деньги потрачены..
Коломойский Викицитатник
Я давно получил гражданство Израиля, еще в 1995 году.
ТЕЛЕКАНАЛ - ЭТО ЕЩЕ И ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ
Мы должны быть откровенны. Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем.
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-Сахаров.
-А точнее?
-Сахарович.
-А еще точнее?
-Цукерберг.
Чем больше людям будут навязыват единомыслие, теи чаще они будут использовать сеть, чтоб сказать, что не все бараны