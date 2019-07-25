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Все про:аеропорт (388) Запоріжжя (501) ремонт (536)

 Аеропорт "Запоріжжя" з вересня закриють на ремонт

Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" з 2 вересня закриють на ремонт злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"2 вересня з 9:00 за місцевим часом починаються ремонтні роботи на штучній злітно-посадковій смузі запорізького аеропорту. У зв’язку з цим аеропорт тимчасово закриває штучну та ґрунтову злітно-посадкові смуги та не буде здатний приймати літаки, що використовують їх для зльоту та посадки", - йдеться в повідомленні.

Запланована дата закінчення ремонтних робіт та відновлення роботи аеропорту - 15 жовтня.

Нагадаємо, що аеропорт "Запоріжжя" наближається до завершення будівництва нового пасажирського терміналу. Він зможе обслуговувати до 400 пасажирів на годину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139554
 
 
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да єто небольшая категория, стесняющаяся на рамке в ФБ цифру 25 поменять на 8
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В Запорожье есть завод,
который строил терминал аэропорта в Борисполе перед Евро-2012. Аэропорт в
Запорожье этот завод не строит… вот такие дела… а рыгон мэр-Буряк на этом париться,
но без нюансов…
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