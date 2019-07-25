 Росія прислала на окупований Донбас 85-й "гумконвой"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це повідомляють російські ЗМІ.

У "міністерствах надзвичайних ситуацій" підконтрольних РФ терористичних угруповань "Л-ДНР" підтвердили прибуття автомобілів МНС Росії в окуповані Донецьк та Луганськ. Однак у Державній прикордонній службі України про прибуття російського "гумконвою" на Донбас не повідомляють.

За даними окупантів, у Луганськ конвой з дев'яти машин привіз 107,5 тонни вантажів, у Донецьк - понад 140 тонн. Це нібито "товари медичного призначення - медикаменти і медичне майно".

Нагадаємо, останній "гумконвой" був відправлений Росією в окуповані частини Донецької та Луганської областей 20 грудня 2018 року.

У березні цього року прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив припинення відправки "гумконвоїв" на окупований Донбас у 2019 р.

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