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 Тіло 11-річного хлопчика, який повертався з відпочинку до Києва, знайшли на залізничній колії в Хмельницькій області, - поліція

Сьогодні, 25 липня, близько шостої ранку в поліцію надійшло повідомлення, що в селі Волоське Деражнянського району Хмельницької області між залізничними коліями виявлено тіло 11-річного хлопчика.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

"На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився 11-річний киянин, який цієї ночі потягом "Рахів - Київ" повертався додому з відпочинку. Наразі поліцейські продовжують роботу на місці, опитують усіх можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139551
 
 
 Топ коментарі
 
Он ехал без сопровождения взрослых?
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Родителей к ответственности
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В першу чергу відповідальність на бригаді провідників та на провіднику вагона в якому їхав загиблий. Дитина зникла з вагону аж в Хмельницькому і її не почали шукати навіть в Києві! Всю бригаду провідників - під суд! Скорше за все дитина якимось чином отримала смертельні ушкодження в вагоні і провідники замість того щоб викликати швидку та надати медичну допомогу дитині - просто викинули дитину з поїзда щоб не відповідати! Іншого пояснення немає!
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А якщо він на кришу поліз селфі робити...та вітром здуло?
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не розібравшись що до чого одразу до відповідальності? а чого там до відповідальності - може розстріляти відразу, і не тільки батьків, а і бабусь, дідусів, вчителів, друзів, провідника, машиніста і семафорника?
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о, Ігор Л. вже пропонує і провідників до відповідальності, він схоже вже і розібрався! ну принаймні "скорше за все" вже визначив. можна розстрілювати провідників, які скорше за все викинули дитину з вагона. і ще парочку випадкових геїв треба мабуть розстріляти.
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хватит такое предлагать, а то после выборов предлагали массовое убийство 75% избирателей, а ребенок бес злого умысла не оказался бы выкинутым с поезда.
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хто пропонував? і звідки ви знаєте, що дитина була викинута з поїзда, а не випала сама? жодної інформації про це в статті немає, поліція ще тільки з'ясовує обставини
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Он ехал без сопровождения взрослых?
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нужно поймать и пи здить проводников, пока не скажут что случилось

потом родителей, что не смотрят
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Независимо от причины гибели, вина на родителях, без сомнений.
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вам же сказали - бєз сомнєній. ви що, сумніваєтесь?? порохобот якийсь!
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Сомневаюсь что родители учили ребенка прыгать под поезд
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При том что такого ребенка нельзя отпускать без сопровождения взрослых!
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Поезд нигде, ближе 30 км не останавливается.
Либо выпал в результате хулиганских действий, либо выбросили.
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а може випав не в результаті ************ дій? а в результаті нещасного випадку. наприклад задалеко висунувся з вікна, або заради селфі пробував вибратись на дах?
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Это и есть хулиганские действия с его стороны.
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не понятно как он возвращался с отдыха? с родителями? с родственниками? с воспитателем пионерлагеря (или как они там теперь называются)? в сопровождении кого-то или сам?как???
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інформації в статті недостатньо, але коментатори вже впевнено визначили винних і притягають до відповідальності купу народу
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С Рахова поезд выезжает в обед или около того.
К деражне прибывает за полуночь.
За это время сопровождающих вымотают до посинения.
Открыли окно и начали высовываться.
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Двери в вагонах часто на распашку, вина в этом проводников.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТіло 11-річного хлопчика, який повертався з відпочинку до Києва, знайшли на залізничній колії в Хмельницькій області, - поліція
 
 
 
 
 
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