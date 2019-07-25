 Тіло 11-річного хлопчика, який повертався з відпочинку до Києва, знайшли на залізничній колії в Хмельницькій області, - поліція

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

"На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився 11-річний киянин, який цієї ночі потягом "Рахів - Київ" повертався додому з відпочинку. Наразі поліцейські продовжують роботу на місці, опитують усіх можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка", - йдеться в повідомленні.

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