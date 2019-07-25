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Все про:виборчком (35) Сєверодонецьк (66) щастя (8)

 Поліція Луганщини посилила охорону ОВК у Сєверодонецьку та Щасті. ФОТО

Поліція Луганської області посилила заходи безпеки біля окружних виборчих комісій №106 у місті Сєверодонецьку та ОВК №105 у місті Щасті у зв'язку з можливими порушеннями громадського порядку.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами аналізу оперативної обстановки та інформації із соціальних мереж про можливі порушення громадського порядку біля ОВК №106 (м.Сєверодонецьк) та ОВК №105 (м.Щастя), за рішенням керівництва ГУНП, на цих виборчих комісіях посилено заходи безпеки", - йдеться в повідомленні.

Поліція Луганщини посилила охорону ОВК у Сєверодонецьку та Щасті 01

Також співробітники поліції забезпечують правопорядок в ОВК №107 (м.Лисичанськ), яка працює в штатному режимі.

Поліція Луганщини посилила охорону ОВК у Сєверодонецьку та Щасті 02

Станом на ранок четверга, в Центральну виборчу комісію з виборчою документацією в супроводі поліцейських виїхали представники ОВК №113 (м.Сватове), вже здають документацію в ЦВК окружні виборчі комісії №112 (м.Рубіжне) та 114 (м.Біловодськ).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139547
 
 
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усилить охрану - это означает пришить дополнительные карманы на брючки и курточку.
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Москаль проиграл выборы в округе в Луганской области безработному местному жителю....
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