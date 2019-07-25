 Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ Президента України №553/2019 від 24 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником глави Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в повідомленні.
Раніше Сляднєва працювала в прокуратурі м.Києва.
Нагадаємо, в червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарєва (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), а заступником - начальника управління Адміністрації Державної прикордонної служби Валерія Євдокимова.
СЗР здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Перебуває під юрисдикцією Президента.
А может, у нее муж в подобных органах и просвещает ее днем и ночью?
его Премьер-министра хочу увидеть! Аж сгораю от нетерпения ))))))))
На 95кварталі, лисий, високий здається Кошовим зараз кличуть
Обозреватель дает фото другой Слядневой.
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-naznachil-zamglavyi-sluzhbyi-vneshnej-razvedki-zhenschinu-kto-ona.htm
Я когда спросила гугл о Слядневой, он в первую очередь выдал "Вашу" бьюти-блогершу.
Вы бы ещё боксера мэром выбрали!