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 НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна та його колишнього заступника Гейка (оновлено)

Колишнього начальника облуправління поліції генерала поліції третього рангу Дмитра Головіна та його ексзаступника полковника Костянтина Гейка затримали сьогодні вранці співробітники НАБУ і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як повідомили "Думськой" джерела в прокуратурі, офіцерів притягають до відповідальності за 191-ю та 364-ю статтям КК України - "розтрата майна" і "зловживання владою або службовим становищем", передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні Головіну і Гейку мають обрати запобіжний захід.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Убери эту херню", - глава Нацполіції Одеської області генерал Головін намагається прочитати текст українською мовою. ВIДЕО

"Детективи Національного антикорупційного бюро та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали ексначальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна і його першого заступника Костянтина Гейка близько 07:00 у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Затримання проходило в рамках розслідування кримінального злочину за трьома частинам Кримінального кодексу: ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"). Після затримання Головіна і Гейка мають доставити в Київ для розгляду в суді клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Слідчі заходи щодо чиновників ще тривають. Провадження розслідують саме детективи НАБУ, а ДВБ здійснює їхню оперативну підтримку", - пише Преступности.НЕТ.

Пізніше Департамент комунікації Національної поліції України заявив: "Під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за участю Національного антикорупційного бюро України затримано колишнього начальника поліції Одеської області.

Колишньому начальникові поліції Одеської області інкримінується причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Керівництво Національної поліції України наголошує на непримиренному ставленні до будь-яких порушень законодавства, незважаючи на ранги співробітників, а також наполягатиме на об’єктивному розслідуванні та притягненні винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством".

Водночас "Слідство.Інфо" повідомляє, що заступника Головіна Костянтина Гейка не вдалося затримати: він зник напередодні. Нині Гейка шукають на території Одеси та Одеської області. За даними видання, ексчиновників одеської поліції підозрюють у справі, що стосується контрабанди сигарет.

НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна та його колишнього заступника Гейка 01

Дмитро Головін з листопада 1996 року працює в органах внутрішніх справ. За цей час він очолював кримінальний блок поліції Київської області та виконував обов'язки начальника поліції Київської області, а також обіймав різні посади в поліції Одеського регіону. З 2012 по 2015 рік - начальник одеського УБНОН. 20 березня 2015 року, коли в одеському ТЦ "Новий Привоз" зловмисник взяв у заручники двох працівниць аптеки, Головін умовив його обміняти жінок на себе, а потім, ставши заручником, переконав його здатися. За цей подвиг полковник Головін отримав орден "За мужність" III ступеня. З літа 2016 року очолював департамент карного розшуку НПУ. У листопаді 2016 року став начальником Головного управління Нацполіції в Одеській області. Генерал поліції третього рангу. 24 квітня 2019 року Дмитро Головін був звільнений із займаної посади за власним бажанням.

НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна та його колишнього заступника Гейка 02

Костянтин Гейко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139542
 
   
 Топ коментарі
 
божички... хорошо хоть аваков ничего не знал об этих упырях-оборотнях!
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Головін це лугансько-кримський мент, кореш кримської прокурорши Поклонської, який виїде в Криму і забуде про всі кримінальні справи в Україні. У агента путіна порошенка була чітка вказівка від путіна призначати перевірених агентів на посади керівників УМВС в ключових областях. В Вінницькі області керівником УМВС призначили Шевцова, кримського сепара, який вивозив в Крим всі дані на особовий склад добровольчого батальйона Луганськ-2 до якого він ніби то належав, а сам 42 рази перетинав кордон з Кримом, поки його батальйон вів активні бойові дії на фронті! А в Одесу призначили іншого сепара - Головіна, який кришував наркоту в Одесі і навіть воював з СБУ за право кришувати наркотрафік! На цей рахунок є цікаві покази активістів які допомагали СБУ та поліції боротись з наркомафією в Одесі.
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может сначала с бриллиантовыми прокурорами наконец разберетесь? Кормите всех своей туфтой, задержали, пожурили, отпустили, вот мера наказания современной украинской реальности.
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Хм, подвійне відчуття, обміняти себе на заручника і корупція....
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Головін це лугансько-кримський мент, кореш кримської прокурорши Поклонської, який виїде в Криму і забуде про всі кримінальні справи в Україні. У агента путіна порошенка була чітка вказівка від путіна призначати перевірених агентів на посади керівників УМВС в ключових областях. В Вінницькі області керівником УМВС призначили Шевцова, кримського сепара, який вивозив в Крим всі дані на особовий склад добровольчого батальйона Луганськ-2 до якого він ніби то належав, а сам 42 рази перетинав кордон з Кримом, поки його батальйон вів активні бойові дії на фронті! А в Одесу призначили іншого сепара - Головіна, який кришував наркоту в Одесі і навіть воював з СБУ за право кришувати наркотрафік! На цей рахунок є цікаві покази активістів які допомагали СБУ та поліції боротись з наркомафією в Одесі.
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Интересно сколько путин заплатил Порошенко,за вредительство Украине и за своего кума медведчука?Порошенко выгодно Украину продал,теперь может ехать отдыхать в Испанию,где у него вилла по соседству с Путиным,его начальником и куратором
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суть твоей тупорылой отрыжки-Порошенко агент Путина, ужОс-ужОс, и поехал отдыхать. проведи 1 (один) пример его вредительства. 4 дня проехал по рашке, от Белгорода до Самары, так херово как сегодня они не жили 20 лет, воют, поддержка педо-карлика максимум 17%, но во всем виноват Порошенко и хохлы. где логика?
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Петр Алексеич, там хватит уже...Ваша песня спета....
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ему плОтЮт не за логику, а за вонь. это "артистка кордебалета". подтанцовка, другими словами.
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за сколько откупятся интересно????????
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ПЗДЦ! сколько быдла развелось, верней повылазило из щелей. ты дура, наверняка смотрела бенефис зеленого вафлера в таможне, типа -стоп контрабанда (хотя в законодательстве ее уже нет). сообщаю тебе, лоху тупому-три недели вели консультации, сколько кому, перераспределили потоки, подняли цены на 10% и все =ПОЕХАЛО! прочел, идиот-все как раньше, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, цену подняли. цена ляжет на твой карман, ЗЕбил.
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Судя по нику- ты явный поклонник Педро (далее Педрофил). Напишу на тезах твоего поста-
". сообщаю тебе,......., сколько кому,.... перераспределили потоки, ......все как раньше, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ"
Чем ты лучше других? Ты прямо пишешь, тем самым прямо поддерживаешь своего почитателя и работодателя Педро, который воровал и грабил (не надо только писать что все шло мимо ***** , он белый и пушистый, все прекрасно знают. как назначаются и для чего все эти руководители, направители денежных потоков- так к слову, не ОДИН ДОЛЛАР США (банковская система) НЕ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ БЕЗ ВЕДОМА И РАЗРЕШЕНИЯ НАЦ.БАНКА)). Простыми словами- знаю что Сирко, вижу что Сирко, а срать не перестаю..
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"аргументация" у тебя роскошная: "все прекрасно знают" - и делов!
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щас плокулол похмелится и сразу расскажет нам о борьбе с коррупцией.
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Плокулол в отпуске, так что режим опохмела переведен в режим "бухать как во Франкфурте"
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вот крыса и сам не работает и другим не даёт. норм человек уже бы давно написал заяву и освободил место. коррупция сплошь и рядом а оно ***** то бухает то в отпуске бухает... кто на что учился...
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если бы их ещё САЖАЛИ...
и срока были не "условными"
..аХ - мечты-мечты..
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Начавшиеся задержания это конечно хорошо но с нашими судами есть большое сомнение в доведении дел до реальных сроков с конфискацией.
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божички... хорошо хоть аваков ничего не знал об этих упырях-оборотнях!
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Застрелився б? Мук совісті не витримав би? 😨
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может сначала с бриллиантовыми прокурорами наконец разберетесь? Кормите всех своей туфтой, задержали, пожурили, отпустили, вот мера наказания современной украинской реальности.
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ти б краще петі за брильянтових прокурорів 5 років нагадував,головний брыльянтовий прокурор-югік піде з посади тоді черга до них дійде
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Возможно есть честные и неподкупные,но я ни одного ещё не встретил...
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На видео с дня рождения Суркиса где в окружении ахметова, лукаш других сепаров и казнокрадов Петя задвигает тост "мне очень приятно оказаться в кругу моих друзей".
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одесские суды, самые одесские в мире... ну, вы поняли, короче..
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Сюжет американського серіалу про копів:
- Всім відділком шукають одного продажного копа в своїх рядах, який зливає інфу наркобаригам.

Сюжет українського серіалу про ментів:
- Всім відділком шукають одного чесного мента в своїх рядах, який зливає інфу ЗМІ.
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Там ще потрібно затримати злочинця Рибака нач. патрульної поліції
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Не понятно куда ветер дует- в лицо руководству МВД или в спину..??
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опять американская рыбалка - поймали, сфотались на память всем отделом и ...отпустили...
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Прийшов час збирати врожаї, весною ж ранньою саджайте!
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Никто ничего не знает по сути, но все бурно обсуждают
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Я знаю людей, которые помнят его ещё капитаном, старшим опером УБНОН. Очень хорошо отзываются.
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20 марта 2015 года, когда в одесском ТЦ «Новый Привоз» злоумышленник взял в заложники двух работников аптеки, Головин уговорил его обменять женщин на себя, а потом, став заложником, убедил его сдаться. За этот подвиг полковник Головин получил орден «За мужество» III степени.
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Лично знать Диму Головина не довелось, но по отзывам тех кто с ним работал: прирождённый опер, настоящий профессионал, был хорошим, надёжным товарищем, никогда никого не подставлял, работая в УБНОН наркотой не приторговывал (что довольно частое там явление), свои погоны заработал честно. Но заняв генеральскую должность сильно изменился. Система его испортила.
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Дмитрий Головин с марта 2012 по конец 2015 года работал главой управления ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВв Одесской области, а потом занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области.
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Во первых если нет приговора суда ,это пока все шоу,а во вторых наш прокурор жученко просто по уши в коррупции и спокойно ходит на работу ! Эти двое дети по сравнению с жученкой !
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Ранее Головин возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины, в органах внутренних дел проходит службу с 1996 года. Головин также возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевской области, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.
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За назначение Головина же выступал замминистра Вадим Троян - в прошлом активист неонацистской организации «Патриот Украины», позже - замкомандира полка «Азов». Кроме того, Троян является давним соратником Авакова, приближённым к нему ещё со времён губернаторства Авакова в Харьковской области при Ющенко.

http://timer-odessa.net/statji/kto_est_kto_v_odesskoy_politsii_687.html
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна та його колишнього заступника Гейка (оновлено)
 
 
 
 
 
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