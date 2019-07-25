 НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна та його колишнього заступника Гейка (оновлено)

Як повідомили "Думськой" джерела в прокуратурі, офіцерів притягають до відповідальності за 191-ю та 364-ю статтям КК України - "розтрата майна" і "зловживання владою або службовим становищем", передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні Головіну і Гейку мають обрати запобіжний захід.

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"Детективи Національного антикорупційного бюро та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали ексначальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна і його першого заступника Костянтина Гейка близько 07:00 у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Затримання проходило в рамках розслідування кримінального злочину за трьома частинам Кримінального кодексу: ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"). Після затримання Головіна і Гейка мають доставити в Київ для розгляду в суді клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Слідчі заходи щодо чиновників ще тривають. Провадження розслідують саме детективи НАБУ, а ДВБ здійснює їхню оперативну підтримку", - пише Преступности.НЕТ.

Пізніше Департамент комунікації Національної поліції України заявив: "Під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за участю Національного антикорупційного бюро України затримано колишнього начальника поліції Одеської області.

Колишньому начальникові поліції Одеської області інкримінується причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Керівництво Національної поліції України наголошує на непримиренному ставленні до будь-яких порушень законодавства, незважаючи на ранги співробітників, а також наполягатиме на об’єктивному розслідуванні та притягненні винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством".

Водночас "Слідство.Інфо" повідомляє, що заступника Головіна Костянтина Гейка не вдалося затримати: він зник напередодні. Нині Гейка шукають на території Одеси та Одеської області. За даними видання, ексчиновників одеської поліції підозрюють у справі, що стосується контрабанди сигарет.

Дмитро Головін з листопада 1996 року працює в органах внутрішніх справ. За цей час він очолював кримінальний блок поліції Київської області та виконував обов'язки начальника поліції Київської області, а також обіймав різні посади в поліції Одеського регіону. З 2012 по 2015 рік - начальник одеського УБНОН. 20 березня 2015 року, коли в одеському ТЦ "Новий Привоз" зловмисник взяв у заручники двох працівниць аптеки, Головін умовив його обміняти жінок на себе, а потім, ставши заручником, переконав його здатися. За цей подвиг полковник Головін отримав орден "За мужність" III ступеня. З літа 2016 року очолював департамент карного розшуку НПУ. У листопаді 2016 року став начальником Головного управління Нацполіції в Одеській області. Генерал поліції третього рангу. 24 квітня 2019 року Дмитро Головін був звільнений із займаної посади за власним бажанням.

Костянтин Гейко