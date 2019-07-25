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 Обвинувачених у теракті біля харківського Палацу спорту cуд залишив у СІЗО

Фрунзенський райсуд Харкова на черговому засіданні продовжив запобіжний захід обвинуваченим у вибуху, який стався біля Палацу спорту в лютому 2015 року, та залишив без розгляду клопотання обвинувачених про відвід колегії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суд продовжив обвинувачуваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Обвинувачувані клопотали про відвід суддів. Клопотання було залишено без розгляду", - повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив арешт обвинуваченим у теракті біля харківського Палацу спорту, - адвокат Тихоненков

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

За фактом вибуху до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про порушення кримінальної справи за ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139541
 
 
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Загинула дитина. Не знаю, якою тварюкою потрібно було б бути, щоб випустити цих виродків.
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Интересно, обменяют или Ефремов возьмет на поруки?
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По закону фемки савченко теперь мы не можем судить террористов, надеюсь новая рада отменит это блондо-недоразумение.
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22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова

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відправили пішки? навіть черепахою уже б дійшов
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