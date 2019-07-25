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 Надані США контрбатарейні системи дозволяють швидко припиняти бойову активність ворога, - Сирський

У районі проведення ООС застосовують комплекси артилерійської розвідки AN/TPQ-47, 48 та 36, які в межах військової технічної допомоги надав уряд США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю інформаційному агентству АрміяInform повідомив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.

За словами Командувача ОС, комплекси артилерійської розвідки AN/TPQ-47, 48 та 36 "разом з іншими засобами розвідки дозволяють адекватно і своєчасно відповісти на застосування ворогом засобів артилерії. Починаючи від мінометів, закінчуючи ствольною артилерією й реактивними системами залпового вогню. Зокрема, і найпоширенішими під час цієї війни БМ-21".

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Водночас він зазначив, що контрбатарейні системи потребують високого рівня підготовки військовослужбовців.

"І такого рівня досягнуто. Ці системи дозволяють швидко й остаточно припинити активність ворожих вогневих засобів, нейтралізувати загрозу для життя наших воїнів та місцевих мешканців", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139539
 
   
 Топ коментарі
 
Смерть мокшанским рептилоидам!!!
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Сирский каже неправду, найменший відрізок часу за який вдається здійснити контрбатарейний постріл це 30-40 хвилин після початку ворожого обстрілу! За цей час терористи вже покидають свої вогневі позиції і ми стріляємо просто по координатам де нікого не має! Тому контрбатарейні радари мають наводити не артилерію на ціль а ударні БПЛА, які вже мають бути в повітрі і вже мають шукати вогневі позиції ворога! А для цього потрібно мати окремий рід військ - війська БПЛА які будуть тримати в небі цілодобово сотні та тисячі БПЛА, розвідувальних та ударних, які зможуть протягом 5-10 хвилин дістатись потрібної точки на лінії фронту чи в тилу ворога і знищити ціль!
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Дай Бог нам мира на нашу землю и в сердца людей...
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Сирский каже неправду, найменший відрізок часу за який вдається здійснити контрбатарейний постріл це 30-40 хвилин після початку ворожого обстрілу! За цей час терористи вже покидають свої вогневі позиції і ми стріляємо просто по координатам де нікого не має! Тому контрбатарейні радари мають наводити не артилерію на ціль а ударні БПЛА, які вже мають бути в повітрі і вже мають шукати вогневі позиції ворога! А для цього потрібно мати окремий рід військ - війська БПЛА які будуть тримати в небі цілодобово сотні та тисячі БПЛА, розвідувальних та ударних, які зможуть протягом 5-10 хвилин дістатись потрібної точки на лінії фронту чи в тилу ворога і знищити ціль!
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Укушенного в мозг грицацуевым не читая в спам!)))
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Треба їх проти порохоботів використовувати, то ж не москалі.
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Спасибо Пороху, да ЗЕбилы, чи то дезертир домовився?
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Позволяют , если их использовать . А на практике получается несколько одиночных прилётов через 0.5 - 1.5 часа после начала обстрела .
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Радары начали поставлять ещё в 16 году... Только вот на линию разграничения они до сих пор не попадали
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