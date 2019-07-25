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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2217) наказ (163) Малайзія (24) Нечитайло (1)

 Зеленський створив делегацію України для участі в переговорах із Малайзією про передачу засуджених

Президент України Володимир Зеленський створив делегацію України для участі в переговорах із Малайзією щодо підготовки проєкту двосторонньої угоди про передачу засуджених осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний указ президента України №554/2019 від 24 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави в четвер.

Згідно з документом, очолив делегацію посол України в Малайзії Олександр Нечитайло.

До делегації також увійшли: начальник відділу міжнародних договорів і офіційних перекладів департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Сергій Коледов, завідувач відділу кримінального законодавства, законодавства про судочинство і з питань міжнародного права департаменту законодавства з питань державного будівництва Головного державно-правового департаменту Адміністрації президента України Людмила Марченко, заступник директора департаменту - начальник управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Катерина Шевченко.

Також президент затвердив директиви делегації та дозволив главі делегації вносити в разі потреби зміни до складу делегації, залучаючи до її роботи членів Експертної комісії з підготовки проєктів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу в цивільних, кримінальних справах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139537
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский создал делегацию...
Да ну?! Неужели все тем же универсальным органом?
Не позорьтесь, цензоровцы! Пишите, как есть: "зеленскому с утреца на подпись подсунули стопку разных бумажек, среди которых, например, такая: ...".
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При Петрику їх просто тихо міняли або забирали, як наприклад з Ірану, просто весільним фотографам треба зганяти в Малайзію за державні кошти.
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Даремно порохоботи стікають жовчю . Молода команда Зє робить вражаючі кроки на міжнародній арені . Першим стало відкликання послів , другим кроком стало встановлення вкрай необхідних зв'язків з Малайзією , правда невідомо для чого . Наступним кроком стане встановлення дипломатичих відносин з племенами Мумба-Юмба , відповідно з обміном офіційними візитами Президентів Високих Сторін . Зазєлі можуть пишатися своїм вибором .
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При Петре не то что такого небыло,при Петре даже не знали,что есть украинцы осужденные в Малайзии и которых можно обменять.
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При Петрику їх просто тихо міняли або забирали, як наприклад з Ірану, просто весільним фотографам треба зганяти в Малайзію за державні кошти.
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ктото из квартала решил нашару в малайзию сьездить
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ни одной перерезанной ленточки, так сказать)))
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На кого будем менять? На малазийцев или обезьянок?
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Підозрюю, в 90% випадків вони засуджені за контрабанду наркоти. Нах вони тут???
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Открою тайну,за контрабас наркоты в Малайзии "вышка"
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Разумеется)Но перевозить коробок плана-врядли кто летел бы в Малайзию.Свыше 10гр вроде-считается большой партией.Не помню,нужно искать.Но и ради 10гр точно врядли кто то поедет.
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Іноземцям дуже рідко вишку дають.Видно якійсь знайомий слугів народу там сидить якщо зі старту за Малазію взялись,а не за Таіланд наприклад.
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Со скипидаром.Я ж те написал перевод))Можешь других тролить новым словом в твоей...Ну лан.))
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Ты написал нечто весьма экзотическое. Естественно было бы ожидать, что ты признаешь, что ошибся или как-то обоснуешь, что ошибся я. А ты замолк.
Ни в одном из словарей такого значения я не увидел. Если имеется 10 человек, которые называют ******** дёгтем, от этого языку не холодно и не жарко. Даже если таких человек 110...
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я тебе уже кидал эту ссылку. более авторитетного словаря пока нет.
http://sum.in.ua/s/shmarovydlo
не видел
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Нафиг ты меня ссылками валишь?Это еще одно подтверждение,что ты 0 в мове и перестань тестить людей своими тестами по которым ты их делишь на кацапов и лахтинских.А то ж я могу спросить как в отдельных районах Кировоградской области называют бочку для хранения воды или тазик в котором можно помыться.
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Слив засчитан, Ты трижды обосралось.

1. Я тебе попросил записать весьма чётко произнесённую фразу. Там не было никаких экзотических слов. Была возможность услышать, что до и что после. Также была ясна общая тема разговора. Ты не смогло.
2. Ты задало вопрос, на который само не знало правильного ответа. Когда я тебе это показал, ты стало размазывать говно. Тупо выкручиваться то есть.
3. Ты всем продемонстрировало полное непонимание, что такое корректный тест. Не штука, деточка, придумать вопрос, на который практически никто не ответит! Что у меня в левом кармане, а? То-то же! Я ж тебя не спрашивал, что мама подсказывала девочке - там действительно трудно.

Резюме: ты продемонстрировал кацапизм головного мозга во всей красе.
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Астанавись,наркоман.Ты это не у меня спрашивал,я просто влез в разговор. Общая тема-мама пишет "пол-яблока",девочка "пiв'яблука",а нужно писать отлельно.
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может хватит размазывать? там нет и 70 символов с пробелами. мог бы написать точный текст, написал бы. не можешь. точка. а украинец, который регулярно слышит украинскую речь, может. "украинец", который украинского языка не знает, естессно, не сможет тоже.
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Я тебе писал про мазут,если уж на то пошло.Мазут,********,средство для смазки и промывки деталей..Люто ты зашкварился,кацапа,не идет у тебя с головы это,а?))
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При Петре не то что такого небыло/ и хорошо. Чтобы не было как в Израиле./Потребителей наркотиков в Израиле стало в 4 раза больше: почти треть населения 16.03.17.
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99%. Пойди стрельнись.Я ж тебе уже предлогал,юдофоб.
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99%. Пойди стрельнись.Я ж тебе уже предлогал,юдофоб./не дождёшься, украинофоб-наркоман.
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Пруф на мою юдофобию/ Трудящиеся Израиля это одно.А т.н. элита Израиля-совсем другое. Премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник ,премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина холуй. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета.Т.н.элита прогнила полностью.Спасёт Израиль Великая Еврейская Социалистическая Революция, организованная мигрантами-марксистами из СНД. Вооруженных знаниями из Истории КПСС , Диамата-Истмата, Основ коммунизма.
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Зеленский создал делегацию...
Да ну?! Неужели все тем же универсальным органом?
Не позорьтесь, цензоровцы! Пишите, как есть: "зеленскому с утреца на подпись подсунули стопку разных бумажек, среди которых, например, такая: ...".
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"Нарик" обеспокоился судьбой сидящих в малайзийских тюрьмах, наркокурьеров...
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Замполит , мозгами пораскинь ! Связано єто с МН-17 , в его уничтожении участвовали и граждане Украиньі , вот пусть и подумают , что лучше : дать показания следствию и на суде в ранге свидетеля , либо получить перспективу вьідачи в Малайзию , но не на курорт...
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Ну ты и идиот... Зачем их выдавать Малайзии, если судить будут в Нидерландах, и именно международный суд будет принимать решение о месте отбывания наказания... А, согласно международному праву, решение международной судебной инстанции, имеет "примат", над решениями судов государства, и даже, над двусторонними договорённостями государств...
Иди, учи биологию видов... А то "неперелинявшие куропатки" успеют перелинять и спрятаться...
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Малайзийцы тоже запросто могут судить и у себя - ЕС им не указ. А там всё проще - смертная казнь в порядке вещей.
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Да, вот это мощный ход на междунарщдной арене!
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А кого можуть зачепити малазійці, або бандюків що банкомати взривають або наркокур'єрів, зеелекторат.
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Малайзия -коррупционный рай.Орда там даже президента купила.
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"Федя", ну ты и ВАСЯ"... Малайзия - "конституционная монархия"... Там нет президент, а король... Правда, королева - ФСБшная "подстилка", какая-то - московская "королева красоты"...
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да нахрена эти аферисты здесь нужны? поехали людей на деньги разводить, пусть сидят там в тюряге и парятся как можно дольше, каждая сволочь должна нести ответственность за свои преступления там, где она их совершает.
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Может это к выдаче Малазии терористов сбавших Боинг?)))
Там им светит смертная казнь...
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Малайзія не визнає винною рф, вони в рф закуповують військову техніку та озброєння. До того ж не за гроші, а за пальмову оливу.
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Была инфа,шо там каких то шидофф задержали с украинскими паспортами,за наркоту,наверное в одну синагогу ходили с недоумком,вот и вся сказочка.
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Всё!? Предвыборные попрыгушки закончились?
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А нехрен в Малайзию наркоту возить, там с этим строго!
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Делегация в составе цирка с проспекта победы.
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Малайзія- стратегічний союзник рф. Вимінюють нові літаки на пальмову оливу. А за такі преференції згодні підтримувати ***** на міжнародній арені.
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Пан Зеленський у Малайзії сидіти хоче чи інакше нахіба це все?
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Краще би створив комісію по захисту і звільненню захисника Батьківщини нацгвардійця Марківа а не кримілітету.
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Даремно порохоботи стікають жовчю . Молода команда Зє робить вражаючі кроки на міжнародній арені . Першим стало відкликання послів , другим кроком стало встановлення вкрай необхідних зв'язків з Малайзією , правда невідомо для чого . Наступним кроком стане встановлення дипломатичих відносин з племенами Мумба-Юмба , відповідно з обміном офіційними візитами Президентів Високих Сторін . Зазєлі можуть пишатися своїм вибором .
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он шо, собирается Рошенку малайзицам выдать ?
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скільки вумних придурків,наче всі до одного мили унітази в інститутах міжнародних відносин.
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