 Зеленський створив делегацію України для участі в переговорах із Малайзією про передачу засуджених

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний указ президента України №554/2019 від 24 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави в четвер.
Згідно з документом, очолив делегацію посол України в Малайзії Олександр Нечитайло.
До делегації також увійшли: начальник відділу міжнародних договорів і офіційних перекладів департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Сергій Коледов, завідувач відділу кримінального законодавства, законодавства про судочинство і з питань міжнародного права департаменту законодавства з питань державного будівництва Головного державно-правового департаменту Адміністрації президента України Людмила Марченко, заступник директора департаменту - начальник управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Катерина Шевченко.
Також президент затвердив директиви делегації та дозволив главі делегації вносити в разі потреби зміни до складу делегації, залучаючи до її роботи членів Експертної комісії з підготовки проєктів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу в цивільних, кримінальних справах.
Ни в одном из словарей такого значения я не увидел. Если имеется 10 человек, которые называют ******** дёгтем, от этого языку не холодно и не жарко. Даже если таких человек 110...
http://sum.in.ua/s/shmarovydlo
не видел
1. Я тебе попросил записать весьма чётко произнесённую фразу. Там не было никаких экзотических слов. Была возможность услышать, что до и что после. Также была ясна общая тема разговора. Ты не смогло.
2. Ты задало вопрос, на который само не знало правильного ответа. Когда я тебе это показал, ты стало размазывать говно. Тупо выкручиваться то есть.
3. Ты всем продемонстрировало полное непонимание, что такое корректный тест. Не штука, деточка, придумать вопрос, на который практически никто не ответит! Что у меня в левом кармане, а? То-то же! Я ж тебя не спрашивал, что мама подсказывала девочке - там действительно трудно.
Резюме: ты продемонстрировал кацапизм головного мозга во всей красе.
Да ну?! Неужели все тем же универсальным органом?
Не позорьтесь, цензоровцы! Пишите, как есть: "зеленскому с утреца на подпись подсунули стопку разных бумажек, среди которых, например, такая: ...".
Иди, учи биологию видов... А то "неперелинявшие куропатки" успеют перелинять и спрятаться...
Там им светит смертная казнь...