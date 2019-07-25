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Все про:ДТП (2416) Зеленський (2217) кортеж (17)

 Адмінпротоколи на водіїв з кортежу Зеленського, які потрапили в ДТП, передано в київський суд, - поліція

Поліція Запорізької області передала до київського суду два адміністративні протоколи щодо двох водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, які вчинили дорожньо-транспортну пригоду в Запорізькій області.

Про це Українським Новинам повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Протоколи передали в київський суд за місцем проживання водіїв", - сказав співробітник відомства.

Також читайте: Зеленський про ДТП в Запорізькій області: Якщо співробітників УДО визнають винними - вони нестимуть відповідальність

Водіям загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів із дітьми: "Жертв немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139534
 
 
 Топ коментарі
 
- Млять, где кортеж?!!
- Где, где, в суде!
Адмінпротоколи на водіїв з кортежу Зеленського, які потрапили в ДТП, передано в київський суд, - поліція - Цензор.НЕТ 6985
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Так ерзя вже 10 разів поховала того дідика.
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Ах как подгорает... А ну давай вышморкайся
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А ты доволен шо дружина твоего сцаря автобус с детьми переехала? Чего еще ждать от малоросса..
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Главное что алкаша сплавили и его придворных регионалов. А также пачку умолишонных(типа танюшки черноволихи)
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Об Пецу , вашего шефа уже все вытирают ноги.
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а мартышки с веток гадят на слонов Адмінпротоколи на водіїв з кортежу Зеленського, які потрапили в ДТП, передано в київський суд, - поліція - Цензор.НЕТ 1388
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зелебобе нужно уже на велосипеде ездить, тогда у кортежа велосипедистов, которые будет его окружать, никто права не заберет. учился бы у педального дебила кличка, как нужно по крещатику на велике рассекать.
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Вам порохоботам уже нужно щёлкнуть поддувалом и сидеть на попе ровно. Такие кумедные вы истоты)). А как умеете верещать))... Можно цеплять вместо клаксона
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дебил иди проспись, у тебя что рояль вместо головы? сколько же вас тут зашоренных идиотов, напишешь про порохохрыка, в зебила превращают, напишешь про недомерка кретина того, который обещал кумовство искоренить, а само в первые же дни привело с собой кучу сопливых друзяк детства в порохоботы записывают. Дебилы, когда же вы своим мозгом думать начнете, а не цитатами ваших сраных кумиров.
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главное что у тебя соевый глист всегда под руками шоколадное гавно, куда ты можешь гордо вползти и скупиться так клубком в покое и радости.
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Це зветься радикалізм суспільства, обидві сторони просто не розуміють що можна бути не прихильником ні Зелі, ні Пороха.
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да не сульспильство это а тупые проплаченные свиньи, суспильство уважает чужое мнение, а эти отбросы с двух сторон умеют только ярылки вещать и кнопку спам давить.
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Яке маєм, таке маєм, на рахунок оплати не впевнений, здається мінстець вже небіжчик, а зелакеї тримаються на ентузіазмі, якщо ви помітили, то проплачені міняють місце роботи.
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да все время пишут про 11.80, каких то бригадиров и т.д. и т.п., ну вот ответь, будет человек в здравом рассудке писать это если сам не получает мзду за свои посты?
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О, наддраковые белопальтошники пришли нам рассказать, что они не такие.
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Тебя, холопа, сегодня одного отправили царскую челядь защищать?
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В окружной, я надеюсь) Ну шоб усьо было по чесному.
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Теперь все будет ок. Пеца уже отыграный материал. Можно его и его порохоботов даже не брать во внимание. Повизгивать ещё могут))
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Кто нибудь сообщит, степень и количество пострадавших в авто-катастрофе устроеной кортежем Зеленского?
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Ах как тебя порохобота заботит это. Да порохоботик? Тут ты ничего не словишь кроме как по рылу)
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так спамити може тільки проплачений. Де записатись в ЗЄботи? Який гонорар? Скіко платят? Я б в зєботікі пашол - пусть мєня научат!
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Да никто не сообщит, потому как наличие средних телесных повреждений у кого то из участников ДТП, уже влечет за собой открытие уголовного производства.
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- Млять, где кортеж?!!
- Где, где, в суде!
Адмінпротоколи на водіїв з кортежу Зеленського, які потрапили в ДТП, передано в київський суд, - поліція - Цензор.НЕТ 6985
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А что там с водилой из свинокортежа, сбившим пенсионера на пешеходном переходе в Киеве?
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А что с ним должно быть?

Пострадавший в ДТП с участием автомобиля из кортежа президента пришел в себя и признал, что нарушил правила дорожного движения, - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила)", - цитирует министра.

Видео инцидента прилагается:
https://nv.ua/ukraine/events/dtp-s-kortezhem-poroshenko-avakov-zajavil-chto-postradavshij-priznal-svoju-vinu-2456297.html
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Так ерзя вже 10 разів поховала того дідика.
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***** сєбє велосіпед у гаранта... https://t.co/siUxfxp8wq
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Повторюю що, в аварію попав не кортеж Зеленського і навіть не водії з кортежу, а орли Гельментєя, яких прекомандирували до кортежу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАдмінпротоколи на водіїв з кортежу Зеленського, які потрапили в ДТП, передано в київський суд, - поліція
 
 
 
 
 
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