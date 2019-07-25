 Адмінпротоколи на водіїв з кортежу Зеленського, які потрапили в ДТП, передано в київський суд, - поліція

Про це Українським Новинам повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Протоколи передали в київський суд за місцем проживання водіїв", - сказав співробітник відомства.

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Водіям загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів із дітьми: "Жертв немає".