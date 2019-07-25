 Адмінпротоколи на водіїв з кортежу Зеленського, які потрапили в ДТП, передано в київський суд, - поліція

Про це Українським Новинам повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.
"Протоколи передали в київський суд за місцем проживання водіїв", - сказав співробітник відомства.
Водіям загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
Нагадаємо, автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів із дітьми: "Жертв немає".
- Где, где, в суде!
Пострадавший в ДТП с участием автомобиля из кортежа президента пришел в себя и признал, что нарушил правила дорожного движения, - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила)", - цитирует министра.
Видео инцидента прилагается:
https://nv.ua/ukraine/events/dtp-s-kortezhem-poroshenko-avakov-zajavil-chto-postradavshij-priznal-svoju-vinu-2456297.html