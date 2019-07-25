EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
  1524  9
Матеріали за темою:
Все про:газ (999) Молдова (474) Майя Санду (8)

 Молдова могла б купувати реверсний газ в України, - прем'єр Санду

За словами прем'єр-міністра Молдови Майї Санду, Молдова не зможе отримувати газ із Росії, якщо поточного року не буде підписано угоду РФ з Україною про транзит газу в Європу через українську територію.

Про це в середу в Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ заявила прем'єр-міністр Республіки Молдова Майя Санду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Все, що стосується енергетичної безпеки, - це для нас надзвичайно складне питання. Молдова залежить від російського газу. Зараз, як ви знаєте, триває дискусія між Росією і Україною щодо перешкод для транзиту газу через Україну. Якщо це трапиться, і не буде знайдено рішення до кінця цього року, тоді Молдова не буде здатною отримувати газ з Росії, якщо відповідну угоду не буде підписано", - зауважила молдовський урядовець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми включили Придністров'я у формат врегулювання, але не знайшли політичного рішення. Наш приклад не дуже хороший", - прем'єр Молдови Санду про Донбас. ВИДЕО

Вона нагадала, що наразі уряд Молдови активно працює з урядом Румунії, щоб прискорити імплементацію проєкту газопроводу Ясси-Кишинів, але ці роботи не будуть завершені достатньо швидко.

"Постачання газу - це технічна проблема, але це й економічна проблема. Ми сьогодні купуємо газ у "Газпрому" за ціною, за якою ми могли б купувати його і в України, той, який вона отримує за системою реверсу", - сказала Санду.

Вона також повідомила, що Молдова працює над проєктом взаємопоєднання національних електричних мереж та енергетичних компаній із системою Європейського Союзу через Румунію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори про транзит російського газу через Україну поновляться у вересні, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович

"Цей проєкт просувається, і ми маємо підтримку з боку деяких міжнародних фінансових інституцій. Це також займе певний час, але приблизно протягом п’яти років ми матимемо альтернативи у сфері енергетики", - додала прем’єр Молдови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139529
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- А мы гланды научились дергать!
- Фу-у-у.
- Через **опу!
- Фу-у-у.
- Шуруповертом!
- О-о-о!
 показати весь коментар
 
 
Может еще пару терминалов СПГ поставить.
Интересно как раша будет ПМР снабжать?
 показати весь коментар
 
 
Пугают прекращением транзита. Украина может за счет ПГХ и реверса себя обеспечить,а ПМР? Молдова им тоже не даст (самиим нужно) и? Похерит своих,как всегда?
И газовые контракты с ЕС нарушить - и феберже открутят,и штаны с газпрома снимут!
Сейчас у Украины САМАЯ ВЫГОДНАЯ переговорная позиция по газу за все время после распада ссср.
 показати весь коментар
 
 
Да транзит-то никуда не денется, договор подпишут 100%. Но его снизят до минимально возможного (15-20 М кубов в год), да и всё. Этого хватит и Молдове, и Приднестровью. Может даже и на виртуальный украинский "реверс" хватит. А вот зарабатывать на транзите в ЕС несколько миллиардов баксов в год, как раньше, Нафтогазу уже больше не получится.
 показати весь коментар
 
не-е-е....

Ну-у-у... молдаване должны найти свой... молдаванский путь!?

Как-нибудь там... через Черногорию... Боснию и Герцоговину....??

Что-нибудь такое... специфически молдавское!

Словения уже занята... До конца географии...
Но, если, конечно, перепродать...
То тут хохляндские экспЭрты - усегда готовы!!!
 показати весь коментар
 
гас можна продавать молдаванам, но без учета количества потребного тираспольско-кацапским сволочам. те хай кизяком пользуются.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМолдова могла б купувати реверсний газ в України, - прем'єр Санду
 
 
 
 
 
 вгору