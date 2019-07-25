 Молдова могла б купувати реверсний газ в України, - прем'єр Санду

Про це в середу в Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ заявила прем'єр-міністр Республіки Молдова Майя Санду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Все, що стосується енергетичної безпеки, - це для нас надзвичайно складне питання. Молдова залежить від російського газу. Зараз, як ви знаєте, триває дискусія між Росією і Україною щодо перешкод для транзиту газу через Україну. Якщо це трапиться, і не буде знайдено рішення до кінця цього року, тоді Молдова не буде здатною отримувати газ з Росії, якщо відповідну угоду не буде підписано", - зауважила молдовський урядовець.

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Вона нагадала, що наразі уряд Молдови активно працює з урядом Румунії, щоб прискорити імплементацію проєкту газопроводу Ясси-Кишинів, але ці роботи не будуть завершені достатньо швидко.

"Постачання газу - це технічна проблема, але це й економічна проблема. Ми сьогодні купуємо газ у "Газпрому" за ціною, за якою ми могли б купувати його і в України, той, який вона отримує за системою реверсу", - сказала Санду.

Вона також повідомила, що Молдова працює над проєктом взаємопоєднання національних електричних мереж та енергетичних компаній із системою Європейського Союзу через Румунію.

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"Цей проєкт просувається, і ми маємо підтримку з боку деяких міжнародних фінансових інституцій. Це також займе певний час, але приблизно протягом п’яти років ми матимемо альтернативи у сфері енергетики", - додала прем’єр Молдови.