 Біля станції метро в Києві знайшли труп чоловіка. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
Близько 5:20 лікарі констатували, що чоловік мертвий.
Труп виявили поліцейські метрополітену, вони й зателефонували на "103". Чоловік лежав роззутим на газоні, а поруч були його кросівки. Найімовірніше, він помер близько опівночі. На вигляд загиблому було приблизно 40 років.
Під час попереднього огляду тіла слідчі не виявили на ньому слідів насильницької смерті. Від чого настала смерть - покаже експертиза. Обставини трагічного інциденту встановлюються.
Нагадаємо, раніше на Теремках зарізали 18-річну дівчину. Закривавлене тіло було в її орендованій квартирі. Вбивцею виявився хлопець Анастасії. Він утік із Києва до Полтави, де його і затримала поліція.
Агент Хауэра Стив Кенис подтвердил факт смерти, не называя причин. Известно лишь, что любимчик нескольких поколений киноманов в последнее время серьезно болел.
Хауэр широко известен игрой в "Бегущем по лезвию" Ридли Скотта, который стал культовым. Также он снимался в фильмах "Робот-полицейский", "Попутчик", "Ночные ястребы", "Взять живым или мертвым", "Кровь героев", "Слепая ярость", "Обручённые смертью", "Игра на выживание", "Зов предков", "Мерлин" и в многих других.
"Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки.Источник:https://censor.net.ua/n3139524"
Скажите, а НАХРЕНА это "напоминать"?????????????