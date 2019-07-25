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Все про:Київ (6320) Метрополітен (365) смерть (3460)

 Біля станції метро в Києві знайшли труп чоловіка. ФОТОрепортаж

У четвер, 25 липня, в Деснянському районі Києва виявили чоловіка без ознак життя. Бездиханне тіло лежало на схилі, просто біля перону станції метро "Чернігівська". На місце викликали бригаду медиків і поліцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Близько 5:20 лікарі констатували, що чоловік мертвий.

Труп виявили поліцейські метрополітену, вони й зателефонували на "103". Чоловік лежав роззутим на газоні, а поруч були його кросівки. Найімовірніше, він помер близько опівночі. На вигляд загиблому було приблизно 40 років.

Біля станції метро в Києві знайшли труп чоловіка 01

Під час попереднього огляду тіла слідчі не виявили на ньому слідів насильницької смерті. Від чого настала смерть - покаже експертиза. Обставини трагічного інциденту встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка, яка впала на колії на станції метро "Оболонь" у Києві, загинула, - поліція

Біля станції метро в Києві знайшли труп чоловіка 02

Нагадаємо, раніше на Теремках зарізали 18-річну дівчину. Закривавлене тіло було в її орендованій квартирі. Вбивцею виявився хлопець Анастасії. Він утік із Києва до Полтави, де його і затримала поліція.

Біля станції метро в Києві знайшли труп чоловіка 03
Фото: Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139524
 
 
 Топ коментарі
 
Аффтар статьи молодец. "бездыханное тело лежало на склоне", "окровавленное тело девушки ". Как говорится Шекспир и племянники.
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"Напомним, ранее на Теремках зарезали 18-летнюю девушку. Окровавленное тело......"

Скажите, а НАХРЕНА это "напоминать"?????????????
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Да у вас еще и карманы вывернут и лапти снимут
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в Киеве за сутки вроде около 40 умирает по статистике
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Ну так а ще є статистика для журнашлюх про кількість опублікованих подібних новин, щоб тримати в страху населення...
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Умер легендарный актер Рутгер Хауэр (((

Агент Хауэра Стив Кенис подтвердил факт смерти, не называя причин. Известно лишь, что любимчик нескольких поколений киноманов в последнее время серьезно болел.
Хауэр широко известен игрой в "Бегущем по лезвию" Ридли Скотта, который стал культовым. Также он снимался в фильмах "Робот-полицейский", "Попутчик", "Ночные ястребы", "Взять живым или мертвым", "Кровь героев", "Слепая ярость", "Обручённые смертью", "Игра на выживание", "Зов предков", "Мерлин" и в многих других.
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"Леди-ястреб"...самый культовый его фильм как по мне. Жаль, когда такие актеры уходят...
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Бомж с дробовиком изрядно понравился из его последних, правда это больше любителям грайндхауса пойдёт.
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Точно, вечером его пересмотрю и "Слепую ярость"... в память о Великом актере...(
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Пам'ятаю як його вперше побачив у трилері "Попутник". Геніально зіграв, хоч і роль була негативна. RIP.
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Хороший актор, дуже ******** фільми з його участю.
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Петя - суицид?
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Не зелепуп получил 4к💶 и от радости не выдержало сердце!
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Был такой случай у нас в городе, чел валялся под деревом, все мимо проходили думали что наркоман или алкаш, в итоге оказался нормальный человек у которого случился инсульт.
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Да у вас еще и карманы вывернут и лапти снимут
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автор "новини" отримає ту премію, міжнародну, шо на пе) починається!
"Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки.Источник:https://censor.net.ua/n3139524"
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кроссовки снял, а белые тапочки надеть не успел.
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Аффтар статьи молодец. "бездыханное тело лежало на склоне", "окровавленное тело девушки ". Как говорится Шекспир и племянники.
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"Напомним, ранее на Теремках зарезали 18-летнюю девушку. Окровавленное тело......"

Скажите, а НАХРЕНА это "напоминать"?????????????
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБіля станції метро в Києві знайшли труп чоловіка. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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