 Біля станції метро в Києві знайшли труп чоловіка. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Близько 5:20 лікарі констатували, що чоловік мертвий.

Труп виявили поліцейські метрополітену, вони й зателефонували на "103". Чоловік лежав роззутим на газоні, а поруч були його кросівки. Найімовірніше, він помер близько опівночі. На вигляд загиблому було приблизно 40 років.

Під час попереднього огляду тіла слідчі не виявили на ньому слідів насильницької смерті. Від чого настала смерть - покаже експертиза. Обставини трагічного інциденту встановлюються.

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Нагадаємо, раніше на Теремках зарізали 18-річну дівчину. Закривавлене тіло було в її орендованій квартирі. Вбивцею виявився хлопець Анастасії. Він утік із Києва до Полтави, де його і затримала поліція.



Фото: Інформатор