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 Політика України, Київські новини
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Все про:Кабмін (2967) КМДА (663) Кличко (635) звільнення (594) Рябошапка Руслан (55) Богдан Андрій (89)

 Це нагадування прем'єру про те, що необхідно внести подання про звільнення голови КМДА, - Рябошапка про лист Богдана до Кабміну щодо Кличка

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів з листом, у якому нагадав про необхідність внесення подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Про це в коментарі журналістам повідомив заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Це було нагадування від керівника Офісу Президента Андрія Богдана Прем’єр-міністру України про те, що необхідно внести подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", керівники місцевих державних адміністрацій призначаються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України на термін повноважень Президента. Віталій Кличко був призначений головою Київської міської державної адміністрації попереднім Президентом у червні 2014 року. Відповідно, Прем’єр-міністр має виконати вимогу закону і внести подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації", - сказав заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, Прем’єр-міністр вніс подання про звільнення всіх голів місцевих адміністрацій, крім голови КМДА.

Руслан Рябошапка зазначив, що Прем’єр-міністр має внести відповідне подання на адресу Президента. Він сподівається, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

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Водночас заступник керівника Офісу Президента закликав не політизувати питання звільнення голови КМДА.

"Є норма закону, згідно з якою голова місцевої державної адміністрації призначається на термін повноважень Президента України. Яка може бути політика у тому, що змінився Президент і термін повноважень голови місцевої адміністрації закінчився?" додав Руслан Рябошапка.

Напередодні Богдан вимагав зняти Кличка з посади голови КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці та голови Київської міської державної адміністрації, він ініціюватиме дострокові вибори мера.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139523
 
   
 Топ коментарі
 
Звичайно клоуни не знають рішення конституційного суду.яке повинні всі виконувати. Закони,конституція--для цих шмарлів не існують, бо вони гопникі.
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Жабы скачут со всех лап к корыту
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Какие нафиг заклны и конституция? Щариковы снова приходят к власти. Уже забыли что это такое за 28 лет? Забыли о их 70 летнем правлении? Ничего скоро вспомните, у них в голове ничего не изменилось. Все взять отобрать и поделить. Сожрать, просрать и искать следующего:

"Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента ГРАЖДАНСКОЙ КОНФИСКАЦИИ незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.

Ну-ну, Шариковым второй Венесуэлы захотелось?
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Говорят что кур доят...и зебилов вместе с ними.....
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Да понятно, что слухи... Не перестали ферму содержать ни в Ольгино ни минстец...
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Новую открыли.....зебобиков спонсируют.....вот ты активизировался...видать на премию рассчитываешь....
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Ты наверное в Наше живёшь... Посмотри результаты выборов президента Украины , а ещё у нас выборы в ВР прошли ...тоже результатами поинтересуйся.. Это народ проголосовал.. Не так как у вас в рашке
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Само знаешь, что пишешь *****, но не смущает тебя это.. Само, потому что пол у тебя понять невозможно... Для бота это неважно...
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Прювет, завидуешь? Ясно, что ты меряешь все премиями, ты ж за деньги тут пишешь Це нагадування прем'єру про те, що необхідно внести подання про звільнення голови КМДА, - Рябошапка про лист Богдана до Кабміну щодо Кличка - Цензор.НЕТ 554
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Чему мне завидовать?? Я на вольных хлебах с 1998-го года.....сам себе зарабатываю...в отличии от вас ботов богданы.....
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И на этом форуме я с 2004-го года...а не с так как вы...которые появились вместе с открытием ботофермы от богданы.....
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Угу, с 1994 пиши дальше, кто ж проверит.. да и поверит..
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На этом форуме есть еще люди которые тут с 2004-го года.....можешь у них сппросить...к примеру у ИгоряД...он такой же зебобик как и ты....ты ему обязательно поверишь....
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Ты же только что написал, что Я на сайте не давно, под выборы. А поскольку я тут уже много лет - делаю вывод, что ты врешь.
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ну вот, сначала с ВР поссорились, таперь с кабмином не лады...Вообще, в стране есть власть?
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Вместо спортсмена Кличко хозйством заправляет Столяр? ОК!
А вместо шоумена Зеленского хозяйством заправляет КТО?
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Не важно - это дает право Столару править Киевом и дальше?
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А то что страной правит Беня тебя похоже устраивает...да..??
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Меня не устраивает переход от темы статьи (Кличко), к твоим отдаленным бредовым рассуждениям..
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А бредовые рассуждения от зебобиков о столаре тебя устраивают..?? В твоей методичке написано что это правда..??
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Тема - Кличко и как сковырнуть этого вора с поста. Про Трампа, Путина, Марсиан - рассуждай где-то в другом месте, брысь бот!
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Прочитал комменты. Порохоботы создали параллельную реальность, где законные президент и глава КГГА Порошенко и Кличко, при этом Зеленский фашист и узурпатор, с дня на день будет Майдан
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Ты с будуна? Законным президентом является зеленский.....а законным главой КГГА является Кличко... и будут ими являться до того самого момента пока их не переизберут на выборах.....
Или же не снимут на ЗАКОННЫХ основаниях......
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Быстро ты слилось...быстро не вполне предсказуемо....
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.. а зачем мне тратить свое время на бота Кличко?.. .. ты идиот, при этом, напомню...
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Та да...боту богданы дали установки...на что ему можно тратить время...а на что нельзя....
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... иди отсюда.. посылаю тебя матом... вон.. брысь.. исчезни порохобот..
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Так хто в нас Президент ? Богдан чи Зєлєбєня ? І кого дурить ця рябашапка видаючи бажане за реальність ? Папери такого рівня і змісту може підписувати лише Перша особа . Зав канцелярією та зав офісом може написати : " Я вибачаюсь , але вимушений вам нагадати що відповідно до ......" . А в листі богдана іде прямий імператив ! Кого дурите зазєлі і рябашапки ? Скоріш за все самі себе щоб не було так страшно в очікуванні Майдану . Хоча остільки в нас президентом є кожен то і бодя певно теж себе таким вважає.
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Все твои посылания зебобик...мне фиолетовы у крапинку.... так что надувай щеки дальше....
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Достаточно посмотреть на подпись этого Богдана,-первым местом там отчетливо читается слово бог и далее почти неразборчиво.Это и все что про него нужно знать.Узкие специалисты могут объяснить подробнее.
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вы порохоботы прежде чем обсыпать всех почитали бы сначала Законы в последней редакции,
Что бы не было как в последний раз обосрались в КС с досрочными выборами в ВР
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе нагадування прем'єру про те, що необхідно внести подання про звільнення голови КМДА, - Рябошапка про лист Богдана до Кабміну щодо Кличка
 
 
 
 
 
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