 Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Інформаційний спротив", про це командувач ССО ЗСУ Ігор Луньов заявив на брифінгу, підбиваючи підсумки 3-ї річниці їхнього створення.

Зокрема, Луньов зазначив, що вже сьогодні в ССО повністю замінили радянські снайперські гвинтівки СГД на гвинтівки українського виробництва UR-10, а також на зброю іноземного виробництва Savage 338 калібру та снайперські гвинтівки Barrett.

Також він додав, що для ССО поставили низку безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, і сьогодні безпілотними літальними апаратами ССО забезпечені на 100 відсотків.

Крім іншого, поточного року було введено в дію окрему номенклатуру озброєння та військової техніки ССО. Порівнюючи забезпечення речовим майном та екіпіруванням бійців ССО ЗСУ і Сполучених Штатів, Луньов зазначив, що вартість екіпіровки бійця ССО США може сягати 100 тисяч доларів, тоді як українського бійця ССО - лише 15 тисяч доларів.

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"Відповідно до державного оборонного замовлення, ми до 2025 року повністю переходимо на інші зразки озброєння. На сьогодні ми вже маємо, хоча і не в повному обсязі, такі зразки. Це - броньований автомобіль Hummer, сучасні радіостанції, які також забезпечують закритий зв'язок", - повідомив Луньов.

Він уточнив, що на сьогодні перелік майна бійців ССО становить 175 найменувань.

Нагадаємо, раніше Луньов повідомив, що Сили спеціальних операцій першими серед інших видів військ Збройних сил України досягли сумісності з НАТО.