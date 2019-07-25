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 Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов

До 2025 року українські Сили спеціальних операцій повністю перейдуть на стандарти озброєння і речового забезпечення, введені в країнах НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Інформаційний спротив", про це командувач ССО ЗСУ Ігор Луньов заявив на брифінгу, підбиваючи підсумки 3-ї річниці їхнього створення.

Зокрема, Луньов зазначив, що вже сьогодні в ССО повністю замінили радянські снайперські гвинтівки СГД на гвинтівки українського виробництва UR-10, а також на зброю іноземного виробництва Savage 338 калібру та снайперські гвинтівки Barrett.

Також він додав, що для ССО поставили низку безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, і сьогодні безпілотними літальними апаратами ССО забезпечені на 100 відсотків.

Крім іншого, поточного року було введено в дію окрему номенклатуру озброєння та військової техніки ССО. Порівнюючи забезпечення речовим майном та екіпіруванням бійців ССО ЗСУ і Сполучених Штатів, Луньов зазначив, що вартість екіпіровки бійця ССО США може сягати 100 тисяч доларів, тоді як українського бійця ССО - лише 15 тисяч доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили спецоперацій першими в ЗСУ досягли сумісності з НАТО й отримали сертифікацію, - Луньов

"Відповідно до державного оборонного замовлення, ми до 2025 року повністю переходимо на інші зразки озброєння. На сьогодні ми вже маємо, хоча і не в повному обсязі, такі зразки. Це - броньований автомобіль Hummer, сучасні радіостанції, які також забезпечують закритий зв'язок", - повідомив Луньов.

Він уточнив, що на сьогодні перелік майна бійців ССО становить 175 найменувань.

Нагадаємо, раніше Луньов повідомив, що Сили спеціальних операцій першими серед інших видів військ Збройних сил України досягли сумісності з НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139521
 
   
 Топ коментарі
 
про броники оказалось фейком от Трубы и его кореша Портнова....
Специально запустили перед выборами для зебилов....
Закрыли дело уже...
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Мила Нелла - так свинарчуки уже в команде сопли...

Что.., не знали?
Гуглите...
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шось вже строки відсунулись
дякуємо, кловани!
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А что, надо было пообещать за пятницу, на полдевятого утра?
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Так те сроки были нереалными - чистый ПиАр. Вы читайте, что говорят по поводу сроков эксперты НАТО, а не популисты По&Ко.
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Да,хотелось бы как то ужать этот срок до 2-3 лет
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Если есть лишнее бабло, перевооружайтесь. Только не продешевите и не забывайте о брониках, попиленных армейскими и штатскими крысами. И о многом другом, тоже попиленным теми же крысами.
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про броники оказалось фейком от Трубы и его кореша Портнова....
Специально запустили перед выборами для зебилов....
Закрыли дело уже...
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Как это закрыли? Одна комиссия сказала - всё класс! Другая - всё плохо! А! Давайте замнем для ясности! Победила дружба! И кто в дураках? Мы. А нельзя ли хоть кого-нибудь из этих комиссий в кутузку? Для ясности. Детский сад какой-то.
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ЧЕСТЬ

отдай ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ -
а потом что- то вякай .
Ставленик свинарчуков !
Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 8669 Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 8669
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Мила Нелла - так свинарчуки уже в команде сопли...

Что.., не знали?
Гуглите...
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свинарчуки в бегах
в команде ЗЕ они могут быть разве что по программе защиты свидетелей
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Во-первых: честь дезертирам не отдают! Во-вторых: уважение нужно заслужить...( и не в фонтанах).
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И кто из них двоих дезертир ?

Был Приговор Военного Трибунала ?
*****
Один вижу Избранный 73.4 % Граждан Украины - Главнокомандующий.
Второй - назначенец мародеров !
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если к этому году НАТО не перейдёт к стандартам Украины...НАТО в открытой войне не противостояло такой державе как Россия (Сирийские пострелялки не идут в сравнение с украино-российской войной).
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а если все те "кулибинские самоделки".которые наши УКРАИНСКИЕ бойцы сделали для нужд обороны перевести на промышленные рельсы.то где там будет это НАТО...Показателен был в 14 году обычный мусоровоз,переделанный под БТР и вполне справлявшийся с функциями БОЕВОЙ машины.И воен. специалисты (не украинские,кстати.оценили весьма низкую цену при хороших боевых качествах)...а пацанчик-десятиклассник,сделавший ДЕЙСТВУЮЩУЮ модель дрона-перехватчика,который ЛЕГКО может охотиться за вражескими дронами,просто захватив их (как ястреб птаха) и принести на свою базу.так ведь порошенковские оборонпромовские "военспецы" просто плевали на те разработки и спрятали их по сейфам (Россия не разрешила)....
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https://censor.net.ua/photo_news/324568/broneavtomobili_sakson_postupyat_na_voorujenie_posle_dorabotki_i_ispytaniyi_turchinov_videofotore
Вот это чудо полицейской мысли и есть ваши закупки в НАТО.
Вершина Боевой Машины пехоты в21-м веке .

Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 8845
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на этой машине пусть ездит на рынок семейка турчинова....У нас пацаны на "передке" показали действительно шедевры и причём во вполне рабочем положении.А эту хрень Турченя вместе с Порося скупило для отмывки краденного от "оборонки"
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Все пошло на пользу оффшорников - свинарчуков .
Денех - неТ ! Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 7256
2014 год .
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokug
03.04.16 23:55 Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг "Рошена
РАССЛЕДОВАНИЕ Герой Панамских Оффшоров ! Иловайск 24.09.2014
Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 795
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Лунев последнее время аж из трусов выпрыгивает, пытается выслужитьься, увидев на выборах, что ******** больше не сможет крышевать
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Нина Лабунская
Новое -
хорошо забытое старое . Однако надо ответить вечно вчерашним !
*****
Чужие - на этом празднике ж и з н и !
И учитесь с достоинством проигрывать ,для начала выборы -
ПРЕЗИДЕНТА Украины ; -победил ЗЕ с командой - 73,4 %!!!
Парламента - 253 голов у ЗЕ !**** 6 000 000 миллионов Украинских Граждан выбросили Вас на свалку истории.
Мажоритарки - - 128 штыков !
и полный завершающий разгром будет на местных выборах .
Как профффесиОналы -Вы , не уважаемые, полные "о". (нули).
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Тобто до 2025го як мінімум, планується вести стрілянину на Донбасі.
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Модер, а это нормально, когда тролли по типу Мила Нелла и Ко засоряют ленту тоннами хлама из-за поребрика?
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Kamate Kaora
эти тонны хлама и есть наша жизнь 5 лет под мародерами .
https://censor.net.ua/news/3114527/est_fakty_v_tyurmu_net_faktov_prekratite_raskachivat_situatsiyu_v_armii_i_v_gosudarstve_poroshenko_video/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_69237945
"Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО
Президент Украины Петр Порошенко на передовой призвал ...

.....

обещал отрубать руки за воровство в армии

12 октября16:54
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Трите сами ,друзья,и посылайте подальше русосвинов ,не надо все валить на модератора
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уже всей страной отправили ))) рузорошен смешной % взял )))) так шо уже почти без разницы высеры его ботофермы,выброшенные деньги )))
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А ну ка русня рошеновская, быстро накинули дерьмеца в чем тут зрада, и где тут рояль ))))
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Цензор.НЕТНовиниТехнологіїСили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов
 
 
 
 
 
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