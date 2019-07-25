 Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Інформаційний спротив", про це командувач ССО ЗСУ Ігор Луньов заявив на брифінгу, підбиваючи підсумки 3-ї річниці їхнього створення.
Зокрема, Луньов зазначив, що вже сьогодні в ССО повністю замінили радянські снайперські гвинтівки СГД на гвинтівки українського виробництва UR-10, а також на зброю іноземного виробництва Savage 338 калібру та снайперські гвинтівки Barrett.
Також він додав, що для ССО поставили низку безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, і сьогодні безпілотними літальними апаратами ССО забезпечені на 100 відсотків.
Крім іншого, поточного року було введено в дію окрему номенклатуру озброєння та військової техніки ССО. Порівнюючи забезпечення речовим майном та екіпіруванням бійців ССО ЗСУ і Сполучених Штатів, Луньов зазначив, що вартість екіпіровки бійця ССО США може сягати 100 тисяч доларів, тоді як українського бійця ССО - лише 15 тисяч доларів.
"Відповідно до державного оборонного замовлення, ми до 2025 року повністю переходимо на інші зразки озброєння. На сьогодні ми вже маємо, хоча і не в повному обсязі, такі зразки. Це - броньований автомобіль Hummer, сучасні радіостанції, які також забезпечують закритий зв'язок", - повідомив Луньов.
Він уточнив, що на сьогодні перелік майна бійців ССО становить 175 найменувань.
Нагадаємо, раніше Луньов повідомив, що Сили спеціальних операцій першими серед інших видів військ Збройних сил України досягли сумісності з НАТО.
дякуємо, кловани!
Специально запустили перед выборами для зебилов....
Закрыли дело уже...
отдай ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ -
а потом что- то вякай .
Ставленик свинарчуков !
Что.., не знали?
Гуглите...
в команде ЗЕ они могут быть разве что по программе защиты свидетелей
Был Приговор Военного Трибунала ?
*****
Один вижу Избранный 73.4 % Граждан Украины - Главнокомандующий.
Второй - назначенец мародеров !
Вот это чудо полицейской мысли и есть ваши закупки в НАТО.
Вершина Боевой Машины пехоты в21-м веке .
Денех - неТ !
2014 год .
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokug
03.04.16 23:55 Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг "Рошена
РАССЛЕДОВАНИЕ Герой Панамских Оффшоров ! Иловайск 24.09.2014
Новое -
хорошо забытое старое . Однако надо ответить вечно вчерашним !
*****
Чужие - на этом празднике ж и з н и !
И учитесь с достоинством проигрывать ,для начала выборы -
ПРЕЗИДЕНТА Украины ; -победил ЗЕ с командой - 73,4 %!!!
Парламента - 253 голов у ЗЕ !**** 6 000 000 миллионов Украинских Граждан выбросили Вас на свалку истории.
Мажоритарки - - 128 штыков !
и полный завершающий разгром будет на местных выборах .
Как профффесиОналы -Вы , не уважаемые, полные "о". (нули).
эти тонны хлама и есть наша жизнь 5 лет под мародерами .
https://censor.net.ua/news/3114527/est_fakty_v_tyurmu_net_faktov_prekratite_raskachivat_situatsiyu_v_armii_i_v_gosudarstve_poroshenko_video/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_69237945
"Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО
Президент Украины Петр Порошенко на передовой призвал ...
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обещал отрубать руки за воровство в армии
12 октября16:54