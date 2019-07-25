 Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ

Старт пілотному проєкту дав Кабінет Міністрів 24 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці", - пояснили в міністерстві.

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Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків, зазначили в МОЗ.

І додали, що обов'язкове маркування буде поступово вводитися з 2021 по 2023 рік.

У міністерстві зазначили, що ці зміни відбуваються в межах Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.



