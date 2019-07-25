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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ліки (287) Мінздоров'я (904) фальсифікат (251)

 Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ

У вересні в аптеках з'являться препарати зі спеціальним маркуванням, за яким можна буде переконатися, що ліки не підроблені, а з кінця року українці вже зможуть самостійно контролювати оригінальність ліків за допомогою смартфона.

Старт пілотному проєкту дав Кабінет Міністрів 24 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці", - пояснили в міністерстві.

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Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків, зазначили в МОЗ.

І додали, що обов'язкове маркування буде поступово вводитися з 2021 по 2023 рік.

У міністерстві зазначили, що ці зміни відбуваються в межах Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.

Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ 01
Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139518
 
   
 Топ коментарі
 
От же клята баба!
Спочатку поламала схеми на імпорті тодоровим і богомолець з різними бахтєєвими, а тепер ще хоче й підробні й "ліві" ліки викорінити!
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если ты не хочешь что бы тебе писали то не лезь со своим малоросским мнением на Цензор . пришла в голову какая то хрень . напиши на ее бумажке скрути в трубочку и засунь себе в задницу . и всем будет хорошо и тебе приятно и остальным не придется твои высеры читать Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4215
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ведьма она или не ведьма вопрос десятый . а в данном случае инициатива очень здравая . в наших аптеках подделок не менее 50 % . и с этим что то нужно делать
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когда уже закончится это вальпургиева ночь, костлявая американская ведьма сядет на метлу и уберется в свой Салем?
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ведьма она или не ведьма вопрос десятый . а в данном случае инициатива очень здравая . в наших аптеках подделок не менее 50 % . и с этим что то нужно делать
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расскажи это жителя села, у которых 100% наличие смарфонов
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хорошо . давай не будем ничего делать . пускай все остается как было при Богатыревой . из оригинальных препаратов только активированный уголь

а на счет отсталости сельских жителей ты не прав . мама вернулась со своей малой Родины ( Волынь ) так там и многие городские жители могут позавидовать селянам
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давай ты останешься со своим соевым мнением и не будешь его навязывать другим, особенно писать мне, что тебе давай, а что не давай
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если ты не хочешь что бы тебе писали то не лезь со своим малоросским мнением на Цензор . пришла в голову какая то хрень . напиши на ее бумажке скрути в трубочку и засунь себе в задницу . и всем будет хорошо и тебе приятно и остальным не придется твои высеры читать Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4215
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я так понял в своей соевой дупе уже ворох скрученных бумажек, поэтому ты и приползло на цензор советы раздавать что с ними делать.
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ну так себе ответ . на слабую троечку . попробуй еще раз
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А Вы разве не в курсе, что жители села приобретают лекарства в ФАПах?
А у фельдшера смартфон будет, да и маркировкой фельдшер разберется.
Так что передайте привет Зурабову, бывшему глав аптекарю по четным, а по нечетным - бывшему послу РФ в Украине.
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я пока в курсе, что ты строчишь посты под прокси, как обычный соевый сыкун, который боится, показать в какой стране он живет. То, что когда то там будет, будешь рассказывать на своей соевой планерке и пригласи туда побольше фельдшеров, дашь им конкретный ответ, когда они все получат смартфоны.
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вообще вы ЗЕленые забавные ребята . когда Вовка трындит про "государство в смартфоне " это нормально . а тут вдруг оказывается что смартфоны не у всех . так ты этот аргумент Вовочке приведи . а то ведь он думает что все как и он на Теслах ездят и Айфонами пользуются
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слышишь соевый балбес, задай вопрос вовке почему он трындик про государство в смарфоне, я тебе писал посты о государстве в смартфоне? нет? тогда стули свою пельку и не бреши как порохокрячина 5 лет подряд. найдешь зелебобу и спросишь у него, тебе все понятно соевая прокладка?
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да я смотрю ты неистовый Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3632 прости что назвал тебя зелюком . а если просто ******* ? так годится ?
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во как, сдулся ты соевый глист, и это неплохо, слабенький ты, как впрочем и вся ваша ботоферма.
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да сдулся . ну куда уж мне до такого надутого индюка как ты а вообще то спорить интересно с умным оппонентом а не стаким бараном как ты . как с тобой спорить если у тебя главный прием это почаще вставлять слово "соевый " так понимаю это делает любой написанный тобою бред умным и аргументированным ответом
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а ты почаще вставляй слово *******, это тебя позиционирует как умного и аргументированного оппонента, такого себе аристократа в десятом поколении.
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ну и что это было ? написал . отправил . а потом сразу же удалил ? что . наконец то даже самому дошло что идиот и решил не позориться ? Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9552
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нет, удалил потому, что не объективно написал, ты не писал про старого, а я напраслину не возвожу, прочитал не так, поэтому тот мой пост не соответствовал действительности, читай следующий, там все точно написано. Что касается идиотов, то именно идиоты все время вспоминают о них именно по идиотски, ну тебе идиоту это не понять.
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не интересно пишешь . нет искры . нет задора . слово соевый ни разу не встаил . не обидно . перепиши еще раз Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4427
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ладно ущербный . некогда мне с тобой . работа стоит . хорошего дня и читай книги . в спорах с оппонентами помогает Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1620
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ха-ха, ущербный, ну что ещё может написать такой потомок аристократов как ты.
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violator: ну у вас и терпение этому хамлу еще и слова для ответа подыскивать. Сочувствую...
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У ЗЕлебобиков с логикой трудности.
Не заря же "*********"(С) Ликбез собирается устраивать для нардепов, обучать началам арифметики ЗЕлебобиков в Раде.
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брякни что нибудь умнее соевый глист, набил уже аскомину тупить про кацапов
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нестройным рядом идешнах на рф учиться стрелять из лука...
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за тобой очередь просили не занимать, ты последний, кого там дожидаются.
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От же клята баба!
Спочатку поламала схеми на імпорті тодоровим і богомолець з різними бахтєєвими, а тепер ще хоче й підробні й "ліві" ліки викорінити!
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что она там поломала? теперь Украина платит на за 2 года вперед за лекарства, ответь мне где деньги все это время находятся?
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А что мешает нанести замечательную маркировку на упаковку с говном?
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Хорошая в принципе идея
Только лекарство вначале купить надо, чтобы оно в руки попало и можно было код отсканировать.
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Я в Украине покупаю когда бываю всякую там перекись водорода, Сорбекс. Ещё что-то, обязательно знакомые просят что-то привезти.

Мне ни разу не давали лекарства в руки до того, как я расплатилась.

Говоришь название, тебе его пробивают, складывает в пакетик и после оплаты даёт в руки.
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Наверное имеется ввиду возможность проверки что бы вернуть товар. Иначе не имеет смыла.
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Наверное в витрины повыставляют пустые пачки
Но покупать будешь другую-то. Со склада.

Насчёт вернуть - не знаю, насколько это реально.

Идея в принципе с кодами хорошая, только реализация пока вообще непонятна.
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Просканировав код мы проверим только оригинальность самого кода и не более того,код приклеенный производителем и продавцом может дать гарантию только одну - наивности покупателя.
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Думаю, що це буде щось на зразок пляшки самогону з приклеєною акцизного маркою.
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"В сентябре в аптеках появятся препараты со специальной маркировкой, по которой можно будет убедиться, что лекарства не поддельные"

а как убедиться что специальная маркировка не поддельная?
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Все так,теперь производитель будет покупать маркировку у какой то хитрой фирмы за 5 - 10 гривен на упаковку,десятки и сотни миллионов упаковок за год - хороший доход для американки.
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не всем производителям будут продавать такие маркировки.
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Ух ты,как все строго будет,продавать будут только тем кто платит.
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все как обычно. Только тем у кого есть лицензия.
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Разумеется,купи у минздрава лицензию,потом купи наклейку с кодом,потом заплати проверяльщикам минздрава,которые проверят правильные ли у вас лицензии и наклейки - бизнес у минздрава просто чудесный.
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Если бы было все так просто, то китайская экономика не процветала.
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Не понял.....
Чем это будет отличаться от акц марки, которую подделывают - аж гай гудыть?
Разве что отсканировав в приложении высветится вся инфа по лекарству, вплоть до конечной точки продажи. А если просто будет мигать зел огонек - это них-я не значит.
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здоровье в смартфоне?
Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств когда они их примут..
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Бред, как и вся реформа. Ни какой подготовки. "Ломаем плотину, а там может кто-то выплывет."
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Якби в в уряді було більше таких як Супрун, то Україна подолала би корупцію і мешканці жили не гірше як в ЄС. Це ж вона з молодою командою поламали схеми корупції та зловживань богомолець, мусіями , тодоровими, бахтєєвими ...... Недаром проти неї ополчилась ця зграя, не дає наживатись на людських проблемах.
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И что? Наклеенная марочка - гарантия от подделки? И все, имеющие на подделке медпрепаратов, многие сотни миллионов долларов, внезапно исправятся, покаются, и откажутся от своей деятельности? Сканировать, говорите? Смартфоном? А не проще ли произвести посадки? Ведь все компетентные товарищи прекрасно знают кто, где, сколько, кому и как.
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Ты заблудился ,со своими предложениями в госДуру, чебу рашка...
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Опять возникаешь, Чмо-пердос? Ну-ка брысь под шконку!
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Супрун не вкурсі напевно що як постачальник приїзджає в мережу від дає оригінальні лікарства і підроблені під ті самі серії... А ще є місцевий фальсифікат, який переважно іде по медичним закладам , лікарі спеціально виписують деякі припарати, бо знають що там просто крохмаль, і дають їх за рахунок держави а нормальні препарати ідуть в продажу...

А не можна кримінальну відповідальність за підробку лікарств ввести, а то ці акцизні марки коди це все для лохтората. Всі підроблені лікарства мають ті самі серії що і оригінал. А в нашій країні та же компанії яка буде продавати виробникам продасть на чорний ринок. Так як зараз робиться з акцизними марками.
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Далой прививки!
Далой Доктора Смерть!
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