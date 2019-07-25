 Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ

Старт пілотному проєкту дав Кабінет Міністрів 24 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці", - пояснили в міністерстві.
Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків, зазначили в МОЗ.
І додали, що обов'язкове маркування буде поступово вводитися з 2021 по 2023 рік.
У міністерстві зазначили, що ці зміни відбуваються в межах Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.
а на счет отсталости сельских жителей ты не прав . мама вернулась со своей малой Родины ( Волынь ) так там и многие городские жители могут позавидовать селянам
А у фельдшера смартфон будет, да и маркировкой фельдшер разберется.
Так что передайте привет Зурабову, бывшему глав аптекарю по четным, а по нечетным - бывшему послу РФ в Украине.
Не заря же "*********"(С) Ликбез собирается устраивать для нардепов, обучать началам арифметики ЗЕлебобиков в Раде.
Спочатку поламала схеми на імпорті тодоровим і богомолець з різними бахтєєвими, а тепер ще хоче й підробні й "ліві" ліки викорінити!
Только лекарство вначале купить надо, чтобы оно в руки попало и можно было код отсканировать.
Мне ни разу не давали лекарства в руки до того, как я расплатилась.
Говоришь название, тебе его пробивают, складывает в пакетик и после оплаты даёт в руки.
Но покупать будешь другую-то. Со склада.
Насчёт вернуть - не знаю, насколько это реально.
Идея в принципе с кодами хорошая, только реализация пока вообще непонятна.
а как убедиться что специальная маркировка не поддельная?
Чем это будет отличаться от акц марки, которую подделывают - аж гай гудыть?
Разве что отсканировав в приложении высветится вся инфа по лекарству, вплоть до конечной точки продажи. А если просто будет мигать зел огонек - это них-я не значит.
ета новость для зеленых...
Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств когда они их примут..
А не можна кримінальну відповідальність за підробку лікарств ввести, а то ці акцизні марки коди це все для лохтората. Всі підроблені лікарства мають ті самі серії що і оригінал. А в нашій країні та же компанії яка буде продавати виробникам продасть на чорний ринок. Так як зараз робиться з акцизними марками.
Далой Доктора Смерть!