EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Економіка, Суспільство
  7141  271
Матеріали за темою:
Все про:Тарифи на воду (239) Герус (30) Електрика (277)

 Холодна вода для населення може подорожчати на 15%

Вітчизняні водоканали на тлі підвищення цін на електроенергію для промисловості внаслідок запуску ринку електроенергії з 1 липня хочуть збільшити тарифи на холодне водопостачання на 15%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам повідомив представник президента в уряді Андрій Герус після засідання уряду в середу.

"Для українських підприємств зросла на 30% ціна на електроенергію. Для багатьох це є проблемою. В першу чергу - для водоканалів. Вони вже приходять і просять підвищити тариф на холодну воду для населення... Водоканали вже хочуть підвищити тариф на холодну воду на 15%", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шукаємо економічну модель, як малозабезпеченим людям віком за 70 років не платити за комуналку, - Зеленський

Як повідомлялося, 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який було ухвалено у квітні 2017 року. Цей закон передбачає впровадження більш конкурентних відносин на енергоринку, зокрема на роздрібному, а отже, кінцевий споживач у майбутньому зможе обирати постачальника електроенергії. Закон відповідає вимогам Третього енергетичного пакету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139517
 
   
 Топ коментарі
 
Порох и К никак не успокоятся))да зебилы?
 показати весь коментар
 
Про зеленого , даже не хочется говорить.....................
 показати весь коментар
 
Будете разгребать? Не ври, не будете. Будете сидеть и вначале как можно, отмазывать зелень, затем варнякать в их адрес, а после проклянете. И все не слезая с дивана.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
ОТОЛОЖЕНО НЕ ОТЛОЖЕНО ! КОГО ****! ЕСТЬ РЕШЕНИЕ СУДА НКРЕ ВНЕ ЗАКОНА СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВСЕ ПРИНЯТЫЕ ИМ РЕШЕНИЯ НЕЗАКОННЫ!!
 показати весь коментар
 
Пока шо ипут тебя, зебилушко) Покричи Зе-зе-зе
 показати весь коментар
 
 
давай подождем когда в раду зайдет партия ЗЕЛИ, вот тогда и будем делать выводы кто кого имеет!!
 показати весь коментар
 
Розумна пропозиція, а то виглядає як Трамп два місяці на посаді, а керує Обама.
 показати весь коментар
 
Ау так для того и приняли закон о рынке чтоб тариф формировался на конкурентной основе а не назначался в комиссии по тарифам.
 показати весь коментар
 
Комиссия ограничивает максимум цен. Назначает ее президент зеленский.
 показати весь коментар
 
Назови хоть одного члена этой комиссии назначенного Зеленским? Да и вообще чего орать если еще ничего не повысили.
 показати весь коментар
 
Ты реально зебил))) Ручка у буратина есть? И листок бумаги?
Назначить новых дело двух минут, тем более єто его обязанность. Кроме того оно прямо обещало тарифы понизить.
 показати весь коментар
 
 
На газ уже понизили на 27%, а на воду еще повышения не было, а если и будет то это вина исключительно Гроси, Рады и Пети.
 показати весь коментар
 
Ты просто тупое зелёное быдло. Рабатывать не пробовал, что бы не скулить за смешные цены на коммуналку? Рабу денег на оплату труда дают ровно столько, что бы он не сдох от голода.
 показати весь коментар
 
Так вам же мешал роттердам... или уже все?))))
 показати весь коментар
 
 
Возрадуйтесь секта 1дня+1обіду. Вода не головне. Головне сцяки в очі, а вони безкоштовні.
 показати весь коментар
 
 
То нащо він потрібен ринок електроенергії?
 показати весь коментар
 
нужен транш от МВФ, ну и надо было думать, когда заливались проклятьями из за роттердама)
 показати весь коментар
 
 
ыыыы))) через ДВА ДНЯ после выборов.
Для бениных метзаводов тарифы в минус для зебилоидов в плюс. Ну не красота)
 показати весь коментар
 
 
Тарифы для ВСЕЙ промышленности выросли на 30% благодаря принятому Петей энергорынку, инфа для соевых дебилов.
 показати весь коментар
 
надо срочно фото зеленского в фейсбук и текст типа "ставьте 1, если поддерживаете повышение, 2 - если против". говорят, очень действенная мера.
 показати весь коментар
 
 
ну и нахера те танки?

достатoчно одного идиота - и страны нет....
 показати весь коментар
 
 
Помиляєшься друже, просто треба певній частині населення подивитись на тих лакеїв, а потім буде весело.
 показати весь коментар
 
 
Все може бути, але зелених довбнів за Збруч та Дністер вже не пустим, нехай зеленіють.
 показати весь коментар
 
 
не дайте Украіну зеленим свиням по кацапіі рознести...
а вони вже в вас.....
 показати весь коментар
 
Ну 8-12 областей їм не перепаде, за інші я не можу говорити, буде ЗУНР, це краще ніж колонія мордви.
 показати весь коментар
 
Украіна - от сама до болю любима...
обламкі? - війна.....
 показати весь коментар
 
 
Ще ні, народ не роздуплився, в Зелі є шанс.
 показати весь коментар
 
Олекса, все, Пороха нема, все в руках лакеїв, з 24 серпня любий косяк на попередника не спишеш.
 показати весь коментар
 
 
Та зрозуміло, Петрик втік, хто тарифи піднімає, Петрик по скайпу?
 показати весь коментар
 
 
ГРОСЯ подымает! ГРОСЯ еще в кресле сидит!
 показати весь коментар
 
все гімно - як не ляж буде порох!
шо як гарно? - думаю не буде зовсім, а як буде то першій залайкую....
 показати весь коментар
 
 
Ета фсьо амерікоси і парашенка падстроілі. Прі чьом тут вовік? Он проста іграєт на роялє.
 показати весь коментар
 
 
Думав, що прахоботи здохнуть після президентських виборів, потім після виборів до ВРУ.
Глибоко помилився Холодна вода для населення може подорожчати на 15% - Цензор.НЕТ 8165
Прахаботи то є паразити, яких навіть дуст не бере. Холодна вода для населення може подорожчати на 15% - Цензор.НЕТ 4615
 показати весь коментар
 
 
Клятий Петро, але в Зеленського в руках всі гілки влади і тарифоцид не пройде, з 24 серпня всі тарифи будуть знижені, шах і мат порохоботам. Холодна вода для населення може подорожчати на 15% - Цензор.НЕТ 6629
 показати весь коментар
 
 
прахоботам тарифи повисить на 100%
зебілам тарифи понизити на 100% за рахунок прахоботів.

Ну щось так приблизно.
 показати весь коментар
 
Буду чекати і сміятись, похизуєшся квитанцією за вересень наприклад?
 показати весь коментар
 
 
А где интересно оте прикольные ники типа - "Голосуем квитанциями за ЖКХ"?
Их тут столько бегало ДО выборов))))
 показати весь коментар
 
 
бидло відголосувало. тепер бидло готове до стрижки і бєня починає збір урожаю
 показати весь коментар
 
 
А ти що робиш свинорилий у Польщі?
Свиням гній прибираєш.
 показати весь коментар
 
****!!! Зеленский!! Я ж тебе поверил... я ж за тебя голосовал.. ты ж обещал снизить тарифы, а когда стал презедентом наоборот повышаешь их...!!!
Ты как Янукович!!!!
 показати весь коментар
 
 
То не він, то Порошенко, Зеля ще лісапеда шукає.
 показати весь коментар
 
...Пєндалік украв лісапєт щоб в ДБР доїхати, бо його авто евакували на штрафмайданчик.
 показати весь коментар
 
Ех Олекса, будеш каятись але піздно, до сраки Порох з його корупцією, ти проміняв Україну на тульский пряник.
 показати весь коментар
 
 
Виборці зеленського. Порохоботи лаять вас не зате, що ви хотіли змін на краще. Всі за це. Вас лають за те що ви це зробили найдурнішим методом. Як кажуть застав дурня богу молитись він і лоба розшибе. Це про вас.
 показати весь коментар
 
 
ты бы лучше вспомнил кто тебе обещал повышение тарифов на газ на 20% с июля месяца! и подумал бы почему этого повышения не случилось!! (правда именно потому мы не получили транш МВФ) но я уверен что если бы остался бы ПЕТЯ и компашка то все повышения что декларировались все она бы произошли!! а там не токо тарифы на газ планировали повышать там много чего другого было про которые ты даже не знаешь потому что не интересовался!
 показати весь коментар
 
 
Руслан все, попередники здохли, давай оцінювати нову владу по її діям?
 показати весь коментар
 
 
давай
токо вот именно оценивать по действиям именно по действиям, а не по какахам которые в новую власть кидает старая! Закон о рынке принимала старая власть, и представители старой власти этот рынок внедряли (ГРОСЯ внедрял)! и много экспертов предупреждали что это приведет к повышению тарифов! Кто говорил что цены не вырастут? ГРОСЯ! ГРОСЯ чей представитель новой или старой власти?!!
 показати весь коментар
 
 
Ок, давай почекаємо до 24 серпня, всі тарифоцидні закони відмінять, правильно? Як думаєш скільки їм треба часу, тиждень, місяць, рік, десять років?
 показати весь коментар
 
 
думаю что к концу ноября должны законы про тарифы урегулировать! что именно сделают я не знаю но ожидаю что это приведет к снижению тарифов!
 показати весь коментар
 
Добре, чекаєм до листопада, але ніки не міняти, я вже раз посперечався тут, більше того ніка не бачу.
 показати весь коментар
 
Напомню избирателям зЕ слова Андрея Геруса:
"И то, что люди его, кстати, поддержали, свидетельствует о том, что они готовы были голосовать за какую-то идею, мечту, будущее, а не просто за снижение тарифов... Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам плюс", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть."

https://i.postimg.cc/KvbxfJtW/image.png
 показати весь коментар
 
 
конечно, зебилы даже за свои слова ответить не могут...…

гопники.
 показати весь коментар
 
 
Слава Зебилам!

Наконец-то тарифы начали снижать!!! Правда не с того конца, но ВАЖЕН САМ ПРОЦЕСС!!!

Зе спасибо!

Теперь "снизь" на электрику, чтобы все "снизилось"!!!
 показати весь коментар
 
 
При Мародоровв підвищень цін на коммуналку не було, долар теж втричі не здорожчував, а Роттердам+ вигадали еремлівські агенти
 показати весь коментар
 
 
При немародерах Ротердам+ вже виявляється нормальний, тарифи піднімають, для підтримки гривні вгатили 40 млрд з казначейства, в чому різниця?
 показати весь коментар
 
 
це ми должни компєнсіровать борги (понад три лярди на сьогодні) лугандона за дармову воду???
 показати весь коментар
 
 
"Для украинских предприятий выросла на 30% цена на электроэнергию" - это вообще про ЧТО?
 показати весь коментар
 
 
Рятуйте!!! Гєноцид зє-дятлів!!! Вони вперше пішли голосувати, тому що гадали - все безкоштовно буде...
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, молчите. Мы знаем - во всем виноваты папередники! Порох - уймись наконец-то!
 показати весь коментар
 
 
Иногда радует, что "комментарии" на Цензоре читает очень ограниченное количество людей...)
 показати весь коментар
 
 
Это просто Зефантично!!!

Подумаешь 15%! Фигня!

Зе, мы и 200 выдержим! Давай вперед, наш Лидер и Идеолог Учения о Зеленой Сопле!!!

"Кричали девочки УРА и в воздух трусики (зеленые) бросали"!!!!!!
 показати весь коментар
 
закончится это все отстрелом зебилоВ.и гнанием зеЛи на ростов.
 показати весь коментар
 
и где-то ехидно заулыбался один Александр Македонский
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаХолодна вода для населення може подорожчати на 15%
 
 
 
 
 
 вгору