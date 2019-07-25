 Холодна вода для населення може подорожчати на 15%

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам повідомив представник президента в уряді Андрій Герус після засідання уряду в середу.
"Для українських підприємств зросла на 30% ціна на електроенергію. Для багатьох це є проблемою. В першу чергу - для водоканалів. Вони вже приходять і просять підвищити тариф на холодну воду для населення... Водоканали вже хочуть підвищити тариф на холодну воду на 15%", - сказав він.
Як повідомлялося, 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який було ухвалено у квітні 2017 року. Цей закон передбачає впровадження більш конкурентних відносин на енергоринку, зокрема на роздрібному, а отже, кінцевий споживач у майбутньому зможе обирати постачальника електроенергії. Закон відповідає вимогам Третього енергетичного пакету.
Назначить новых дело двух минут, тем более єто его обязанность. Кроме того оно прямо обещало тарифы понизить.
Для бениных метзаводов тарифы в минус для зебилоидов в плюс. Ну не красота)
достатoчно одного идиота - и страны нет....
а вони вже в вас.....
обламкі? - війна.....
Одівши на пику гондон.
шо як гарно? - думаю не буде зовсім, а як буде то першій залайкую....
Глибоко помилився
Прахаботи то є паразити, яких навіть дуст не бере.
зебілам тарифи понизити на 100% за рахунок прахоботів.
Ну щось так приблизно.
Их тут столько бегало ДО выборов))))
Свиням гній прибираєш.
Ты как Янукович!!!!
токо вот именно оценивать по действиям именно по действиям, а не по какахам которые в новую власть кидает старая! Закон о рынке принимала старая власть, и представители старой власти этот рынок внедряли (ГРОСЯ внедрял)! и много экспертов предупреждали что это приведет к повышению тарифов! Кто говорил что цены не вырастут? ГРОСЯ! ГРОСЯ чей представитель новой или старой власти?!!
"И то, что люди его, кстати, поддержали, свидетельствует о том, что они готовы были голосовать за какую-то идею, мечту, будущее, а не просто за снижение тарифов... Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам плюс", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть."
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гопники.
Наконец-то тарифы начали снижать!!! Правда не с того конца, но ВАЖЕН САМ ПРОЦЕСС!!!
Зе спасибо!
Теперь "снизь" на электрику, чтобы все "снизилось"!!!
Подумаешь 15%! Фигня!
Зе, мы и 200 выдержим! Давай вперед, наш Лидер и Идеолог Учения о Зеленой Сопле!!!
"Кричали девочки УРА и в воздух трусики (зеленые) бросали"!!!!!!