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Все про:діти (1610) отруєння (638) ДСНС (1965)

 У пансіонаті на Херсонщині сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 14 осіб, - ДСНС

В інфекційне відділення Скадовської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005-2011 р.н.), які відпочивають у пансіонаті "Буревісник" с.Лазурне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"24 липня до інфекційного відділення Скадовської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005-2011 р.н.), які відпочивають у пансіонаті "Буревісник" с. Лазурне Скадовського району", - йдеться в повідомленні..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масове отруєння на весіллі на Рівненщині: у лікарні залишаються 38 осіб, з них семеро дітей, - ДСНС

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139514
 
 
 Топ коментарі
 
Каждую неделю травятся дети в каких то лагерях.Такое ощущение что в Украине на дворе 12 век, нет холодильников, а до расцвета мыловарения ещё сто лет. .
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Это началось при Премьер-Министре Яценюке. В 2014 году активно кричали, что власть "душит" частный бизнес, гнобит проверками мелких прыщавых предпринимателей). В итоге Яценюк запрещает проводить внеплановые проверки разных ЧП,ПП, ТОВ и т.д. и фактически уничтожает Санэпидемслужбу, лишив половины полномочий и урезав часть функций.
Последствия мы начали ощущать в 2016 году, когда впервые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство и продажу некачественных продуктов питания и за торговлю просроченными/некачественными медпрепаратами!
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теперь вроде вместо СЭС ветеринары заведуют ,рехформы от тети Гроси .
теперь если вы отравились продуктами шаурмой или просто водой с колодца (вчера в Полтаве умер младенец которого поили из колодца где 160 раз нитратов было выше нормы)
то идите и стойте в очереди с собаками и коровами у дверей ветеринара ..
не хило так намекнули кто мы ,я считаю такую рехформу враждебной и неотвечающей нормам ЕСПЧ даже у козломордых СЭС оставили
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Никто ничего не проверяет,все пустили на самотёк,результат не заства л себя долго ждать,как то отведал в Херсоне сметана потом в реанимации сутки лежал
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Вчера с коллегами на перерыве обсуждали отпуск в Египте и Тунисе. О том что там нельзя даже салат есть, то есть все, что не проходит термическую обработку - не есть. Фрукты покупать самому и мыть бутилированной водой.

Коллега рассказала, что умудрилась там травануться кофе, который купила во время поездки на кораблике.
Его не доводят же до кипения.

Получается, во всех этих учреждениях такой же уровень перчаток, чистых рук и санитарных норм.

Это ужасно!
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Всегда возите с собой перекись водорода.Чайная ложка на литр продукта.Даже в воду из лужи.Стерильно.Мы в селе,пили воду на лесных дорогах прямо из луж.Живы.
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А вот в Болгарии еда просто супер вкусная,страна не богатая,но колбасы и молочные продукты лучшие в Европе,на мой взгляд,вода просто сказка
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Каждую неделю травятся дети в каких то лагерях.Такое ощущение что в Украине на дворе 12 век, нет холодильников, а до расцвета мыловарения ещё сто лет. .
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Так вы правду написали,а не пошутили,только вот век в Украине 19
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Бенефициара -в СИЗО лет на 5 без следствия.Хорош сюсюкать с отравлениями.Это -теракт!Тем более с детьми.Зеля- проснись!
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- Да у вас явное отравление никотином.
- Но, доктор, я не курящий.
- Жаль, это сильно затрудняет диагноз. (с)
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У пансіонаті на Херсонщині сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 14 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6317У пансіонаті на Херсонщині сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 14 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6317У пансіонаті на Херсонщині сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 14 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6317Почему бы не сварить на первое -
начальника лагеря ,
а на втрое медработников, отвечающих ( и получающих немало) за
санитарное состояние пункта питания.
На фронте за отравление бойцов на походной кухне -
был сразу приговор военного Трибунала .(единичные случаи за года боевых действий ).
Из наставления для военных поваров.

А у нас война и это диверсия против молодого пополнения армии .

У пансіонаті на Херсонщині сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 14 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9044
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Предлагаю подать петицию президенту с требованием возродить санэпидслужбу в стране. А еще лучше создать государственную санитарную инспекцию, пока окончательно не скатились в пропасть эпидемий, всевозможных отравлений и окончательно не угробили свою среду обитания.
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теперь если украинец подхватил сальмунелез или палочку то ему дорога к ветеренару ...вот так нацию опустили и не путен и не соловьев а наше правительство прировняло нас сами понимаете к чему
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теперь вроде вместо СЭС ветеринары заведуют ,рехформы от тети Гроси .
теперь если вы отравились продуктами шаурмой или просто водой с колодца (вчера в Полтаве умер младенец которого поили из колодца где 160 раз нитратов было выше нормы)
то идите и стойте в очереди с собаками и коровами у дверей ветеринара ..
не хило так намекнули кто мы ,я считаю такую рехформу враждебной и неотвечающей нормам ЕСПЧ даже у козломордых СЭС оставили
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Они не травятся едой, поэтому козомордые. Да?)))
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Это началось при Премьер-Министре Яценюке. В 2014 году активно кричали, что власть "душит" частный бизнес, гнобит проверками мелких прыщавых предпринимателей). В итоге Яценюк запрещает проводить внеплановые проверки разных ЧП,ПП, ТОВ и т.д. и фактически уничтожает Санэпидемслужбу, лишив половины полномочий и урезав часть функций.
Последствия мы начали ощущать в 2016 году, когда впервые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство и продажу некачественных продуктов питания и за торговлю просроченными/некачественными медпрепаратами!
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Тогда надо поставить оплату
врачей Санэпидем службы от 30 000 тысяч гривен и более -спросите откуда такая цифирь -
10 процентов от ставок судей -прокуроров . (можно больше , но будут вопли сильных мира сего).Тоже тяжелый и опасный труд!
А если современная бак . война , то все эти яЙценюки и свинарчуки улетят на чартерах во Флориду ,

а Вам защищать придется Граждан Украины от кровосись .
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Травитесь на здоровье, вы же скот, продукты, которые вам скармливают, теперь "контролируют" ветеринары, а не санврачи. Вы же так радовались ликвидации СЭС, неандертальцы! А вот в Европе СЭС есть, и проверки и штрафы огромные и даже запреты на занятие бизнесом. Потому что там народ, а не скот, и правительство заботится о народе, который нанял его на работу. А тут массовые отравления стали нормой, и никто не говорит о том, что для организма, особенно детского, любое такое отравления оставляет последствия для здоровья на всю жизнь. Браво! Нам и внешнего врага не надо, сами себя тупо уничтожим. Кто вовремя не сбежал живёт в Аду анархии и беззакония.
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