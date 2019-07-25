 У пансіонаті на Херсонщині сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 14 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"24 липня до інфекційного відділення Скадовської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005-2011 р.н.), які відпочивають у пансіонаті "Буревісник" с. Лазурне Скадовського району", - йдеться в повідомленні..

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Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.