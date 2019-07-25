 У пансіонаті на Херсонщині сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 14 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС.
"24 липня до інфекційного відділення Скадовської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005-2011 р.н.), які відпочивають у пансіонаті "Буревісник" с. Лазурне Скадовського району", - йдеться в повідомленні..
Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Коллега рассказала, что умудрилась там травануться кофе, который купила во время поездки на кораблике.
Его не доводят же до кипения.
Получается, во всех этих учреждениях такой же уровень перчаток, чистых рук и санитарных норм.
Это ужасно!
- Но, доктор, я не курящий.
- Жаль, это сильно затрудняет диагноз. (с)
Почему бы не сварить на первое -
начальника лагеря ,
а на втрое медработников, отвечающих ( и получающих немало) за
санитарное состояние пункта питания.
На фронте за отравление бойцов на походной кухне -
был сразу приговор военного Трибунала .(единичные случаи за года боевых действий ).
Из наставления для военных поваров.
А у нас война и это диверсия против молодого пополнения армии .
теперь если вы отравились продуктами шаурмой или просто водой с колодца (вчера в Полтаве умер младенец которого поили из колодца где 160 раз нитратов было выше нормы)
то идите и стойте в очереди с собаками и коровами у дверей ветеринара ..
не хило так намекнули кто мы ,я считаю такую рехформу враждебной и неотвечающей нормам ЕСПЧ даже у козломордых СЭС оставили
Последствия мы начали ощущать в 2016 году, когда впервые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство и продажу некачественных продуктов питания и за торговлю просроченными/некачественными медпрепаратами!
врачей Санэпидем службы от 30 000 тысяч гривен и более -спросите откуда такая цифирь -
10 процентов от ставок судей -прокуроров . (можно больше , но будут вопли сильных мира сего).Тоже тяжелый и опасный труд!
А если современная бак . война , то все эти яЙценюки и свинарчуки улетят на чартерах во Флориду ,
а Вам защищать придется Граждан Украины от кровосись .