 Сайт, що належить пропагандистам РФ, заблокували в Латвії через загрозу суверенітету України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє ще одне видання з цього медіахолдингу "РИА Новости".
Міністерство закордонних справ Латвії вирішило, що зазначений ресурс порушує положення регламенту Ради ЄС від 17 березня 2014 року щодо санкцій проти РФ через анексію Криму. У відомстві заявили, що сайт загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.
МЗС Росії звинуватило владу Латвії у бажанні "зачистити інформаційний простір країни від незалежних ЗМІ". Також у відомстві заявили, що чекають на засудження цього кроку з боку "профільних структур", насамперед від ОБСЄ.
Нагадаємо, в січні 2019 року в Латвії заборонили на 3 місяці транслювати телеканал "Россия" через розпалювання ненависті до України.
Принадлежащие Украине как минимум 3 тв канала за угрозу суверинитету Украины - не заблокированы!
За 3 года прокуратура так и не снеслась.
https://rus.err.ee/677472/izdatel-portala-baltija-aleksandr-kornilov-predstanet-pered-sudom
Пыхьяская окружная прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, в котором издателя интернет-порталов baltija.eu и Baltnews, члена КСРСЭ Александра Корнилова обвиняют в подделке и использовании поддельных документов.
КаПо: Корнилов - агент влияния рассеи
Имя Корнилова фигурирует в ежегоднике КаПо за 2014 год (вышел в свет в апреле 2015) года, где он упоминается в качестве руководителя пропагандистского портала baltija.eu и организатора деятельности медиапроекта Baltnews, запущенного в странах Балтии в октябре 2014 года зарегистрированной в Нидерландах компанией Exclusive Media Holding B.V, которая, как считают эстонские спецслужбы, контролируется лицами, связанными с агентством "Россия сегодня".
Выполнение заданий оплачивается через теневые фирмы, которые контролирует "Россия сегодня". От имени освобожденных от уплаты налогов фирм Александру Корнилову, по данным КаПо, ежемесячно выплачивается 11 400 евро.
То есть, в нормальных странах борятся с преступными подрывными рашистским инфо.помойками, а что в Украине? В Украине по-моему с этим совсем беда, для рашистских антиукраинских помоек в Украине полное раздолье...
посмотрите на ники зебилов - какие вам еще нужны доказательства?!...
И чем тебе мой ник не нравится? Тем что в нем о том что путен *****?!
Нет, 73%, разные звери: откровенные враги, против порошенко, по приколу, за мертветчука, за бойко, за наших мальчиков, против галичан и т.д....)) они никогда не соберутся вместе, все что они могут делать, гадить из-за угла и вредить Украине!...
Когда большинству или все равно или оно хочет в ТС, то страна и оказывается в ТС
Создали себе какой-то культ личности Пети. Я на вас смотрю так же как на россиян с их поклонением *****. Чему там поклоняться? И Петя тоже жалкий и гадкий, а по сути - надутый пузырь. Не дай Боже так вообще хоть на ком зациклиться.
(С)
Я зациклена ага 😁
Ответите мне на этот вопрос или это военная тайна?
Немецкий флаг? Вы из Германии?
При этом, если оценивать торговлю только с третьими странами, Россия была среди важнейших партнеров Латвии, экспорт туда составил 53,9%.
да, заметьте, это в защиту Украины, а если своё ванючое рыло откроет против латышей, то негражданы будет текать из страны со скоростью ветра.
А почему нельзя проверить, откуда идет финансирование?
за понимание сути проблемы - соседи бываю разные (хороший - как брат или сестра, а поганый - как испытание для всех на терпение, стойкость , противодействие...)
спасибо Латвия!