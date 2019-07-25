 Сайт, що належить пропагандистам РФ, заблокували в Латвії через загрозу суверенітету України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє ще одне видання з цього медіахолдингу "РИА Новости".

Міністерство закордонних справ Латвії вирішило, що зазначений ресурс порушує положення регламенту Ради ЄС від 17 березня 2014 року щодо санкцій проти РФ через анексію Криму. У відомстві заявили, що сайт загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.

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МЗС Росії звинуватило владу Латвії у бажанні "зачистити інформаційний простір країни від незалежних ЗМІ". Також у відомстві заявили, що чекають на засудження цього кроку з боку "профільних структур", насамперед від ОБСЄ.

Нагадаємо, в січні 2019 року в Латвії заборонили на 3 місяці транслювати телеканал "Россия" через розпалювання ненависті до України.