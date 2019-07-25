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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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 Сайт, що належить пропагандистам РФ, заблокували в Латвії через загрозу суверенітету України

У Латвії заблокували сайт Baltnews.lv, який належить російському пропагандистському медіахолдингу "Россия сегодня", через загрозу суверенітету України. РФ звинуватила латвійську владу у "зачистці інформаційного простору".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє ще одне видання з цього медіахолдингу "РИА Новости".

Міністерство закордонних справ Латвії вирішило, що зазначений ресурс порушує положення регламенту Ради ЄС від 17 березня 2014 року щодо санкцій проти РФ через анексію Криму. У відомстві заявили, що сайт загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Латвії може легалізувати всіх українських заробітчан, - посол

МЗС Росії звинуватило владу Латвії у бажанні "зачистити інформаційний простір країни від незалежних ЗМІ". Також у відомстві заявили, що чекають на засудження цього кроку з боку "профільних структур", насамперед від ОБСЄ.

Нагадаємо, в січні 2019 року в Латвії заборонили на 3 місяці транслювати телеканал "Россия" через розпалювання ненависті до України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139513
 
   
 Топ коментарі
 
Схоже в Латвії більш українці, ніж в Україні.
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наш ответ Латвии:
Принадлежащие Украине как минимум 3 тв канала за угрозу суверинитету Украины - не заблокированы!
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Потому что у латышей нет малоросса ЗЕленскявючиса.
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Схоже в Латвії більш українці, ніж в Україні.
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Потому что у латышей нет малоросса ЗЕленскявючиса.
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Супруг сливного бачка Попов приехал в Лугандон
Сайт, що належить пропагандистам РФ, заблокували в Латвії через загрозу суверенітету України - Цензор.НЕТ 4360
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пронагандон приехал в лугандон-похожее к похожему
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Нарассии "Россвободой" заблокировано около 4 тіс. украинских сайтов.
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Но его то выбрали 73% которые за него и несут ответственность.
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было бы не плохо зачистить не только информ пространство но и территорию от кацапов
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Пусть рашка сначала обратит внимание на свой роскомпозор.
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Дык, это же как в сборнике еврейских сказок - про соринку и бревно в глазу.
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А *********** носится по всей Украине с ефремовым,сватами и повстанцами.
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Та ні. Це дехто інший, як дурень зі ступою носиться з усім цим. Дехто з 8,1%.
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наш ответ Латвии:
Принадлежащие Украине как минимум 3 тв канала за угрозу суверинитету Украины - не заблокированы!
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Прикольно что НьюзВан до октября 2018 года принадлежал Портнову и ни СБУ при Пете ни ГПУ ни СНБО и совет по Тв и радио в этом НИЧЕГО ТАКОГО не видели
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Прикольно что идеолог сепаратизма ефремов при Пете сидел а при ЗЕрейгане в раду собрался. ла ла
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Не сидел, а был в СИЗО
За 3 года прокуратура так и не снеслась.
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Сидел в СИЗО, сейчас по ЗЕ-Московскому проспекту в Киеве разгуливает..ла ..ла
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У ************ спросить, почему дело до суда не довёл, не хочешь?
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Спрашиваю, почему ЗЕрейган прыгает по фонтанам а эпоха бедности не заканчивается, та шо 21 квітня.
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Шо, в твоей методичке нет ответа на вопрос о Генпрокуроре? 😁😁😁
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Шо, в твоей методичке нет ответа на вопрос о Генпрокуроре?/стал на трудовую вахту пропагандист раши тудєй- угрозы суверенитету Украины -германский флажок.
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Сидів де? Де судовий вирок за 3 роки? Мало часу було доказати очевидне? Суди не їхні були? Більшість парламенту не його була? Прокуратура не під ним була? Ви бачили харю єфремова після сізо? На відміну від вас я знаю як виглядають люди після 1 року в сізо, навіщо знову брешете?
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То ж партньори....цинічність брехні просто фантастична, створити умови для реваншу, злочинно бездіяти реваншистам, злочинно вести торгові відносини з агресором і все це лайно передать у вигляді - ви всі зебіли! Жах
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Петя и есть представитель той самой клептократической подчинённой кремлю системе, с которой он якобы так успешно боролся все это врем.
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То імітація боротьби, при чому тупа брехлива і не якісна, не забули як хлопці опори до Криму валили а ці вереск підняли там нашілюді, як хлопці контрабас зупиняли в ато, там тож нашілюді, не забули й те як дали гіркіну вийти з слав'янска, не зпбули і про титан і хто і звідки постача сировину до нього....шкода що не при цій владі почнуть відкривати справи по цим злочинам, а вишенька на тортик від пе було тижневий військовий стан, фу аж гидко
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В ЭСТОНИИ В ПРОШЛОМ ГОДУ СУДИЛИ ИЗДАТЕЛЯ ЭТОЙ РАШИСТСКОЙ ПОМОЙКИ САНЮ КОРНИЛОВА.

https://rus.err.ee/677472/izdatel-portala-baltija-aleksandr-kornilov-predstanet-pered-sudom

Пыхьяская окружная прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, в котором издателя интернет-порталов baltija.eu и Baltnews, члена КСРСЭ Александра Корнилова обвиняют в подделке и использовании поддельных документов.

КаПо: Корнилов - агент влияния рассеи

Имя Корнилова фигурирует в ежегоднике КаПо за 2014 год (вышел в свет в апреле 2015) года, где он упоминается в качестве руководителя пропагандистского портала baltija.eu и организатора деятельности медиапроекта Baltnews, запущенного в странах Балтии в октябре 2014 года зарегистрированной в Нидерландах компанией Exclusive Media Holding B.V, которая, как считают эстонские спецслужбы, контролируется лицами, связанными с агентством "Россия сегодня".

Выполнение заданий оплачивается через теневые фирмы, которые контролирует "Россия сегодня". От имени освобожденных от уплаты налогов фирм Александру Корнилову, по данным КаПо, ежемесячно выплачивается 11 400 евро.

То есть, в нормальных странах борятся с преступными подрывными рашистским инфо.помойками, а что в Украине? В Украине по-моему с этим совсем беда, для рашистских антиукраинских помоек в Украине полное раздолье...
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гавкают за зебила те, кто все 5 лет был откровенно против суверенитета Украины, кто верещал против "фашистской украинизации Украины", те, кто кидался говном все 5 лет борьбы....
посмотрите на ники зебилов - какие вам еще нужны доказательства?!...
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Если бы 73% украинцев которые проголосовали за Зе, были бы против суверенитета Украины, Украина бы давно вступила бы в Таможенный союз, а то и «союзное государство»

И чем тебе мой ник не нравится? Тем что в нем о том что путен *****?!
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Да?... и как бы это произошло, расскажи.... может быть приказом - "перейти в таежный союз!".... или может быть устроили бы референдум?...
Нет, 73%, разные звери: откровенные враги, против порошенко, по приколу, за мертветчука, за бойко, за наших мальчиков, против галичан и т.д....)) они никогда не соберутся вместе, все что они могут делать, гадить из-за угла и вредить Украине!...
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Так же как в Беларуси бы и произошло
Когда большинству или все равно или оно хочет в ТС, то страна и оказывается в ТС

Создали себе какой-то культ личности Пети. Я на вас смотрю так же как на россиян с их поклонением *****. Чему там поклоняться? И Петя тоже жалкий и гадкий, а по сути - надутый пузырь. Не дай Боже так вообще хоть на ком зациклиться.
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мы говорим не о Порохе, а об Украине... это Вы зациклены...
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Нет, 73%, разные звери: откровенные враги, против порошенко
(С)

Я зациклена ага 😁
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против порошенко/ как Путин и его шлюха Меркель?
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бесполезно о чем то говорить, передергивать факты, это ваше все.....
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Особенно как ты на Зеголобородьке зацикливаешься, так нельзя.
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не нравится мне не смысл ваших ников, а то что под этими никами всегда писалось.
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поймал себя на мысли, что сидел и прикидывал, сколько вам лет.
Ответите мне на этот вопрос или это военная тайна?
Немецкий флаг? Вы из Германии?
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Латвия регулярно портит кровь *****, а тот только скрипит зубами и ничего сделать не может, с дядей Сэмом шутки плохи. это мне напоминает анекдот когда в баре сидят звери, вдруг на пороге появляется заяц и спрашивает - кто тут самый здоровый? - звери промолчали, тогда заяц говорит- со всех по пятерочке - собрал бабки и ушел. Так продолжалось три дня. На четвертый волк не выдержал такой наглости зайца, поднимается и говорит- Ну, я тут самый здоровый!! Вдруг открывается окошко, в него просовывается голова льва и говорит - со всех по пятерочке, а с волка четвертак!!
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Латвия из-за своей поддержки Украины потеряла российский рынок для своей сельхозпродукции, рыбной промышленности, имеет проблемы с сокращаемым из-за этого российским транзитом через свои порты, и это в то время, когда сами украинцы вовсю торгуют и налаживают отношения со своим якобы "врагом". Что мы будем иметь в итоге, разбитое корыто из-за перекрасившихся "малоросов". Вы вступаетесь за избиваемого хулиганом прохожего, а он оказывается сват и брат этому хулигану, начинает пуская юшку из разбитого носа взасос с ним целоваться-брататься, про "кто старое помянет" с ним говорить.
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э ишнехромосом, ты врёшь, вес срускии рынок давно заменён серёзным Азиатским и ближнего востока, кстати там не замечено чтоб по желанию сцаря продовольствие стало то вредным, то полезным и вкусным.
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Ecio staroje poniatyje sto zdes kak by glavnoje export produktov,no celovek neimejet informaciju sto my bolse zakupajem miaso ili maloka daze 3 raza s drugix stran s EC Polsa,Germanija,Golandija i drugyje.U nas export mense daze 3 raza cem import dopustim moloka.Miaso ili maloko ona neimejet nekogo znacenyje dlia nasego exporta
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Видимо я слишком сложно для тебя написал.
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Для тебя попроще, коль ты слаб в русском языке, Латвия оказалась куда большим патриотом Украины, чем сами украинцы, за что и поплатилась испорченными отношениями с Россией. Сейчас Украина вернется в стойло Кремля, мы же будем еще долго с проблемами из-за поддержки её, оказавшись святее ЗеПапы Криворожского..
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Ну ты ж за изменение испорченных отношений с маньяком, убийцей и насильником на теплые братские, правильно?
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У вас что-то с головой, Латвия, как и все страны Европы торговала с Россией, и это вовсе не было "теплыми и братскими " отношениями, сейчас этой торговли нет, потеряны рабочие места, предприятия вынуждены искать другие рынки, которые уже заняты, вы же обратно ползете к России, что показал новый состав Рады, и это еще не вечер. Путин злопамятен, вас приласкает, как вернувшегося поле побега повизгивающего щенка, нас же из принципа будет гнобить.
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Koncajte smesyt s rosijej.Latvija uze vlilas v EC tut jest targovlia,a ne nycaja rosija.Kokije ecio potereny mesta export tolko uvelycylsia s 2014 i zametno,kak i zarpalty 5 raz minimalka bolse cem rosije.Oni nam ne drzuja i nekogda takimi nebyli
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В прошлом году Латвия экспортировала продукты питания в 149 стран, при этом 24% всего экспорта отправились в Россию. Реализация продуктов питания в странах ЕС составила 55% от всего объема. Главным партнером внутри ЕС была ЛИТВА!!, на нее пришлось 31,7% всего экспорта в Евросоюз.
При этом, если оценивать торговлю только с третьими странами, Россия была среди важнейших партнеров Латвии, экспорт туда составил 53,9%.
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Kakoj tam vaznejsy partner rosija jesly v Litvu pocty 3 raza bolse Latvija prodajiot,I Estonije toze.Latvija vsem ES stranam prodajut svoju produkciju,rosija gde to 8% zanimajet
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что что там лишнехромосомные заявили! Балтииские фошизды насилует срускоязыковый мозг, неа, всё ещё только будет, и горные дети Дагестана и Ичкерии им покажется милыми младенцами

да, заметьте, это в защиту Украины, а если своё ванючое рыло откроет против латышей, то негражданы будет текать из страны со скоростью ветра.
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Вчера на отдыхе, после пляжей и прочих бассейнов накапал себе вискарика,сырка порезал, винограда положил. И за каким-то х... телек включил. А там спутник. И сразу на парашский канал попал. А там сливной бачок. Страшная, зенки из орбит вылазят. Быстро включил, пока в номер из ящика не вывалилась. Ну и мерзкая же тварь! Виски пил без удовольствия.
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Оказывается в Латвии больше переживают об информационной безопасности нашей страны, чем зеленые шмаркли в Украине.И спасибо нашим братьям из Латвии за такую про-Украинскую позицию. А в это время у нас спокойно работают вражеские пропагандистские ресурсы типа: "Антифашист", "Страна.юа", "112", "гавноньюс ван", "интер", "бзик" и т.д.
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Латвия блокирует каналы, а Медведчук покупает новые.
А почему нельзя проверить, откуда идет финансирование?
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просто - спасибо!
за понимание сути проблемы - соседи бываю разные (хороший - как брат или сестра, а поганый - как испытание для всех на терпение, стойкость , противодействие...)
спасибо Латвия!
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Суверенитет... Это как девушке, давно потерявшей девственность, рассказывать о целомудрии. Или грубее - потерявши голову, о волосах не плачут. Или еще грубее - это как мертвому припарки.
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А в Україні навпаки, влада розблокувала всі ворожі сайти, соцмережі контрольовані фсб
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